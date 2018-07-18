Власти Евросоюза оштрафовали Google на рекордную сумму в 4 миллиарда 300 миллионов евро
Власти Евросоюза оштрафовали американскую компанию Google на рекордную сумму в 4 миллиарда 300 миллионов евро за злоупотребление доминирующим положением на рынке своей операционной системы для мобильных устройств Android.
От Google требуют в течение 90 дней прекратить незаконную практику.
Комментарии1
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ukraminadozemljudobrjt 18 июля 2018 | 14:53
Прямо непонятно Ахеджакову подключать или нет.