Тренер школьников Екапол Чатнавонг рассказал, что сначала они не теряли надежды найти выход из пещеры, но когда поняли, что шансов нет, пытались даже сами прорыть путь наверх.

Основатель компании Тесла и Спейс-Экс Илон Маск публично извинился перед дайвером Верном Ансвортом, который участвовал в операции по спасению детей в Таиланде. Ансворт раскритиковал идею об использовании мини-субмарины и в ответ Маск назвал его «педофилом». Извиниться перед Ансвортом от Маска требовали инвесторы его компании «Тесла» — акции компании пошли резко вниз. Сам дайвер не исключал, что подаст в суд на Маска.