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14:30, 18 июля 2018

Власти Евросоюза оштрафовали Google на рекордную сумму в  4 миллиарда 300 миллионов евро

Власти Евросоюза оштрафовали американскую компанию Google на рекордную сумму в  4 миллиарда 300 миллионов евро за злоупотребление доминирующим положением на рынке своей операционной системы для мобильных устройств Android.
От Google требуют в течение 90 дней прекратить незаконную практику.

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ukraminadozemljudobrjt 18 июля 2018 | 14:53

Прямо непонятно Ахеджакову подключать или нет.

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