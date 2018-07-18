Суд в Петербурге приговорил бывшую соцработницу к 5 годам заключения за участие в террористической группировке
Суд в Петербурге приговорил бывшую соцработницу Аллу Беспалову к пяти годам заключения за участие в террористической группировке.
Дело Аллы Беспаловой слушалось в особом порядке — без допроса свидетелей и исследования доказательств. Еще в ходе следствия она признала, что состояла в ячейке запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». В итоге, Московский военный окружной суд на выездном заседании в Петербурге приговорил ее к пяти годам заключения в колонии общего режима. Напомню, сотрудники ФСБ задержали Беспалову осенью прошлого года. Изначально ее подозревали в организации террористической ячейки, однако позже дело переквалифицировали. Как сообщали СМИ, она является женой Иси Рагимова, приговоренного в 2015-ом к 12 годам заключения также по обвинению в терроризме. В Петербурге Беспалова работала в отделе соцзащиты в Приморском районе.
Сын Беспаловой – Сергей Яблоков – также отбывает наказание за создание в Петербурге террористической ячейки.
Комментарии12
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noxepy_7_40_ 18 июля 2018 | 14:18
Еще двух неполживцев смяла бездушная государственная мясорубка поганого Мордора! Котики, скачем по двадцать минут за каждого!
kottigr1 18 июля 2018 | 14:19
noxepy_7_40_: После иголок под ногти в ФСБ все становятся террористами и иностранными шпионами, причем сами и добровольно как Берия..
noxepy_7_40_ 18 июля 2018 | 14:25
kottigr1: Скачем, скачем, котик, не забываем кричать громким шепотом "Слава Украине"!
kottigr1 18 июля 2018 | 14:28
noxepy_7_40_: Болеете ? Приступ острой хохлофобии головного мозга ?
archibald_dandy_esquire 18 июля 2018 | 14:35
kottigr1:
" Дело Аллы Беспаловой слушалось в особом порядке — без допроса свидетелей и исследования доказательств. "
в РФ уже ввели "тройки"? прокурор, помощник прокурора и исполнитель приговора - ни адвокатов, ни свидетелей, ни доказательств - легко будет "работать" над зачисткой территории РФ от населения
tvitov66 18 июля 2018 | 14:37
archibald_dandy_esquire: ввели - сажают сразу троих: отца, мать и сына
mystar 18 июля 2018 | 14:52
archibald_dandy_esquire: в РФ уже ввели "тройки"?
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Милок, в особом порядке слушаются дела тех кто признал предьявленные обвинения.
Кстати в США по сделкам с правосудием проходят 95-98% всех уголовных дел. Попищи о тройках в самой счастливой стране мира.)))
olegleon 18 июля 2018 | 14:48
kottigr1: вот напишешь ты иногда такую дурь, что и не поймёшь, а ты ли это?
или ты предлагаешь ждать пока они теракт совершат, а только потом начинать задерживать и допрашивать?
kottigr1 18 июля 2018 | 14:53
olegleon: Нужно глубже копать.. Вот Вас к примеру можно посадить как потенциального террориста.. Зачем ждать когда у Вас окончательно съедет крыша и Вы оденете пояс шахида ?
kochar 18 июля 2018 | 14:27
Пропала семья.
Жили себе и вот те на - религия...
"Будем же верить, если не можем уразуметь." Августин Аврелий
platonnekafrin 18 июля 2018 | 14:30
На каждого силовика приходится в среднем сто человек населения. Из них по-настоящему пригодных для посадки всего-то человек пятнадцать. Для выполнения плана приходится сажать семьями.
zorkin75 18 июля 2018 | 14:33
И опять же-ни следствия,ни опубликованных фактов.Соцработница из Ср.Азии,видимо,полы в метро подметала,а её замели ради отчётности.