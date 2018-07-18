Сайт Кремля исправил цитату Путина, которая касалась ответственности России за проведение референдума в Крыму

Сайт Кремля исправил цитату президента Владимира Путина, которая касалась ответственности России за проведение референдума в Крыму. Вопрос о присоединении полуострова был поднят на пресс-конференции по итогам встречи Путина с президентом США Дональдом Трампом.

В стенограмме пресс-конференции Путина и Трампа в Хельсинки ответ российского президента дан в такой формулировке: «Мы считаем, что провели референдум в строгом соответствии с международным правом». Однако сам Путин выразил свою мысль иначе: «Мы считаем, что мы провели референдум в строгом соответствии с международным правом». Таким образом, из стенограммы Кремля вырезано местоимение «мы», и теперь из слов Путина не следует, что Россия организовала референдум в Крыму, обратил внимание сайт «Инсайдер». Это уже не первое высказывание российского президента, которое корректируется по итогам встречи с Трампом. Так, ранее официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной рассказал, что Путин попросил у ведомства уточнить его слова о финансисте Уильяме Браудере. На пресс-конференции было сказано, что партнеры Браудера перевели на счета Демократической партии США 400 млн долларов, хотя речь, по данным Генпрокуратуры, идет о 400 тысячах.

Поправил свои слова по итогам встречи в Хельсинки и президент США Дональд Трамп. Изначально говоря о возможном вмешательстве России в американские выборы, он сказал, что не видит причин считать Москву виновной. Однако затем Трамп отметил, что имел в виду, наоборот, причастность России к случившемуся.