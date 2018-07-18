Тренер школьников Екапол Чатнавонг рассказал, что сначала они не теряли надежды найти выход из пещеры
Тренер школьников Екапол Чатнавонг рассказал, что сначала они не теряли надежды найти выход из пещеры, но когда поняли, что шансов нет, пытались даже сами прорыть путь наверх.
Основатель компании Тесла и Спейс-Экс Илон Маск публично извинился перед дайвером Верном Ансвортом, который участвовал в операции по спасению детей в Таиланде. Ансворт раскритиковал идею об использовании мини-субмарины и в ответ Маск назвал его «педофилом». Извиниться перед Ансвортом от Маска требовали инвесторы его компании «Тесла» — акции компании пошли резко вниз. Сам дайвер не исключал, что подаст в суд на Маска.
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