Суд в Петербурге приговорил бывшую соцработницу к 5 годам заключения за участие в террористической группировке

Суд в Петербурге приговорил бывшую соцработницу Аллу Беспалову к пяти годам заключения за участие в террористической группировке.

Дело Аллы Беспаловой слушалось в особом порядке — без допроса свидетелей и исследования доказательств. Еще в ходе следствия она признала, что состояла в ячейке запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». В итоге, Московский военный окружной суд на выездном заседании в Петербурге приговорил ее к пяти годам заключения в колонии общего режима. Напомню, сотрудники ФСБ задержали Беспалову осенью прошлого года. Изначально ее подозревали в организации террористической ячейки, однако позже дело переквалифицировали. Как сообщали СМИ, она является женой Иси Рагимова, приговоренного в 2015-ом к 12 годам заключения также по обвинению в терроризме. В Петербурге Беспалова работала в отделе соцзащиты в Приморском районе.

Сын Беспаловой – Сергей Яблоков – также отбывает наказание за создание в Петербурге террористической ячейки.