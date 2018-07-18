Власти Евросоюза оштрафовали Google на рекордную сумму в  4 миллиарда 300 миллионов евро

Власти Евросоюза оштрафовали американскую компанию Google на рекордную сумму в 4 миллиарда 300 миллионов евро за злоупотребление доминирующим положением на рынке своей операционной системы для мобильных устройств Android.

От Google требуют в течение 90 дней прекратить незаконную практику.