Постановление о возбуждении дела против матери ребенка-инвалида Екатерины Конновой отменено
Постановление о возбуждении дела против матери ребенка-инвалида Екатерины Конновой отменено, — настаивают в МВД. Информация о том, что расследование продолжается, не соответствует действительности. – сказали РБК в Московском управлении.
Начальник Отдела информации Юрий Титов сообщил, что 16 июля Коннова и ее адвокат были вызваны к следователю и уведомлены об этом.
Сегодня сама Коннова рассказала, что ее «заново гоняют на допросы». Адвокат Юрий Манукян также говорит, что никаких постановлений не получал.
Коннову задержали во время продажи психотропного препарата
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