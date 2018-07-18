Задержанной в США россиянке Марии Бутиной предъявили новое обвинение

В обвинительном заключении утверждается, что она собиралась совершить преступление против Америки.

Второе обвинение в отношении Бутиной касается сговора и деятельности в качестве иностранного агента без регистрации. Об этом сообщает Politico. Ранее россиянке вменялся лишь сговор с целью работы иностранным агентом без регистрации. Второе обвинение намного серьезнее – максимальное наказание по нему составляет 10 лет тюрьмы, а по первому – пять.

29-летняя уроженка Барнаула известна прежде всего как активистка, выступающая за ношение короткоствольного оружия. В США она въехала в августе 2016 года по студенческой визе, а недавно получила магистерскую степень в области международных отношений в Американском университете в Вашингтоне. По версии американского следствия, перед последними президентскими выборами в США Бутина пыталась организовать неофициальный канал связи между Республиканской партией и российскими властями. За этим также предположительно стоял зампред Центробанка и бывший член Совета Федерации Александр Торшин.

Адвокат Бутиной Роберт Нил Дрискол заявил, что его подзащитная не пыталась оказать влияние на политику США, а обвинения назвал «раздутыми».

В российском МИДе заявили, что делают все возможное для установления контакта с Бутиной. Официальной информации из Вашингтона по поводу россиянки нет.