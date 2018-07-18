Россияне смогут раз в три года брать оплачиваемый выходной для прохождения диспансеризации. Соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении. Госдума реализует поручение главы государства, — сказал спикер Вячеслав Володин.

Президент Путин в «майском указе» поручил сделать все необходимое для снижения смертности трудоспособного населения, в том числе, от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.