Редактор программы на Первом канале уволился после комментария в Фейсбуке: «Слава Петру Войкову»

Редактор программы «Время покажет» на Первом канале Тимофей Ермаков уволился после того, как оставил в комментариях в Фейсбуке запись «Слава Петру Войкову» и опубликовал карикатуру на Николая Второго.

Ермаков комментировал пост другого пользователя – Томаша Мацейчука – он сделал скрин-шот и разместил его у себя на канале в Ютьюбе. Сейчас комментарий удален. Ермаков назвал причиной своего увольнения, цитирую, — провокацию Мацейчука, на которую поддалось руководство Первого канала.