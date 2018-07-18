Домашний арест Кириллу Серебренникову продлен до 22 августа, Софье Апфельбаум до 19 сентября

Такое решение принял Басманный суд, защита намерена его обжаловать.

Несмотря на раннее утро у Басманного суда поддержать Кирилла Серебренникова и Софью Апфельбаум собралось несколько десятков человек. Однако попасть в сам зал заседаний удалось далеко не всем. Друзья и коллеги остались в коридоре, где под строгими взглядами приставов пытались понять, что происходить за закрытой дверью. Первыми прозвучали слова следователя, который сухо заявил, что обвиняемые в тяжком экономическом преступлении могут скрыться и начать общаться с другими обвиняемыми. Внимательно выслушав представителя СК, Кирилл Серебренников начал свою речь, которая была очень эмоциональной и большинство находящихся в зале обратили свои взгляды на режиссера. Художественный руководитель «Гоголь-центра» заявил, что не намерен скрываться и угрожать свидетелям. «Я горжусь проектом «Платформа» и всеми, кто его делал, все уголовное дело — это фарс, абсурд и беззаконие», заключил Кирилл Серебренников. И поблагодарил всех, кто в эти дни поддерживал на Авиньонском фестивале.

Сразу после заседания адвоката режиссера окружили многочисленные журналисты. В ответ Дмитрий Харитонов твердо сказал, что уголовное дело должно быть прекращено:

Софья Апфельбаум обратила внимание на то, что Алексею Малобродскому изменили меру пресечения, однако он не скрылся, и подчеркнула, что обвиняемые по делу находятся в неравных условиях, а лично ей некуда и незачем скрываться. После оглашения решения судьи Натальи Дударь друзья пытались поддержать и ободрить Кирилла Серебренникова, провожали его аплодисментами к машине судебных приставов.

На заседании защита Кирилла Серебренникова предлагала внести залог в размере до 68 миллионов рублей, однако Басманный суд отказал.