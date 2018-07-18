Постановление о возбуждении дела против матери ребенка-инвалида Екатерины Конновой отменено, — настаивают в МВД. Информация о том, что расследование продолжается, не соответствует действительности. – сказали РБК в Московском управлении.

Начальник Отдела информации Юрий Титов сообщил, что 16 июля Коннова и ее адвокат были вызваны к следователю и уведомлены об этом.

Сегодня сама Коннова рассказала, что ее «заново гоняют на допросы». Адвокат Юрий Манукян также говорит, что никаких постановлений не получал.

Коннову задержали во время продажи психотропного препарата