В Саратовской области директор школы привлечен к административной ответственности за избиение ученика
В Саратовской области директор школы привлечен к административной ответственности за избиение ученика, который курил в туалете. Районный суд оштрафовал его на 5 тысяч рублей.
Инцидент произошел 27 февраля и завершился для 15-летнего подростка диагнозом «ушиб мягких тканей в области грудной клетки», — сообщает местное издание «Взгляд-Инфо».
Директор сейчас в отпуске. Решение о том, продолжит ли он руководить школой, примет работодатель – глава районной администрации.
Комментарии16
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allasc 18 июля 2018 | 15:40
директор СПАС ребенка, ловким ударом выбил ТОКСИЧНУЮ сигарету из неокрепших рук ребенка!!!! медаль директору!!!!
compare 18 июля 2018 | 15:41
в наши,совковые времена,директор школы не опустился бы до шастаниям по туалетам...ни учителя,ни завуч-мужчина,не лезли в эту "свободную экономическую зону"-и ничего,мир не рухнул от лишней папироски(тогда папиросы были в "моде")....
astet 18 июля 2018 | 15:41
В нормальной стране
на директора завели бы
уголовное дело!
А в России великого Путина
его переведут директором в другую школу?
allasc 18 июля 2018 | 15:42
astet: в нормальной стране родители ребенка лишись бы родительских прав а ребенок отправился бы в ХОРОШИЙ детский дом.... отучиваться курить.... поэтому там дети в туалетах не курят
vasyakirin 18 июля 2018 | 15:50
allasc: Еще бы послушать как ребенок с директором в сортире прирекался..
Не стал бы директор руки распускать–100%
allasc 18 июля 2018 | 15:53
vasyakirin: директор... туалет... это все последствия... в России нет поддержки ГЛАВНОГО... семьи!!!,
Как курили, дрались, бухали в школьных туалетах... сношались, это было есть и будет в Россеюшке всегда
mystar 18 июля 2018 | 16:07
allasc: это было есть и будет в Россеюшке всегда
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В США учитель в компании с другими преподавателями изнасиловал за несколько лет десятки учениц. Коначно Россеюшке далеко до такой поддержки семьи.
mystar 18 июля 2018 | 15:50
allasc: поэтому там дети в туалетах не курят
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Оне ходють в трущобы к ниггерам и курят и ширяются там.)))
allasc 18 июля 2018 | 15:51
mystar: съезди в Финляндию, угости несовершеннолетнего сигаретой.... отсидиш год в финской тюрьме
horseraddish 18 июля 2018 | 16:02
allasc: За сигарету -в детский дом? Разве что в Иране.
allasc 18 июля 2018 | 16:08
horseraddish: в Финляндии да на раз два :)
andre_klimov 18 июля 2018 | 16:15
astet:
Приравняют к "бытовому насилию". Школа же - как семья! Не правда ли?
noxepy_7_40_ 18 июля 2018 | 15:49
Бомж Компот одобряет этого псто.
j_partizan 18 июля 2018 | 15:54
Решение суда споаведливое, но сомнительное с точки зрения Закона.
allasc 18 июля 2018 | 15:56
j_partizan: главное осталось за кадром... кто научил РЕБЕНКА курить????
bja_1950 18 июля 2018 | 16:11
Ну и дурак!