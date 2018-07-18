Z Архив новостей новости
5 8 6 1877
14:31, 18 июля 2018

Россияне смогут раз в три года брать оплачиваемый выходной для прохождения диспансеризации

Россияне смогут раз в три года брать оплачиваемый выходной для прохождения диспансеризации. Соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении. Госдума реализует поручение главы государства, — сказал спикер Вячеслав Володин.

Президент Путин в «майском указе» поручил сделать все необходимое для снижения смертности трудоспособного населения, в том числе, от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

Комментарии

8

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

danko1 18 июля 2018 | 14:56

Диспансеризация за 1 день, да еще 1 раз в 3 года, - этот бред только для "галочки" и списывания средств со страховок.

tvitov66 18 июля 2018 | 15:08

danko1: теперь то ТОЧНО пенсионный возраст придется повышать!

danko_viola 18 июля 2018 | 15:09

danko1: бабка1 ты бы прошла уже писпоноризазию по психике. Тебе уже пора. Списывать с тебе средств. Тебя надо долго деспонаризировать лет 15 и потом в утиль

platonnekafrin 18 июля 2018 | 14:57

Опять смертность снизится! Это ж до каких тогда работать придется!?

astet 18 июля 2018 | 15:03

platonnekafrin: дорогим и перегоним Европу!!!!
Владимир Владимирович,
народ бьёт челом и умоляет Вас
принять закон о выходе на пенсию в 70 лет!

zorkin75 18 июля 2018 | 15:04

Диспансеризанция-диспансерезанцией,а кто лечить будет,если обнаружат?

yralez 18 июля 2018 | 15:04

Так у мунгосов итак полгода выходные, отпускные, праздники.
И все оплачиваемые.
Давай полмесяца !

raffal 18 июля 2018 | 16:09

Один оплаченный день в ТРИ года, для диспансеризации, лучше, чем ничего, безусловно. Ставим плюс! Но в России, когда нашкодит, принято кивать на других, мол, они тоже хулиганят. Они нам про Крым, а мы им про Косово, Ирак, Ливию и тд. Но тема другая. Но сравнение всё же сделаем, причём, сравним это нововведение с реалиями тех, на кого обожают ссылаться. Например, с одной европейской страной, членом ЕС и НАТО.
Два дня в месяц (каждый (!) месяц, а не один день в три года! т.е. 24 дня в год) работник имеет право не выйти на работу (с сохранением зарплаты) просто сославшись на недомогание, без предоставления т.н."больничтого". Просто известив шефа по телефону или послав eMail.
Диспансеризация (а это обход всех ключевых специалистов) не только бесплатна, но поощряется бонусами (зачастую просто деньгами, то есть вам платят за ежегодное, ряд специалистов раз в два года, а дантиста два раза в год) от больничной кассы. И в этом нет альтруизма. Больничная касса, поощряет плановую заботу о профилактике клиентов раннюю диагнозтику, своевременное лечения без перехода в хроническую стадию, когда лечение намного дороже.
Всё лечение покрывает обязательная страховка, оплачиваемая гражданином и работодателем пополам. Есть и платные услуги. Но при этом личные траты на лечение не могут превышать 2% годового дохода, а для хроников не более 1%. Всё, что сверх, компенсируется больничными кассами. Все лекарства по рецепту врача, даже самые дорогие, оригинальные, как правило бесплатно. Есть платные медикаменты, но это не жизненно важные.
При малых доходах, взносы в больничную кассу перенимает государство.
Популярная в России угроза "на лекарства работать будешь" там смысла не имеет. Нет необходимости собирать деньги по грошу, распродавать имущество для любого лечения. Все затраты на лечение любой сложности, последущую реабилитацию и пр. покрывается больничными кассами. При ряде обстоятельств кассы оплачивают и все транспортные расходы, включая такси.

Самое обсуждаемое

Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

Наверное, это какая-то глубокая память о завоевании. Что мы завоеванный народ, и до сих пор мы делимся тайно на захватчиков, завоевателей и завоеванных. Поэтому у нас нет априорной веры незнакомцу…

5 605 6 35976 12.07
#слушать 02:38:10 8читать ;смотреть $скачать 36.2 МБ
Kобщество, культура, видео, передачи
Интервью Особое мнение

Константин Косачев гость: Константин Косачев глава Комитета Совета Федерации по международным делам

НАТО это военный блок. Он берется за те задачи, к которым не предназначен, не приспособлен, но собирается раз из раза делать ради того, чтобы продемонстрировать свой любимый натовский флаг…

5 140 6 11379 12.07
#слушать 38:55 8читать ;смотреть $скачать 8.9 МБ
Kполитика, власть, видео, передачи
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Без срока давности: расстрел семьи Романовых Столетие спустя преемники тех самых большевиков все еще у власти. Они цинично эксплуатируют как память о жертвах, так и привычное почитание их палачей…

5 196 6 15750 17.07
Kполитика, история, общество, мнения
Блоги

Кирилл Серебренников: Все дело «Седьмой Студии» — фарс, абсурд и беззаконие Нет и не было никаких оснований для помещения меня под домашний арест в августе 2017 года. Нет никаких оснований для того, чтобы сейчас этот домашний арест продлить…

5 80 6 6899 12:21
Kсеребренников, общество, политика, мнения, власть, культура
Блоги

+ Хорватский футболист Вида извинился за запись с фразой «Слава Украине» Хорватский футболист Вида извинился за запись с фразой «Слава Украине» «Я сделал ошибку. Я хочу еще раз извиниться перед русскими людьми. Извините, это жизнь. Надо учиться на ошибках»...

5 554 6 49423 12.07
8читать ;смотреть
Kспорт, футбол, события
Блоги

«Прошу Вас проявить милосердие и помиловать Олега Сенцова» Мать Олега Сенцова обратилась к Владимиру Путину с прошением о помиловании её сына…

5 281 6 25258 13.07
Kсенцов, суды, тюрьмы, путин, украина, рф, события
Блоги

Владимир Познер журналист

Эта встреча — шаг в сторону улучшения отношений Наша сторона поддерживает Асада, а американская — оппозицию, при этом стороны не могут прийти к какому-то соглашению. И это тлеющий уголек, который в любой момент может разгореться…

5 70 6 7253 10:17
Kпутин, рф, сша, политика, сирия, мнения
Блоги

Александр Плющев журналист «Эхо Москвы»

Откуда взялось, что иностранцы думали о нас, как о дикарях? Они в большинстве своем, уверен, вообще никак специально нас не представляют и думают о нас ненамного чаще, чем, например, об инопланетянах…

5 81 6 9001 12:32
Kобщество, чм-2018, рф, мнения
Блоги

Константин Боровой Партия Западный Выбор

Тролли Список авторов лайков (особенно их совпадение под разными постами) позволяют точно очертить границы и  содержание группы троллей…

5 221 6 25029 12.07
Kинтернет, блогеры, общество, пропаганда, мнения
Блоги

Сборная Франции — чемпион мира 2018 года! Встреча в «Лужниках» командой Хорватии с завершилась со счётом 4:2...

5 90 6 10390 15.07
Kобщество, чм-2018, футбол, спорт, фото, события
Новости

Сайт Кремля исправил цитату Путина, которая касалась ответственности России за проведение референдума в  Крыму «Мы считаем, что провели референдум в строгом соответствии с международным правом, с  уставом Организации Объединенных наций», — говорится в новом сообщении…

5 65 6 8012
Блоги

Карина Орлова журналист

Республиканцы готовы к импичменту. Но не Трампа, а того, кто курирует расследование против него Трамп отказывается признавать ход расследования и появившиеся итоги о том, что российская разведка и негосударственные агенты, действовавшие с санкции Кремля вмешивались в выборы США 2016 с целью помочь избранию Трампа…

5 104 6 13187 15.07
Kсша, политика, трамп, мнения
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Первый шаг сделан Владимир Путин оригинально и красиво поставил точку под разговорами о том, что мяч сирийского урегулирования находится на поле России. Он демонстративно вручил Трампу мяч чемпионата мира…

5 60 6 8100 16.07
Kпутин, трамп, сша, рф, политика, мнения
Блоги

Илья Яшин политик

«Но я бы сейчас снова за него проголосовала» «А вот так! — говорит. — Муж, бывает, жену бьет, а она все равно его любит и не уходит. Потому что знает, что он хороший, а жизненные неурядицы проходят. Тысяча восемьсот тридцать рублей с вас»...

5 93 6 12775 17.07
Kполитика, общество, власть, мнения
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

О наградах и незаметных свершениях Последнее время бурно обсуждают награждение Звездой Героя Сергея Кириенко. Не знаю, правда это или нет. Скажу о другом…

5 206 6 30828 13.07
Kкириенко, награды, росатом, мнения
Блоги

Открытое письмо главного тренера сборной Хорватии Златко Далича оказалось фейком Это признал журналист Игорь Премужич. Он отметил, что попытался представить речь специалиста в «параллельной вселенной», чтобы привлечь внимание к проблемам в стране…

5 57 6 8697 14:47
Kфутбол, чм-2018, политика, мнения

Популярное за неделю

Новости

Пенсионную реформу отказались поддержать публично 12 регионов В их числе Дагестан, Чечня и Москва…

5 19 6 14874
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Безумно сочувствую Владимиру Владимировичу. Помимо всего, на нем лежит обязанность придумывать забавы для огромного количества идиотов — если для них не придумать забаву, они изобретут ее для себя сами…

5 105 6 133409 11.07
#слушать 49:36 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Kобщество, видео, сетевизор, передачи
Голосование
Домагой Вида извинился за запись с фразой «Слава Украине». Вы…
5 90 6 19227 12.07
Блоги

Уильям Браудер основатель компании Hermitage Capital Management

Самая большая ошибка Путина — достать меня через Трампа Я — огромная заноза для Путина, потому что являюсь тем, кто инициировал принятие закона Магнитского в Соединенных Штатах в 2012 году…

5 213 6 329839 17.07
Kполитика, общество, власть, сша, трамп, путин, мнения
Блоги

+ «Я иногда жалею, что сейчас не 37-й год» «Я иногда жалею, что сейчас не 37-й год» Полицейский: Обосрали Россию, да?
Верзилов: Да мы не обсирали Россию, у нас нет цели. Мы, наоборот, за Россию…

5 533 6 162679 15.07
8читать ;смотреть
Kакции, чм-2018, протесты, видео, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7121003
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3577185

Сегодня в эфире