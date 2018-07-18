Россияне смогут раз в три года брать оплачиваемый выходной для прохождения диспансеризации
Россияне смогут раз в три года брать оплачиваемый выходной для прохождения диспансеризации. Соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении. Госдума реализует поручение главы государства, — сказал спикер Вячеслав Володин.
Президент Путин в «майском указе» поручил сделать все необходимое для снижения смертности трудоспособного населения, в том числе, от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.
Комментарии8
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danko1 18 июля 2018 | 14:56
Диспансеризация за 1 день, да еще 1 раз в 3 года, - этот бред только для "галочки" и списывания средств со страховок.
tvitov66 18 июля 2018 | 15:08
danko1: теперь то ТОЧНО пенсионный возраст придется повышать!
danko_viola 18 июля 2018 | 15:09
danko1: бабка1 ты бы прошла уже писпоноризазию по психике. Тебе уже пора. Списывать с тебе средств. Тебя надо долго деспонаризировать лет 15 и потом в утиль
platonnekafrin 18 июля 2018 | 14:57
Опять смертность снизится! Это ж до каких тогда работать придется!?
astet 18 июля 2018 | 15:03
platonnekafrin: дорогим и перегоним Европу!!!!
Владимир Владимирович,
народ бьёт челом и умоляет Вас
принять закон о выходе на пенсию в 70 лет!
zorkin75 18 июля 2018 | 15:04
Диспансеризанция-диспансерезанцией,а кто лечить будет,если обнаружат?
yralez 18 июля 2018 | 15:04
Так у мунгосов итак полгода выходные, отпускные, праздники.
И все оплачиваемые.
Давай полмесяца !
raffal 18 июля 2018 | 16:09
Один оплаченный день в ТРИ года, для диспансеризации, лучше, чем ничего, безусловно. Ставим плюс! Но в России, когда нашкодит, принято кивать на других, мол, они тоже хулиганят. Они нам про Крым, а мы им про Косово, Ирак, Ливию и тд. Но тема другая. Но сравнение всё же сделаем, причём, сравним это нововведение с реалиями тех, на кого обожают ссылаться. Например, с одной европейской страной, членом ЕС и НАТО.
Два дня в месяц (каждый (!) месяц, а не один день в три года! т.е. 24 дня в год) работник имеет право не выйти на работу (с сохранением зарплаты) просто сославшись на недомогание, без предоставления т.н."больничтого". Просто известив шефа по телефону или послав eMail.
Диспансеризация (а это обход всех ключевых специалистов) не только бесплатна, но поощряется бонусами (зачастую просто деньгами, то есть вам платят за ежегодное, ряд специалистов раз в два года, а дантиста два раза в год) от больничной кассы. И в этом нет альтруизма. Больничная касса, поощряет плановую заботу о профилактике клиентов раннюю диагнозтику, своевременное лечения без перехода в хроническую стадию, когда лечение намного дороже.
Всё лечение покрывает обязательная страховка, оплачиваемая гражданином и работодателем пополам. Есть и платные услуги. Но при этом личные траты на лечение не могут превышать 2% годового дохода, а для хроников не более 1%. Всё, что сверх, компенсируется больничными кассами. Все лекарства по рецепту врача, даже самые дорогие, оригинальные, как правило бесплатно. Есть платные медикаменты, но это не жизненно важные.
При малых доходах, взносы в больничную кассу перенимает государство.
Популярная в России угроза "на лекарства работать будешь" там смысла не имеет. Нет необходимости собирать деньги по грошу, распродавать имущество для любого лечения. Все затраты на лечение любой сложности, последущую реабилитацию и пр. покрывается больничными кассами. При ряде обстоятельств кассы оплачивают и все транспортные расходы, включая такси.