В Саратовской области директор школы привлечен к административной ответственности за избиение ученика, который курил в туалете. Районный суд оштрафовал его на 5 тысяч рублей.

Инцидент произошел 27 февраля и завершился для 15-летнего подростка диагнозом «ушиб мягких тканей в области грудной клетки», — сообщает местное издание «Взгляд-Инфо».

Директор сейчас в отпуске. Решение о том, продолжит ли он руководить школой, примет работодатель – глава районной администрации.