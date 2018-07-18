39% предпринимателей заявили о снижении уровня коррупции в стране за последний год
Этим данные содержатся в исследовании, подготовленном Торгово-промышленной палатой, — сообщает РБК. 9,5% респондентов считают, что уровень коррупции за год увеличился. Почти 32% не заметили никаких изменений.
Чаще всего бизнесмены сталкиваются с коррупцией при получении справок, взаимодействии с налоговыми органами, а также в сфере государственных и муниципальных закупок.
Комментарии15
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compare 18 июля 2018 | 15:43
значит это те,кто уже вступил в "неформальные отношения" и вопрос,"снял"...остальные те,кто еще думает и прикидывает "экономические и юридические риски"...
j_hasan 18 июля 2018 | 15:48
До Северной Кореи осталось чуть-чуть...
kottigr1 18 июля 2018 | 16:06
j_hasan: 39% предпринимателей заявили о снижении уровня коррупции в стране за последний год
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Стало быть 61 % российских предпринимателей наоборот отметили повышение уровня коррупции в России ?
semen2026 18 июля 2018 | 15:46
если двигаться с уровнем коррупции.. то она вообще не меняется!)))
prusol 18 июля 2018 | 15:47
Приятные новости. Все, кто бежал из страны по причине роста коррупции - могут возвращаться.
pavel_svr 18 июля 2018 | 16:09
prusol:
// Все, кто бежал из страны по причине роста коррупции - могут возвращаться.//
Не надо им возвращаться. Вернуться, опять взятки давать начнут. Кто привык решать проблемы с помощью волосатой руки - не исправимы. Совковый менталитет...
prusol 18 июля 2018 | 16:17
pavel_svr: Так они же уже вернутся с опытом ведения предпринимательской деятельности в цивилизованных странах, где "взятки давать" не принято? То есть - навсегда исправленными и далёкими от таких понятий, как "волосатая рука" или "совковый менталитет"? Ведь подобные заболевания не на генетическом уровне?
ed10075 18 июля 2018 | 15:53
Брехня!
tovarich67 18 июля 2018 | 15:55
Мало били.всего 39% признались в отсутствии коррупции.как говорил Ленин- надо шире применять расстрелы...и на 101% уверяли бы в полной отсутствии корпупции.и скорее всего признались бы в том что капитал написали они и зовут их всех карла Маркс
satttana_perrrkele 18 июля 2018 | 15:57
действительно, после того, как денег от бизнеса не остается, взятки платить перестали. Просто закрываются бизнесы.
Вот так Путин и компашка борют взяточников, предпринимателей и население РФ, заодно
savbensmb 18 июля 2018 | 16:02
Это хорошо или плохо? А остальные 61 прОцентов что думают?
twenty_two 18 июля 2018 | 16:16
savbensmb: Остальные думают что пиздец. Но озвучивать такое не комильфо.
vilingrad 18 июля 2018 | 16:19
twenty_two: Остальные думают что пиздец"
Хаха! .А первые 39 уже точно это знают:)))
agriment 18 июля 2018 | 16:21
"39 % предпринимателей заявили...."
- Явно пропущено слово " от власти "
"39 % предпринимателей от власти заявили о снижении уровня коррупции в стране за последний год"
Сам себя не похвалишь....
предприниматели договорились со всеми ветвями власти, которые сами же и занимают, все жёрдочки, всех ветвей власти
и все вместе составляют 39% - будем знать.....процент от общего числа махровых коррупционеров во власти.
xxxapek 18 июля 2018 | 16:33
Нашли у кого спрашивать, бoльшая часть бизнесса в России принадлежит родственникам коррупционеров.