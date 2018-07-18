Госдуме рекомендовали не критиковать Владимира путина при обсуждении пенсионной реформы. Об этом со ссылкой на источник пишет газета «Ведомости».

Завтра Госдума собирается одобрить законопроект о повышении пенсионного возраста в первом чтении.