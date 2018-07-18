Александр Головин близок к переходу в лондонский «Челси»
Полузащитник столичного ЦСКА Александр Головин близок к переходу в лондонский «Челси». Переговоры о трансфере российского футболисты близки к завершению.
Руководство лондонского «Челси» продолжает вести переговоры с ЦСКА о переходе Александра Головина. Стороны значительно приблизились к завершению трансфера, сообщает журналист Sky Sports Фабрицио Романо в своём «твиттере».
Претендентами на игрока также назывались «Ювентус», «Монако» и «Арсенал». Причем, ранее именно канониры были фаворитами в борьбе за россиянина. Как сообщил сегодня портал Football.London, «Арсенал» был близок к тому, чтобы приобрести Головина, однако трансфер не состоялся из-за того, что лондонский клуб покинул главный тренер Арсен Венгер. Наиболее заинтересованный в этом приобретении.
Теперь же Головин скорее всего, окажется в другом лондонском клубе. И тоже не без помощи влиятельного лица. Как отметил журналист Маттео Педрози, хозяин Челси Роман Абрамович буквально влюблен в российского полузащитника. И готов предложить Александру пятилетний контракт, а столичному ЦСКА – 25 млн Евро плюс всевозможные бонусы.
Если сделка состоится, то Головин окажется самым дорогостоящим российским легионером. Прежний рекорд принадлежал Андрею Аршавину, который в 2009-м году перебрался из Зенита в лондонский «Арсенал».
Комментарии6
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ed10075 18 июля 2018 | 14:26
Челси для Головина - дорога в никуда. Давно известно, что эта команда стала кладбищем талантов.
zemljanka 18 июля 2018 | 14:53
Удачи парню.
sskull 18 июля 2018 | 14:35
Это таким способом Абрамович спонсирует ЦСКА, купит за 25, через год продаст за 8.
odobryam_s 18 июля 2018 | 14:36
Влюблен в полузащитника.....
osal 18 июля 2018 | 14:45
Если близок, значит мимо.
fantforbarbi 18 июля 2018 | 14:48
Если продадут Азара ,Челси скатится на уровень средних команд . Головину будет очень тяжело там себя проявить. Но тем не менее , если переход состоится - удачи ему там .
Время Челси ушло....