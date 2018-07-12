В Шалинском городском суде Чечни стартовал процесс по делу Оюба Титиева

Как передает спецкорр «Эха Москвы» в Чечне, в Шалинском городском суде стартовал процесс по делу главы грозненского «Мемориала» Оюба Титиева. Ему грозит от 3 до 10 лет лишения свободы по обвинению в хранении крупной партии марихуаны.

Заседание изначально находилось перед угрозой переноса из-за нерешённого вопроса с территориальной подсудностью. 30-градусный зной в Шали, это час езды от Грозного, опасения переноса слушаний, родственники Титиева ждут встречи с Оюбом. Сестры, брат Якуб. Приставы особо не церемонятся, прессу запускают в зал нехотя. Помещение не самое маленькое, довольно душное, без кондиционера. В небольшую клетку заводят мужчину — он приветствует всех по-русски и по-чеченски. Федеральный судья Мадина Зайнетдинова изначально даёт понять, что намерена довести процесс до конца и жителя Курчалоя будут судить именно здесь, в Шали. Адвокаты Заикин и Дубровина указывают, что в силу не вступило решение Верховного суда о том, где слушать дело. Прокурор Милана Байтаева активно и эмоционально возражает — процессу над Титиевым в Шали помешать ничто не может, настрой стороны обвинения очевиден. В зале — близкие главы грозненского мемориала, журналисты ряда кавказских изданий, камера от ЧГТРК. 11 заявленных свидетелей не явились. В большинстве свидетели — сотрудники чеченской полиции. Атмосфера в зале откровенно сочувственная, в доказательства вины бывшего учителя физкультуры, правозащитника, а ныне обвиняемого никто из публики не верит. В заседании отсутствует адвокат Илья Новиков, его коллеги ходатайствуют о переносе дела. Новиков на данном этапе отвечает в группе защитников за вопрос о территориальной подсудности. Его ждут в суде в четверг. В процессе объявлен перерыв до завтрашнего утра.

Оюб Титиев свое вины не признает. Он не раз заявлял, что наркотики ему подбросили силовики.