Власти Евросоюза оштрафовали Google на 4 миллиарда евро за нарушение антимонопольных правил ЕС
Еврокомиссия оштрафовала Google на четыре миллиард. Там уверены, что обязательство для ряда компаний продавать телефоны с предустановленными браузерами и системой поиска нарушают антимонопольные правила.
В наше время крайне важно обращать внимание на такие вопросы, — сказала еврокомиссар по конкуренции Маргрете Вестагер.
В компании уже сказали, что обжалуют это решение Еврокомиссии.
Сумма штрафа это новый мировой рекорд для антимонопольных разбирательств. Для Евросоюза 4 миллиарда евро эквивалент ежегодного взноса Нидерландов в общий бюджет, — отмечает агентство Блумберг.
В свою очередь, Google объявила о намерении обжаловать решение Еврокомиссии. Android расширил возможности выбора для всех, — говорится в сообщении компании.
Комментарии6
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vasya_von_smetankin 18 июля 2018 | 15:08
Да этот самый их Google импортный - те ещё лошары!
Попробовал бы хоть один российский суд, например, "Роснефть" Игоря Иваныча хоть на 3 копейки оштрафовать - вот где настоящие, истинно-русские Сила и Духовность, брат!
vata_putya 18 июля 2018 | 15:14
раздрашает обязательная привязка аккаунта только к gmail.com
noxepy_7_40_ 18 июля 2018 | 15:18
Мстят за Фольксваген)))
vikwlad 18 июля 2018 | 15:19
Надо бы ещё штрафовать производителей смартфонов за предустановленные них ненужные многим приложения.
proxozhij 18 июля 2018 | 15:25
Хорошо бы еще Мутина оштрафовать за то что он пудак.
polsan 18 июля 2018 | 15:28
А фольксваген оштрафовали всего на 1 миллиард! ))