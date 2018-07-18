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15:06, 18 июля 2018

Сайт Кремля исправил цитату Путина, которая касалась ответственности России за проведение референдума в Крыму

Сайт Кремля исправил цитату президента Владимира Путина, которая касалась ответственности России за проведение референдума в Крыму. Вопрос о присоединении полуострова был поднят на пресс-конференции по итогам встречи Путина с президентом США Дональдом Трампом.

В стенограмме пресс-конференции Путина и Трампа в Хельсинки ответ российского президента дан в такой формулировке: «Мы считаем, что провели референдум в строгом соответствии с международным правом». Однако сам Путин выразил свою мысль иначе: «Мы считаем, что мы провели референдум в строгом соответствии с международным правом». Таким образом, из стенограммы Кремля вырезано местоимение «мы», и теперь из слов Путина не следует, что Россия организовала референдум в Крыму, обратил внимание сайт «Инсайдер». Это уже не первое высказывание российского президента, которое корректируется по итогам встречи с Трампом. Так, ранее официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной рассказал, что Путин попросил у ведомства уточнить его слова о финансисте Уильяме Браудере. На пресс-конференции было сказано, что партнеры Браудера перевели на счета Демократической партии США 400 млн долларов, хотя речь, по данным Генпрокуратуры, идет о 400 тысячах.

Поправил свои слова по итогам встречи в Хельсинки и президент США Дональд Трамп. Изначально говоря о возможном вмешательстве России в американские выборы, он сказал, что не видит причин считать Москву виновной. Однако затем Трамп отметил, что имел в виду, наоборот, причастность России к случившемуся.

Комментарии

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romashka__ 18 июля 2018 | 15:10

Поздно исправлять. Что сказано, то сказано.
Аннексия Крыма - факт.

danko_viola 18 июля 2018 | 15:12

romashka__: а где старая неодекватка опущенная данко1 спец по цитатам?

r88w556xl4 18 июля 2018 | 15:19

danko_viola: Свежие методички наверно просматривает.

accyapa 18 июля 2018 | 15:26

Журналист Фоксньюс задал вопрос Вовчику про аннексию Крыма. Вопрос важнейший. Все последующие события "Крым" потянул за собой - и Донбасс и Боинг, и Сирию, и выборы презика Пиндосов, и даже наглую хим. атаку по Англии.

На вопрос надо было отвечать развёрнуто, не одну минуту. Говорить так, чтобы и тупых Пиндосов проняло. Начать с того, что Пиндосы поддержали госпереворот в Киеве против Януковича, что Госсекретарь и Посол выступили на митинге в Киеве против экономической политики Януковича на сближение с Россией, то бишь против законно избранного президента. Януковича свергают с многими сотнями погибших, а за него ведь в Крыму голосовало 80 процентов.
Парламент автономной республики Крым пытается собраться на экстренное заседание. Мусульманские экстремисты срывают заседание - первые погибшие Русские появляются и в Крыму. На Крым идут поезда с вооружёнными нациками. Россия, чтобы не допустить дальнейшего убийства Русских, а их в Крыму 90 процентов, вводит миротворцев и обеспечивает возможность собраться парламенту. Парламент Крыма объявляет переворот в Киеве незаконным и провозглашает независимость. Все силовые структуры Крыма переходят на сторону парламента.
Россия независимость признаёт. Парламент назначает референдум....

После чего Вовик должен был закатить глаза к потолку и вопросить: Ну и, где здесь блин аннексия?
И продолжить монолог: 1999 год. Тысячи Сербов погибают под бомбами Пиндосов. Оккупация Косово и аннексия части Сербской территории под базу. Хельсинский Акт разорван. С вопросом про аннексию ты журналюга не по адресу обратился. Этот вопрос задавай своим презикам.

Идёт идеологическая война. Беспомощно блеять нельзя. Врать надо с вдохновением. Тем более перед многомиллионной аудиторией фоксньюс.

danko_viola 18 июля 2018 | 15:27

accyapa: кончай спамить хохлотролль. Ты же не внук данко1?

splin2 18 июля 2018 | 15:39

accyapa: Путин оговорился по Фрейду, а Трамп по Трампу.

splin2 18 июля 2018 | 15:42

"МЫ провели референду"
.Первый раз увидели Путина несомвравши.)))

akpykc 18 июля 2018 | 15:42

accyapa: "Беспомощно блеять Путину нельзя. Врать надо вдохновенно".

Внимательно прочёл всю простыню. И где здесь враньё. Только одна мелкая неточность: На митинге в Киеве против экономической политики Януковича, на сближение с Россией, выступал не Госсекретарь США, а его заместитель - Виктория Нуланд.

r88w556xl4 18 июля 2018 | 15:17

romashka__: Так голосовали на референдуме крымчане или Путин.? Выходит, крымчане сами себя аннексировали? Ты думай, что пишешь-то, ахахаха.

pavelmistery 18 июля 2018 | 15:26

r88w556xl4: А вы про какой референдум? )

polikarpich 18 июля 2018 | 15:27

r88w556xl4: Денюшки в "пирамиды" тоже как-бы сами несли.

r88w556xl4 18 июля 2018 | 15:29

polikarpich: Ага, "сами" украинцами стали в 1954-м.

polikarpich 18 июля 2018 | 15:42

r88w556xl4: Здесь вообще при чём 1954 год? Той страны и тех отношений уже давным-давно нет.
Может, от Потопа начнём?

testmeter 18 июля 2018 | 15:28

r88w556xl4: Ну да, ну да. А еще никаких зеленых человечков не было - это ведь было "местное ополчение", вооруженное оружием из местного военторга. Путин тоже так говорил, а потом передумал. А ты говоришь "референдум"

r88w556xl4 18 июля 2018 | 15:36

testmeter: Очень печально, что не было этих зелёных человечков на Донбассе, в Мариуполе, Луганске, тогда не было бы более 3000 убитых фашистами мирных жителей. Вежливые люди в республике Крым обеспечивали защиту мирного населения от нацистских подонков. Но, по сути, такая защита оказалась излишней, так как Крым всегда был настолько пророссийский, что все, и мирные жители и военные, моментом перешли на сторону России, как только представилась возможность.

testmeter 18 июля 2018 | 15:49

r88w556xl4: Вещаешь прямо цитатами из Геббельса по поводу аншлюса Австрии. Точка в точку: "Österreich war immer so prodeutsch, dass sich alle, sowohl Zivilisten als auch Militär, so schnell wie möglich an die Seite Deutschlands wandten"

polikarpich 18 июля 2018 | 15:50

r88w556xl4: А вот интересно, если взять и "сепарироваться" нашей, скажем, области от России. Создать независимую республику ВНР. Сколько будет убитых фашистами мирных и немирных жителей? Будут применять нацистские подонки установки "Град" или нет? Или только "химией" обойдутся?
И есть гарантия, что сейчас в Крыму, и мирные жители и военные, тем же моментом не захотят выйти из состава России?

putn_pnh 18 июля 2018 | 15:30

r88w556xl4: Да как угодно. Я за их присоединение не голосовал. Эти дармоеды мне нафиг не нужны.

ngilmutdinov 18 июля 2018 | 15:31

r88w556xl4: По какому международному праву Россия провела референдум на территории чужой страны?

vikwlad 18 июля 2018 | 15:24

Политик из Путина никчёмный. Часто проговаривается так, что выдаёт себя с потрохами.

tvitov66 18 июля 2018 | 15:11

Где то я подобное уже видел ..."Это как сказать про сон, что это ни сон а про ни сон сказать что это сон. Короче пронисон сон а про сон проинсон.... Повелеваю!"(с)

yralez 18 июля 2018 | 15:11

Надо приставить к дедушке персонального чекиста, чтобы не ляпал гос. тайны.
В случае чего и .......не, не табакеркой.

danko1 18 июля 2018 | 15:21

yralez: Пока Путин чекиста приставил к своей бывшей жене, чтобы следил за ней.
Да к тому же голубого, чтобы не посягал даже на бывшую жену. И этот факт из достоверных источников.

danko_viola 18 июля 2018 | 15:22

danko1: бабка ты свечку держала или к тебе тоже приставил в маями? бредишь старая?

dorin1987 18 июля 2018 | 15:15

"И если все принимают ложь, навязанную партией, если во всех документах одна и та же песня, тогда эта ложь поселяется в истории и становится правдой."©

electroknight 18 июля 2018 | 15:17

Старые традиции:
Государственное научное издательство „БСЭ" рекомендует изъять из пятого тома БСЭ 21, 22, 23 и 24 страницы, а также портрет, вклеенный между 22 и 23 страницами, взамен которых Вам высылаются страницы с новым текстом. Ножницами или бритвенным лезвием следует отрезать указанные страницы, сохранив близ корешка поля, к которым приклеить новые страницы.

sasha2011 18 июля 2018 | 15:42

electroknight:
Один к одному!

platonnekafrin 18 июля 2018 | 15:18

Есть опция "сравнить два документа". Сравнив, любой российский психиатр сможет понять причину беспокойства больного, даже если больной, к примеру, в Хельсинки уехал.

irinakingsize1 18 июля 2018 | 15:19

Смишно мне над этими дедами! Ставь "мы", не ставь "мы"-санкции-то уже гребут 4 года, но головку держать хочется.

andre_klimov 18 июля 2018 | 15:24

irinakingsize1:
Не скажите... Санкции-санкциями - а к разбору в МУС или Трибунале фактура всё равно накапливается. А там санкции никого волновать не будут - в отличие от самопризнания вины...

shai13 18 июля 2018 | 15:23

Если действительно было сказано «мы провели» так оно и останется случайным признанием сколько бы текст не исправляли.. Да и в исправленном виде то же самое: мы считаем что провели референдум... Если читать на русском, то и в этом случае про себя. Что в лоб, что по лбу. Песков , наверно, исправлял.

andre_klimov 18 июля 2018 | 16:28

shai13:
Так кто сказал, что это правка последняя? Знаете, есть такой тест у психологов, когда рисунок собаки изменяют от показа к показу деталь за деталью, пока он не становится рисунком кошки. А много людей продолжают называть это собакой...

prusol 18 июля 2018 | 15:23

Если уж "поправлять", то всем: и Трампу, и Путину. В чём проблема?

testmeter 18 июля 2018 | 16:17

prusol: Проблем нет. Никаких...
Просто член на лбу еще более заметным становится от таких "косметических" поправок

prusol 18 июля 2018 | 16:21

testmeter: Вы о чём?

ihor_syvoryj 18 июля 2018 | 15:25

Дедушка всё чаще заговариваться стал.
Совсем плох, видать, амфорами контужен...

polikarpich 18 июля 2018 | 15:38

ihor_syvoryj: Да он и не может ничего толком сказать без наушника в ухе или чётко пропечатанного текста. Судя по нему, скоро с открытым ртом ходить будет. Дзю-до здесь не поможет.
Да и раньше он вообще не мог просто общаться и отвечать на вопросы. Его начинает сразу колбасить, он дёргается, сверкает глазками, злобно кусает губки, почёсывается.

canes 18 июля 2018 | 15:28

Владимиру Владимировичу лучше бы молчать совсем, что не скажет, то...

(комментарий скрыт)

grandloh 18 июля 2018 | 15:34

Акела промахнулся... сам того не ведая, сказал правду. Но ведь организация
референдума в Крыму это только часть правды. А другая
часть правды состоит в том, это была спланированная военная операция
по аннексии Крыма, а точнее, по воровству Крыма, цинично проведенная
в нарушение Будапештского меморандума и проведенная под дулами российских автоматов.




nikolashin2017 18 июля 2018 | 15:34

раскололся на понтах
вороватый падишах...

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