Госдуме рекомендовали не критиковать Владимира путина при обсуждении пенсионной реформы
Госдуме рекомендовали не критиковать Владимира путина при обсуждении пенсионной реформы. Об этом со ссылкой на источник пишет газета «Ведомости».
Завтра Госдума собирается одобрить законопроект о повышении пенсионного возраста в первом чтении.
Комментарии23
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andreykochnev 18 июля 2018 | 14:15
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Путин 2018 (Инсулин Российская Федерация &
Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал)
danko1 18 июля 2018 | 14:29
andreykochnev: Путин сам должен подать в отставку после своего обещания, когда он так подло обманул, да еще не заявив об этом до выборов.
И если у него осталась капля офицерской чести, то он бы это сделал.
Но сомневаюсь, что этот гопник подворотный вообще имеет понятия о чести. Точнее, не сомневаюсь, тому есть множество доказательств, что ни капли чести у этого чудовища нет, сплошные недостатки и бандитские наклонности.
tvitov66 18 июля 2018 | 14:33
danko1: чего он должен он нам простил - он должен был, после двух подряд, на третий срок не ходить, а уж тем паче на второй второй подряд ...
kochar 18 июля 2018 | 14:20
Короче говоря это бояре плохие.
Царь хороший и рейтинг опускать ну никак нельзя.Рухнет всё к ..матери.
Всё туфта.
kottigr1 18 июля 2018 | 14:31
kochar: Это не хороший Царь грабит нищих российских стариков, а его дворовая челядь.. Причем втайне от второго после Аллаха..
lager23 18 июля 2018 | 14:47
kochar: плешекрыса свята!
archibald_dandy_esquire 18 июля 2018 | 14:21
@ Госдуме рекомендовали не критиковать Владимира путина при обсуждении пенсионной реформы @
а то он обидится, будет капризничать, сучить ножками и злобно плакать, забившись в угол, а "крысу в угол загонять нельзя" (с) Путин В.В.
tvitov66 18 июля 2018 | 14:22
действительно, его не за что критиковать - он никого не назначал, не утверждал и не подписывал ... да и смараторенные у россиян пенсионные накопления поступали не в его фонд ... он у нас СВЯТОЙ!
dorin1987 18 июля 2018 | 14:37
tvitov66: /он никого не назначал, не утверждал и не подписывал ../ - Как будто, если переназначить всех, не сковыривая царька РФ с табуретки, что-то поменяется :) А вообще, подобные директивы выдают громадные комплексы неполноценности царька РФ. Или деменцию. Или и то и то....
blahovdav 18 июля 2018 | 14:22
Смешная недоимперийка.....Нее, это Рашка-страна 404, с народом, который столетиями терпя то татаромонголов, то бояр, то крепостное право с самодурами, который должен бы получить иммунитет от холопства, чинопочитания, веры в батюшку царя... Ан, нет, будут морды друг другу бить за возможность вкусить кусок кала плешивой крысы...
income 18 июля 2018 | 14:26
Кто рекомендовал-то? И как?
tvitov66 18 июля 2018 | 14:29
income: он грозно шевелил усами и нес пургу ...
zhrv 18 июля 2018 | 14:27
Действительно, "Рафик то неуиновный".
ramses333 18 июля 2018 | 14:28
Такого рода "рекомендации" (попробуй их проигнорировать!) и разрушили до основания политическую систему России.
sadda 18 июля 2018 | 14:28
Короче, все надо сваливать на шестерок типа Кудрина, Силуанова, Назарова и прочих. А добрый дед Щукарь тут не при чем.
ed10075 18 июля 2018 | 14:29
А что, там есть такие, что критикуют? Для депутатов критиковать нацлидера, - что себе в карман покакать. Не для этого они душу свою и совесть продавали.
woodworld 18 июля 2018 | 14:31
каков "народ" такова и власть
kama 18 июля 2018 | 14:33
То есть, у пенсионной "реформы" нет авторов. Она сама спустилась с небес сразу во все властные головы одновременно.
Поэтому ответственных нет.
tag188 18 июля 2018 | 14:34
Госдуме рекомендовали не критиковать Владимира путина при обсуждении пенсионной реформы
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А то можно подумать они его критиковали хоть по какому-то поводу.
platonnekafrin 18 июля 2018 | 14:36
- Путин - молодец! Ведет страну в тюремно-пенсионный рай! Не врет! Трамп его боится! Меркель любит (его)! Макрон - макарон (по сравнению с ним)!
- Хвалите меня! Хвалите!
zorkin75 18 июля 2018 | 14:39
В СССР была формулировка,чтоб не возражали-"Есть мнение".Правда,чьё это мнение -никогда не уточнялось.
eduard53 18 июля 2018 | 14:40
* * *
Враг народа – прояснилось
Через 80 лет –
Не мифическая живность,
А сидящая в кремле.
germanorum 18 июля 2018 | 14:50
Доброжелатели, пожелавшие остаться неизвестными, рекомендовали уважить старичка и не критиковать его. Так и написали в анонимках, адресованных каждому замещающему кресло: "Не критикуй, а то падлой будешь!"