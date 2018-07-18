Полузащитник столичного ЦСКА Александр Головин близок к переходу в лондонский «Челси». Переговоры о трансфере российского футболисты близки к завершению.

Руководство лондонского «Челси» продолжает вести переговоры с ЦСКА о переходе Александра Головина. Стороны значительно приблизились к завершению трансфера, сообщает журналист Sky Sports Фабрицио Романо в своём «твиттере».

Претендентами на игрока также назывались «Ювентус», «Монако» и «Арсенал». Причем, ранее именно канониры были фаворитами в борьбе за россиянина. Как сообщил сегодня портал Football.London, «Арсенал» был близок к тому, чтобы приобрести Головина, однако трансфер не состоялся из-за того, что лондонский клуб покинул главный тренер Арсен Венгер. Наиболее заинтересованный в этом приобретении.

Теперь же Головин скорее всего, окажется в другом лондонском клубе. И тоже не без помощи влиятельного лица. Как отметил журналист Маттео Педрози, хозяин Челси Роман Абрамович буквально влюблен в российского полузащитника. И готов предложить Александру пятилетний контракт, а столичному ЦСКА – 25 млн Евро плюс всевозможные бонусы.

Если сделка состоится, то Головин окажется самым дорогостоящим российским легионером. Прежний рекорд принадлежал Андрею Аршавину, который в 2009-м году перебрался из Зенита в лондонский «Арсенал».