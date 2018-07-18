39% предпринимателей заявили о снижении уровня коррупции в стране за последний год

Этим данные содержатся в исследовании, подготовленном Торгово-промышленной палатой, — сообщает РБК. 9,5% респондентов считают, что уровень коррупции за год увеличился. Почти 32% не заметили никаких изменений.

Чаще всего бизнесмены сталкиваются с коррупцией при получении справок, взаимодействии с налоговыми органами, а также в сфере государственных и муниципальных закупок.