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14:32, 18 июля 2018

В Таиланде выписали из больницы школьников и тренера, которых спасли из пещеры

В Таиланде выписали из больницы школьников и тренера, которые в течение двух недель были заблокированы в затопленной пещере. Сейчас подростки вместе со своим тренером и спасателями участвуют в пресс-конференции. Это мероприятие транслируют не только местные, но и международные телеканалы. За спасательной операцией следили во всем мире. В ней участвовали десятки опытных водолазов, в том числе, иностранцы.

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testmeter 18 июля 2018 | 15:03

В спасательной операции с самого ее начало принимали участие украинские дайверы. А вот руснявая гэбня решила попиариться на этой трагедии, пригласив детишек на ЧМО 2018. До такого издевательства нужно было еще додуматься!

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