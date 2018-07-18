В Таиланде выписали из больницы школьников и тренера, которых спасли из пещеры

В Таиланде выписали из больницы школьников и тренера, которые в течение двух недель были заблокированы в затопленной пещере. Сейчас подростки вместе со своим тренером и спасателями участвуют в пресс-конференции. Это мероприятие транслируют не только местные, но и международные телеканалы. За спасательной операцией следили во всем мире. В ней участвовали десятки опытных водолазов, в том числе, иностранцы.