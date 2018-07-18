Госдума приняла во втором чтении законопроект, предусматривающий повышение НДС с 1 января 2019 года до 20%

Госдума приняла во втором чтении законопроект, предусматривающий повышение НДС с 1 января будущего года с 18 до 20%. Доходы от роста налога обещают направить на инфраструктуру и здравоохранение.

По прогнозу Минфина, повышение налога приведет к росту инфляции на полтора процента, — отмечает Коммерсант.