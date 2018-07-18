Лодка с беженцами затонула недалеко от побережья Северного Кипра
Лодка с беженцами затонула недалеко от побережья Северного Кипра, — сообщает CNN-Тюрк. 16 человек утонули, 105 удалось спасти. Судьба остальных пока неизвестна.
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Лодка с беженцами затонула недалеко от побережья Северного Кипра, — сообщает CNN-Тюрк. 16 человек утонули, 105 удалось спасти. Судьба остальных пока неизвестна.
Республиканцы готовы к импичменту. Но не Трампа, а того, кто курирует расследование против него Трамп отказывается признавать ход расследования и появившиеся итоги о том, что российская разведка и негосударственные агенты, действовавшие с санкции Кремля вмешивались в выборы США 2016 с целью помочь избранию Трампа…
Комментарии17
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ostapbey 18 июля 2018 | 15:42
Не крымсюки ли сбегают от перекрасившихся жидобандеровцев??
В гейропу от федерастов даже.
danko_viola 18 июля 2018 | 15:43
ostapbey: скачешь хохлотролль опущенный?
ostapbey 18 июля 2018 | 15:58
danko_viola: а что??
На тебе еще есть необкаканное место?? И где даже??
danko_viola 18 июля 2018 | 16:00
ostapbey: хохлотролль обконченный.
ostapbey 18 июля 2018 | 16:05
danko_viola: так ты необкаканый или на тебя перекончили все кому не лень??
Ты уж упределись со своей скрипкой.
Со смыком даже.;
olegleon 18 июля 2018 | 15:46
ostapbey: они же плыли на Украину, чтобы начать богатую жизнь. ведь все знают, что Украина на первом месте по экономике в Европе
ostapbey 18 июля 2018 | 16:00
olegleon: а какие проценты роста экономики у федерастов России?? Для сравнения..
Даже.
olegleon 18 июля 2018 | 16:05
ostapbey: +150 долларов к ВВП/чел.
а на Украине сколько? +60 или +70 долларов?
ostapbey 18 июля 2018 | 16:08
olegleon: 150долларов при перекладывании асфальта дважды?
Или трижды из под задней Калины под переднюю?
Или ты в ВВП уже и стадионы вклал от Зенит арены по Волгоград??
Тоода пиши ВВП уже ТРИСТА баксов..
На снос того, что осталось после ливня.
Даже..
lion64__2 18 июля 2018 | 15:48
ostapbey: нет, это свидомые свынопыдоры в гей-ропу спешили, кто сортиры чистить, а кто зад подставить для опетушения.
ostapbey 18 июля 2018 | 16:02
lion64__2: изЛугандонии ?? А чего они к федерастам не добираются подводными лобками??
Типа КУРСК которые даже??
sedmind_ 18 июля 2018 | 15:52
ostapbey: скорей хохлогастарбайтеры бегут с тонущего корабля укроМОРДОРа.
Олимпийский чемпион СССР заявил о «геноциде украинского народа»
Олимпийский чемпион по футболу в составе сборной СССР, бывший футболист украинского «Днепра» Владимир Лютый заявил о своем скором отказе от гражданства Украины.
Лютый дал интервью Football.ua после трудоустройства в немецкий клуб «Ганза», где он будет совмещать должности спортивного директора академии и тренера U-19. Экс-футболист раскритиковал действующую власть на Украине.
«У меня осталось украинское гражданство, никаких изменений. Просто этот беспредел украинской власти... У меня недолго будет этот паспорт. Посмотрите, что власть творит с народом», – заявил Лютый.
Тренер отметил, что значительную часть жизни провел в Германии и хотел вернуться на Украину, однако пожалел об этом после приезда в страну.
«Был готов работать даже бесплатно – никому ничего не нужно. Это не развитие, это уничтожение. Везде коррупция и договорняки», – рассказал олимпийский чемпион.
Лютый подчеркнул, что был патриотом Украины, пока не пожил там. «Мне очень жаль украинский народ, и я сочувствую ему. Если посмотрите на мою страницу в Facebook, то увидите посты о нашей власти. Идет геноцид народа. Почему все молчат? Они пришли к власти, когда было 40 млн жителей. Сейчас – 26 млн», – заметил он.
По его словам, люди бегут с Украины, «как с тонущего корабля». «Там невозможно жить. На Украине люди просто существуют. Испытал это на собственной шкуре», – добавил Лютый.
ostapbey 18 июля 2018 | 16:13
sedmind_: а к русским братушкам по СССР он почему не влез??
А десятой дорогой обходит дружбу с жителями тундры России??
Даже
zemljanka 18 июля 2018 | 15:46
Соболезнования.
Спасибо за спасенных.
paulik69 18 июля 2018 | 15:50
лезут и лезут, их только смерть останавливает
mystar 18 июля 2018 | 15:57
А ЕСПЧ озаботится гибелью десятков человек? Или все усилия брошены на защиту взбунтоваашихся вагин?
vasya_von_smetankin 18 июля 2018 | 15:58
Да, атомный ракетоносец этим лохам слабо затопить.
И чтобы потом не спасать никого, а в Сочи на скутере кататься.