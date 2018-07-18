Задержанной в США россиянке Марии Бутиной предъявили новое обвинение
В обвинительном заключении утверждается, что она собиралась совершить преступление против Америки.
Второе обвинение в отношении Бутиной касается сговора и деятельности в качестве иностранного агента без регистрации. Об этом сообщает Politico. Ранее россиянке вменялся лишь сговор с целью работы иностранным агентом без регистрации. Второе обвинение намного серьезнее – максимальное наказание по нему составляет 10 лет тюрьмы, а по первому – пять.
29-летняя уроженка Барнаула известна прежде всего как активистка, выступающая за ношение короткоствольного оружия. В США она въехала в августе 2016 года по студенческой визе, а недавно получила магистерскую степень в области международных отношений в Американском университете в Вашингтоне. По версии американского следствия, перед последними президентскими выборами в США Бутина пыталась организовать неофициальный канал связи между Республиканской партией и российскими властями. За этим также предположительно стоял зампред Центробанка и бывший член Совета Федерации Александр Торшин.
Адвокат Бутиной Роберт Нил Дрискол заявил, что его подзащитная не пыталась оказать влияние на политику США, а обвинения назвал «раздутыми».
В российском МИДе заявили, что делают все возможное для установления контакта с Бутиной. Официальной информации из Вашингтона по поводу россиянки нет.
Комментарии14
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seryj_wolk 18 июля 2018 | 14:11
Число рфских узников бессовестности в Штатах растет.
honduras_na_colime 18 июля 2018 | 14:39
Эта никуда не денется, запоёт как соловей, когда предложат сделку со следствием.
А когда запоёт, то мало не покажется - через неё шли договорняки и бабки от Торшина к трампачам.
Почему я уверен, что запоёт - если упрётся, то выйдет в 44, с внешностью клизмы и никому не нужная.
Предложат годик в обмен на пение, и согласится аж бегом.
Кстати, амерам надо было Мюллера в презы - профи, трудолик, и с моральными качествами, которые ещё поискать надо.
zemljanka 18 июля 2018 | 14:43
Сочувствие девушке.
Сломанная судьба.
Пешка в чужой гнусной игре.
suren_112 18 июля 2018 | 14:53
zemljanka:
Ничего, в России много шендеровичей. Десяток тысяч либеральной мрази можно будет отправить за Урал, в отместку на издевательства над НАШИМИ.
zorkin75 18 июля 2018 | 14:15
Бутиной надо сменить фамилиё на Бут и получить срок,как в России за шпионаж-лет 25.
platonnekafrin 18 июля 2018 | 14:20
zorkin75: Интереснее, если Путиной вдруг станет.
suren_112 18 июля 2018 | 14:55
platonnekafrin:
Арестован еще один агент, по фамилии ПуДин.
zhrv 18 июля 2018 | 14:24
- "максимальное наказание по нему составляет 10 лет тюрьмы, а по первому – пять."
Видимо, с такими перспективами сроков, не спеть ей уже дуэтом "С чего начинается Родина".
abuvgrobu 18 июля 2018 | 14:29
Увы, чтобы нас уважали и беспричинно не задерживали наших людей, нужно быть сильным и адекватно сразу отвечать. А у нас, получается только "выразить озабоченность". Дали по морде - ответь по печени..
agamasat 18 июля 2018 | 14:32
Адвокат Бутиной Роберт Нил Дрискол заявил, что его подзащитная не пыталась оказать влияние на политику США, а обвинения назвал «раздутыми».
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Организация сети, которая впоследствии должна влиять на политику США - это, по мнению адвоката, раздутый мыльный пузырь?)
liquidsky__ 18 июля 2018 | 14:42
agamasat: Тогда всяких кара-мурз, касьяновых, пономоревых и иже с ними надо сразу в белый лебедь на пожизненное, не?
honduras_na_colime 18 июля 2018 | 14:48
liquidsky__: А что, удило, россиянская оппозиция плела сеть, через которую за иностранные бабки собиралась подкупать предвыборный штаб Пукина?
Ты снова сказал, как в лужу пукнул.
Сдай все пузыри в хате и прикупи себе хоть одну извилину - твои клоунские выхлопы без смеха читать невозможно.
motooppic 18 июля 2018 | 14:52
нормальным людям нечего делать в стране дураков-пиндостане!
juche 18 июля 2018 | 14:54
А нечего и ехать было, чему там научить могут?