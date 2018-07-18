Трамп согласился с выводами спецслужб США о вмешательстве России в американские выборы

Дональд Трамп согласился с выводами спецслужб США о том, что Москва вмешивалась в президентские выборы. При этом американский лидер сказал, что вмешательство не было эффективным, поскольку не повлияло на результат.

Ранее в Хельсинки президент США заявил, что нет оснований полагать, будто Россия вмешивалась в американские выборы. Это вызвало критику со стороны целого ряда американских политиков и Средств массовой информации. Теперь от слов, сказанных после встречи с российским лидером, президент США фактически отказался. Трамп заверил, что на саммите допустил оговорку и на самом деле его слова должны был звучать так: «Я не вижу причин, по которым Россия не стала бы вмешиваться в выборы».

Дональд Трамп уже не может устранить ущерб, нанесённый интересам Соединённых штатов после высказываний в Хельсинки, но за него эту работу может выполнить Конгресс, считают некоторые западные наблюдатели.

Автор публикации в The Washington Post полагает, что Конгресс может принят закон, требующий введения специальных санкций, если Москву снова застанут за вмешательством в выборы, а также взять на себя обязательство по укреплению их безопасности. Кроме этого, конгрессмены могут принять закон, защищающий расследование, которое ведет прокурор Роберт Мюллер, чтобы президенту было сложнее его уволить, а также ограничить полномочия главы государства по вводу контрпродуктивных пошлин под ложным предлогом национальной безопасности, пишет газета (перевод сайта «Инопресса»).

Конгрессу нужна стратегия сдерживания — как в отношении Путина, так и в отношении желания Трампа заключать с ним сделки, указывает Уолл-стрит джорнал. Члены обеих партий могут ясно дать понять, что никакой новой сделки по вооружениям не будет, пока Путин не перестанет нарушать текущие соглашения, и что любая новая сделка должна быть представлена в Сенат на ратификацию не менее, чем двумя третями голосов.

Американские СМИ отмечают, что в критике Трампа, обвинившего США в ухудшении отношений между Россией и Западом, объединились как его друзья, так и враги, как левые, так и правые.

Тем временем, ещё одним последствием встречи Дональда Трампа и Владимира Путина стало заявление российского лидера о том, что Вашингтон сможет допросить россиян, которых считает причастными к вмешательству в выборы. Эту возможность Владимир Путин пообещал предоставить в обмен на допрос американцев по делу главы фонда «Хэрмитадж Кэпитал» Уильяма Браудера.

Следом Генпрокуратура России назвала имена американских чиновников и сотрудников спецслужб, которых хотела бы допросить по делу Браудера. В их числе оказался и бывший посол США в России Майкл Макфол. В интервью «Эху» он сказал, что не видит смысла в таких действиях. Макфол отметил, что лично много лет знает Браудера и никогда не имел с ним никаких дел.