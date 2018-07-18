Госдума приняла во втором чтении законопроект, предусматривающий повышение НДС с 1 января 2019 года до 20%
Госдума приняла во втором чтении законопроект, предусматривающий повышение НДС с 1 января будущего года с 18 до 20%. Доходы от роста налога обещают направить на инфраструктуру и здравоохранение.
По прогнозу Минфина, повышение налога приведет к росту инфляции на полтора процента, — отмечает Коммерсант.
Комментарии11
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
sarov 18 июля 2018 | 15:38
Типа, вы там все равно 10 дней бухаете, подарок думы и не заметите! Ох, как они уважают население!
nikolashin2017 18 июля 2018 | 15:57
sarov: обещали много нам,
вспомнишь только - стыд и срам...
tvitov66 18 июля 2018 | 16:12
nikolashin2017: вот теперь и пенсии можно на тыщу поднимать!
nikolashin2017 18 июля 2018 | 16:15
tvitov66: обещать ,так сразу "пять",
чтоб сильнее нае...
vezdehod 18 июля 2018 | 16:22
Наша "Госдума" не думает, а лишь "подмахивает" то, что принесут из Кремля.
yralez 18 июля 2018 | 15:40
Кто топил за НДС, тот утопит и стариков.
Можно проверить......единогласно.
consts 18 июля 2018 | 15:45
Как неожиданно!
tvitov66 18 июля 2018 | 16:14
consts: сразу видно что "Переговоры прошли лучше чем супер"(с)
goshan31 18 июля 2018 | 15:52
Классно ребята займутся возмещением из бюджета ндс по ставке 20% после продажи природных ( национальных) богатств! Сильно. Население , как обычно, на отсосе!
olegleon 18 июля 2018 | 15:53
"Доходы от роста налога обещают направить на инфраструктуру и здравоохранение. "
и кто в это поверит??
а 3,4 триллиона из госбюджета почему бы не направить на это?
platonnekafrin 18 июля 2018 | 16:01
Известно, чтобы обещать начать лечить от чего-то, надо чтобы кто-то этим заболел или лучше - умер. Я вот и спрашиваю, мы что - уже?