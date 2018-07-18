Рубль ускорил падение на торгах в Москве на фоне сообщений из США
Рубль ускорил падение на торгах в Москве на фоне сообщений из США — республиканцы в Конгрессе лоббируют законопроект, который позволит ввести новые санкции против России в обход Белого дома. Сейчас на бирже доллар стоит 63 рубля 14 копеек, а евро — 73,30.
За семь торговых дней российская валюта подешевела более чем на рубль, — отмечает интернет-издание finanz.ru.
Комментарии35
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jjuddgge_ddrredd 18 июля 2018 | 15:39
Глупости всё это. Заголовок для подкормки эховской ботвы))
Трамп отказался от своих слов? Так это - "tipical Trump" (с). Ботва не в курсе, это его фирменный стиль, говорить утром да, а вечером - нет. Так он и делает свои миллиарды $))
Конгрессмены-демократы критикуют нашего Трампушку, называя его "пуделем Пути". Республиканец-сенатор МакКейн камня на камне не оставляет на Трампе, обвиняя его в предательстве.
Что делать? Всё пропало,шеф! Узавтра снымають гхыпс и объявляют импичмент Трампу!!
Поясняю. Все эти заголовки - исключительно для местных эховских имбецилов.
У Трампа есть свой ядерный электорат, и он полностью одобрям-с эту встречу с нашим солнышком, Великим Пу)).
Агрессивная риторика демократов - на руку Трампу. У него как раз сейчас идёт прибавление электората из бывших демократов - набирает движение #WalkAway от Демократоффф.
МакКейн? Его вес у республиканцев равен нулю сейчас, все уже давно поняли, что МакКейн, Флейк - это RINO. И ВСЕ критики Трампа из республиканцев НЕ УЧАВСТВУЮТ в ноябрьских выборах. Ибо всё понимают и ссут.
Главное - Пол Райн, спикер. Который откровенно тормозил повестку дня Трампа #MAGA. Сливается с выборов. Вся республиканская партия сплачивается вокруг Трампа и становится партией Трампа. Критики-республиканцы - это из #NeverTrump.
Теперь Я понял, для чего эта встреча была. Она была гораздо более важна Трампу, чем Пути. Трамп этой встречей решает важнейшую для себя задачу. Нейтрализует RINO, сплачивает свой электорат.
Ну и Путя помог с Браудером. Мошеннические деньги Браудера, с которых он не заплатил налоги в US, финансировали кампанию crooked Hillary.
Трамп - Гений. Не просто так он стал миллиардером. А после ноябрьских выборова он разгонит это коррумпированное руководство ФБР и DOJ, снимет старую трусливую крысу Сешн и будет готовиться к триумфу на выборах - 2020. Трампушка всех переиграл...хе-хе.
danko1 18 июля 2018 | 15:41
"Спасибо" Путину за сегодняшнее падение рубля. И за прошлое падение в 2 раза.
Без него ни рубль, ни Россия, такого падения не достигли.
olegleon 18 июля 2018 | 15:49
danko1: а за рост пенсий в 30 раз скажете ему "спасибо"? с 450 рублей до 13,600 поднял.
а Собянину за добавку в 3.000 рублей скажете "спасибо". была минимальная пенсия в прошлом году 14.500, а в этом году 17.500.
tvitov66 18 июля 2018 | 16:00
olegleon: это про ту пенсию до которой вряд ли доживешь? СПАСИБО за смараторенные целевые платежи на накопительную часть, что пошли в личный фонд нацЛидера и куда-то бессрочно и бесцельно сгинули - а воровство целевых платежей УГОЛОВНОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ!
olegleon 18 июля 2018 | 16:03
tvitov66: нет, это про ту, которую сегодня выплачивают тем, кто в 55 лет ушёл на пенсию. и ту, которую на 1000 рублей Путин повысит тем, кто ушёл в 55 лет, за счёт тех, кто в 63 выходить будет.
т.е. одни будут на 8 лет дольше работать, а за это тем, кто уже на пенсии повысят эти пенсии
pavelmistery 18 июля 2018 | 16:02
olegleon: Поднимать пенсии и зарплаты вслед за инфляцией - нехитрое дело. А попробуйте перегнать инфляцию, которая съедает эти самые повышения...
polikarpich 18 июля 2018 | 16:03
olegleon: С ценами сравнить всё это не забывайте. Всё относительно. Всё познаётся в сравнении. Когда-то и 200 рублей были неплохой зарплатой.
aallttoo 18 июля 2018 | 16:04
olegleon: Это точно, поднял. Как и поднял цены в 300 раз, жкх, бензин, налоги и прочая
kottigr1 18 июля 2018 | 16:10
olegleon: а за рост пенсий в 30 раз скажете ему "спасибо"?
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Только ещё не забыть бы поблагодарить Владимира Владимировича за рост поборов по ЖКХ на 50%, за это же время..
Кстати 50-30 =... Это рост ?
olegleon 18 июля 2018 | 16:32
kottigr1: чудило, опять будешь рассказывать про "21 рубль на капремонт"?
если тебе добавили 13 тысяч, а кварплату добавили на 2-3 тысячи, то это рост.
и ты, дебилушка. т.к. вычитаешь 50% из 30 раз и даже не понимаешь своей глупости. 50% это "в 0,5 раза"
я тебе сколько раз уже говорил, что тебе надо с учителем математики заниматься после уроков?
kottigr1 18 июля 2018 | 16:31
olegleon: Эксперты компании Penny Lane Realty высчитали, что стоимость услуг с 2001 по 2011 год выросла в среднем в 10 раз. Абсолютным рекордсменом является горячее водоснабжение. 10 лет назад горячая вода обходилась в 47 рублей 60 копеек за каждого проживающего в квартире. Сегодня же за горячую ванну приходится отдавать по 500 рублей 38 копеек за прописанного.
Что касается газа, то в 2001 году газоснабжение (из расчета на человека в месяц) обходилось в 4 рубля 70 копеек. К 2011 году его стоимость возросла (из расчета на человека в месяц) почти до 34 рублей. Отопление раньше стоило 2 рубля 60 копеек за квадратный метр, а теперь тепло обходится в 15 рублей 83 копейки за квадратный метр.
По данным аналитиков, за десятилетний срок квартплата выросла в 9,8 раза.
vezdehod 18 июля 2018 | 16:20
Наш "деревянный" в воде не тонет и в огне не горит - плавает. как дерьмо в деревенском сортире.
jjuddgge_ddrredd 18 июля 2018 | 15:41
jjuddgge_ddrredd:
Бессмысленная эховская ботва шелестит под напором цунами, который устроил Трамп:
"Трамп агент КГБ, дурак, оранжевый баран, проиграл"
Нищеброды из нэзалэжной и демшиза из Мухосранскоффф, это Трамп - баран? Человек, у которого небоскрёбы "TRUMP" по всему Миру, в NYC, Чикаго, Вегас, Ванкувер, Торонто, КАЖДЫЙ стоимостью не менее 1 миллиард $ или 1 000 миллионоффф $, голф-курорты по всему миру КАЖДЫЙ стоимостью сотни миллионоффф $, на одном из которых он отдыхал перед встечей с Путей (в Шотландии).
Все критики Трампа из республиканцев - RINO, ненавидящие Трампа. Это и Коркер, предс. по межд. делам сената, и Флейк, иконечно МакКейн. Но дело в том, что НИ ОДИН критик Трампа из республиканцев не идёт на выборы в декабре, вместо них - идут про-Трамповские люди. Коркер, Флейк и проч - ссут. Над ними Трамп постоянно эти полтора года издевается в твиттере. Ну а мошенник МакКейн - все республиканцы считают, что если и есть коррупция в истэблишменте, то МакКейн - её воплощение, этот враг Трампа досиживает свой последний срок в сенате и НИКОГДА не будет больше балотироваться. Его болезнь - это просто отговорка, он - лузер.
В ноябре Трамп будет праздновать победу, и у него будут развязаны руки. Будет готовиться к выборам 2020 года. А потом, возможно признает Крым - русским.
В прошлом году Трампушка выпустил кигу, разошедшаяся миллионными тиражами и принесшая Трампу прибыль 7 млн $. Копейки для Трампа, но тем не менее.
Цитата из книги:
"Я не играю в казино, я ими владею" (с)
Хе-хе.
goddd 18 июля 2018 | 16:20
jjuddgge_ddrredd: Хе-хе.
============
Глубокомысленный анализ от портянки..
jjuddgge_ddrredd 18 июля 2018 | 16:29
goddd: Пустоголовый, портянка - это твоя папа))
А есть что по-существу ответить? Ы?
Нет, конечно. Вопрос риторический.
У таких как ты - голова пустая от рождения. Наследственность, ибо у таких как ты, папаня или маманя. или оба вместе - портянки)))
Всех благ тебе, пустоголовый)))
listen_up 18 июля 2018 | 15:40
Если Трамп не перестанет так отрыто любить Путина, то после ноябрьских выборов пойдет по импичменту. Причем свои же республиканцы его первыми и сожрут.
ara_1 18 июля 2018 | 16:14
listen_up:
Импичмента не будет. А про "любовь" к Путину- не помните как Обама обещал "прогнуться"? Как Картер с Брежневым целовались? Как ФДР отдал Сталину половину Европы? Вот где любовь!
Это не в оправдание Трампа. Это для полноты картины.
ensebeo 18 июля 2018 | 15:40
Странно: санкции ведь на пользу. Хотя и падение рубля тоже на пользу. Сначала было очень хорошо, а потом всё лучше и лучше.
tvitov66 18 июля 2018 | 16:07
ensebeo: "Переговоры прошли лучше чем супер"
andre_klimov 18 июля 2018 | 16:32
ensebeo:
" Как на грех, дела в колхозе шли плохо. То есть не так чтобы очень плохо, можно было бы даже сказать — хорошо, но с каждым годом все хуже и хуже." В.Войнович
vasya_von_smetankin 18 июля 2018 | 15:40
Экономика Родины уверенно продолжает свой отрицательный рост, люди молодеют, а налоги гадят Америке.
Так шо вы хотите от рубля?
nikolashin2017 18 июля 2018 | 15:40
полны родные закрома,
но сунешь руку, там - нема...
goshan31 18 июля 2018 | 15:48
Типичный заработок на курсовой разнице- не более. Всё как обычно. Скучно, девушки!
vinny_vega 18 июля 2018 | 16:29
goshan31: Все правильно ты говоришь – рубль не инструмент инвестиций, а просто предмет для краткосрочных спекуляций. Бизнес не собирается вкладывать в русские бумаги и рубли. Зачем? В стране отрицательный рост ВВП и мертвая экономика. Вот спекульнуть в коротких сроках – это самое время. Так что ж все болейте за рубль! Вувузелы, «ложки победы» и прочая хрень пойдет в дело, давайте как за сборную!
ostapbey 18 июля 2018 | 15:48
Рубль переваливается через мол и падает вниз стремительным домкратом. Стропила звенят даже!!
serg4422 18 июля 2018 | 15:48
х....ня,прорвемся.
ostapbey 18 июля 2018 | 15:51
serg4422: ты рассуждаешь как сперматозоид, оказавшийся в то время, но не в том месте.
Даже..
tvitov66 18 июля 2018 | 16:03
ostapbey: да какой из него сперматозоид - на аватаре однозначно баба-даун!
platonnekafrin 18 июля 2018 | 15:57
Стой, деревянный! Иначе ты не Рубль, а Облигация!
prusol 18 июля 2018 | 15:57
Но это же не смертельно?
stanislav1975 18 июля 2018 | 15:58
Рост экономики есть! Пусть отрицательный, но есть!
severnaj 18 июля 2018 | 16:09
Ах,ах,ах! Путин так хотел встретиться с Трампом! Встретился! и, как всегда, с "победой" Почему все его победы оборачиваются непоправимыми постыдными поражениями и потерями, никто мне не скажет,а?
platonnekafrin 18 июля 2018 | 16:16
severnaj: Это потому что Песков цитаты постоянно подтирает.
savbensmb 18 июля 2018 | 16:09
На фоне сообщений из эСШеА... Письками и дальше будем мериться?
srk2658lu 18 июля 2018 | 16:28
Оказывается, что у рубля прямая зависимость только от США, а совсем не от нефти или ЦБ РФ.
И где тут хвалёная суверенность валюты?