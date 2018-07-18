Трамп согласился с выводами спецслужб США о вмешательстве России в американские выборы
Дональд Трамп согласился с выводами спецслужб США о том, что Москва вмешивалась в президентские выборы. При этом американский лидер сказал, что вмешательство не было эффективным, поскольку не повлияло на результат.
Ранее в Хельсинки президент США заявил, что нет оснований полагать, будто Россия вмешивалась в американские выборы. Это вызвало критику со стороны целого ряда американских политиков и Средств массовой информации. Теперь от слов, сказанных после встречи с российским лидером, президент США фактически отказался. Трамп заверил, что на саммите допустил оговорку и на самом деле его слова должны был звучать так: «Я не вижу причин, по которым Россия не стала бы вмешиваться в выборы».
Дональд Трамп уже не может устранить ущерб, нанесённый интересам Соединённых штатов после высказываний в Хельсинки, но за него эту работу может выполнить Конгресс, считают некоторые западные наблюдатели.
Автор публикации в The Washington Post полагает, что Конгресс может принят закон, требующий введения специальных санкций, если Москву снова застанут за вмешательством в выборы, а также взять на себя обязательство по укреплению их безопасности. Кроме этого, конгрессмены могут принять закон, защищающий расследование, которое ведет прокурор Роберт Мюллер, чтобы президенту было сложнее его уволить, а также ограничить полномочия главы государства по вводу контрпродуктивных пошлин под ложным предлогом национальной безопасности, пишет газета (перевод сайта «Инопресса»).
Конгрессу нужна стратегия сдерживания — как в отношении Путина, так и в отношении желания Трампа заключать с ним сделки, указывает Уолл-стрит джорнал. Члены обеих партий могут ясно дать понять, что никакой новой сделки по вооружениям не будет, пока Путин не перестанет нарушать текущие соглашения, и что любая новая сделка должна быть представлена в Сенат на ратификацию не менее, чем двумя третями голосов.
Американские СМИ отмечают, что в критике Трампа, обвинившего США в ухудшении отношений между Россией и Западом, объединились как его друзья, так и враги, как левые, так и правые.
Тем временем, ещё одним последствием встречи Дональда Трампа и Владимира Путина стало заявление российского лидера о том, что Вашингтон сможет допросить россиян, которых считает причастными к вмешательству в выборы. Эту возможность Владимир Путин пообещал предоставить в обмен на допрос американцев по делу главы фонда «Хэрмитадж Кэпитал» Уильяма Браудера.
Следом Генпрокуратура России назвала имена американских чиновников и сотрудников спецслужб, которых хотела бы допросить по делу Браудера. В их числе оказался и бывший посол США в России Майкл Макфол. В интервью «Эху» он сказал, что не видит смысла в таких действиях. Макфол отметил, что лично много лет знает Браудера и никогда не имел с ним никаких дел.
Комментарии49
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sokal123 18 июля 2018 | 14:05
Ну наконец . Мало -помалу соглашается.
danko_viola 18 июля 2018 | 14:09
sokal123: где холуйка данко1 спец по выводам?
r88w556xl4 18 июля 2018 | 14:14
В 90-е годы имело место прямое вмешательство США в российские выборы. Американские советники управляли и координировали выборный процесс. Это признаётся и об этом уже написаны мемуары. Ельцин по сути был агентов влияния США в России. Это вмешательство - беспрецедентная наглость и преступление, в котором виноваты США и российские бандиты, которые тогда назывались властью.
danko_viola 18 июля 2018 | 14:15
r88w556xl4: зато они в Украину не вмешивались. Ни ногой. Ни порожки на майдане майданутым раздавали.
zemljanka 18 июля 2018 | 14:26
Мир видел и слышал.
Петляют...
astet 18 июля 2018 | 14:35
zemljanka: а разве "неэффективный" грабитель банка
не преследуется по уголовному делу???
Значит, и Путин
после окончания президентского срока
должен быть объявлен персоной нон-грата
и объявлен Интерполом в международный розыск,
не так ли , господин Трамп?!!
tvitov66 18 июля 2018 | 14:44
astet: тут все наоборот - если ограбил, а деньги оказались настоящими, не фальшивыми (как письма Клинтанши), то вроде как и Рафик ни в чём не виноват
r88w556xl4 18 июля 2018 | 14:27
danko_viola: Это да, вна Украине особенно ярко проявилось "невмешательство" США в дела суверенного государства. 5 000 000 000 $ вбухано, американский посол по сути прописался в Раде, а советники засылались пачками. Но мы же понимаем, что США подтираются законами во имя демократии, что международное право послано на три буквы во имя свободы, что мирных жителей убивают во имя лучшей жизни. Когда приходит дьявол, он всегда прикидывается ангелом.
danko_viola 18 июля 2018 | 14:30
r88w556xl4: вот поэтому старуха данко1 их и отробатывает. Нашли бабку за козла отпущения за майданутыми отрабатывать.
ramses333 18 июля 2018 | 14:40
r88w556xl4: "Но мы же понимаем..."
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Не "мы", а "вы". Ну ты молоток, не утруждаешь себя. Прямо дословно переписываешь из методички.
polikarpich 18 июля 2018 | 14:43
r88w556xl4: А кто же это такой дерзкий посылает международное право на три буквы, не считая нужным выполнять постановления и рекомендации ЕСПЧ? И подтирается ими, заставляя "портянок" визжать от радости и восторга?
polikarpich 18 июля 2018 | 14:40
r88w556xl4: А те российские бандиты, которые сейчас являются властью сильно отличаются от тех бандитов? Чем? Прикидом? Должностями? Погонами?
Ведь Путин - прямой преемник, наследник и верный продолжатель дела Ельцина.
Так что, какие бандиты бандоснее - это ещё тот вопрос. Да и тема другая, противоположная. О защите государственности США от российского бандитского влияния. Чтобы у них не было чего-то подобного этому:
"Госдуме рекомендовали не критиковать Владимира Путина при обсуждении пенсионной реформы..."
kottigr1 18 июля 2018 | 14:43
r88w556xl4: Ельцин по сути был агентов влияния США в России..
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Путин стал назначенцем продолжателем и приемником агента Госдепа ?
luger_max_otto 18 июля 2018 | 14:51
Мемуары- а в данном случае скорее "тиснутые рОманы"- не доказательство :)
noxepy_7_40_ 18 июля 2018 | 14:12
sokal123: Господин хохлоаналитек, как по вашему, когда уже президенту Трампу вчинят импичмент? Это тому самому, который "никогда не сможет стать президентом США"? И когда наконец рухнет непостроееный Крымский мост?
tks 18 июля 2018 | 14:37
sokal123: Мало-помалу, но чем дальше в лес, тем крупнее дрова...
kisa2000 18 июля 2018 | 14:52
sokal123: конечно соглашается, что остается делать, ну устал Трамп от визитов в Европе, расслабился с Путлером, сейчас отдохнет на родной земле и в России найдутся новые проблемы для обсуждений.
olegleon 18 июля 2018 | 14:06
забавно то, что законодатели США не хотят принять закон запрещающий властям США вмешиваться во внутренние дела других стран
tvitov66 18 июля 2018 | 14:17
olegleon: они берегут вашу психику - пусть вы на них клевещите про лужи мочи в подъездах и ямы на дорогах
noxepy_7_40_ 18 июля 2018 | 14:20
tvitov66: Поросёночек, а где шутка про "бомбить воронеж" и про "11-80"?
polikarpich 18 июля 2018 | 14:46
noxepy_7_40_: Пошутить? Пожалуйста!
За 11-80 ты готов сам, лично разбомбить Воронеж, коли прикажут и скажут, куда нажимать.
mystar 18 июля 2018 | 14:09
Приставят к голове импичмент - на все согласишься.
dorin1987 18 июля 2018 | 14:15
mystar: Самое забавное - тут же кинул царька РФ, честности глаз которого поражался накануне :)
danko_viola 18 июля 2018 | 14:17
dorin1987: главное что бы твоего царька Петы Алкаша не кинули. А то он с тебя последние деньги за воду сдерёт. Стираться нечем будет. И передай это неодекватки опущенной данко1 твоей свекрухи.
liquidsky__ 18 июля 2018 | 14:23
danko_viola: у них и воды уже чистой нет, очищать нечем, хлор закончился)
danko_viola 18 июля 2018 | 14:28
liquidsky__: да но старая мразмтичка данко1 трется не по детски. Как может бабка опущенная сидеть сутками и писать глупости? Как еще не сдохла и не стёрлась в маями. Наверное там бригадка хоклов сидит под бабкой1.
liquidsky__ 18 июля 2018 | 14:38
danko_viola: не, там бабка галя натуральная, с дедом сашкой, их уже ждут на родине )
danko_viola 18 июля 2018 | 14:40
liquidsky__: дед саша был покойный ведемченко. Но он уже сдох.
liquidsky__ 18 июля 2018 | 14:50
danko_viola: это другой, муженек ее.
danko1 18 июля 2018 | 14:22
dorin1987: И этот "честный" признался, что никому верить нельзя, что характеризует его как конченного лжеца, но истинного гэбэшника, которые никогда правду не говорят и другим не верят.
Честный человек, сам говорящий всегда правду, будет и другим в первую очередь верить, пока не убедится в обратном.
И какой смысл вообще вести переговоры со лжецом,который сам врет и другим не верит.
Клинтона осуждали не за связь с Моникой, а за то, что солгал, что недопустимо для человека на таком посту.
А наш, наверное, и во сне врет, т.к. и на подсознательном уровне честным быть не может.
danko_viola 18 июля 2018 | 14:25
danko1: старая неодекватка вернулась. Не стёрлась? Тебе передали? Твой зятёк. Вообще. Ты с Моникой сосала? Врёт. т.к. на. быть.
tks 18 июля 2018 | 14:35
danko1: Их так учили. Чекист просто не может по-другому.
mystar 18 июля 2018 | 14:27
dorin1987: Самое забавное - тут же кинул царька РФ
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Да тут Вы правы. Высшие чиновники США и западной европы нагло врут в глаза постоянно. Достаточно вспомнить как врали президенты и премьеры запада про обещание не расширять НАТО на восток. Врали десятилетиями не одно поколение западных политиков.
dorin1987 18 июля 2018 | 14:31
/Да тут Вы правы. Высшие чиновники США / - "А-вот-они!", "Им-можно-нам-нельзя!", "А-у-них-негров-вешают".
Вы бы за ложью царька РФ следили лучше, которое в открытую подтирается конституцией, что гораздо дальше пошло каких-то слов Трампа, или обещаний НАТО.
mystar 18 июля 2018 | 14:45
dorin1987: каких-то слов Трампа, или обещаний НАТО
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Каких то слов? Со списочком первой волны западных лжецов ознакомтесь.
"Советскому лидеру Михаилу Горбачеву было дано множество заверений в том, что альянс НАТО не будет расширяться дальше того, что тогда было границей на востоке Германии в 1990 году в соответствии с новыми рассекреченными документами."
"Горбачев только принял воссоединение Германии, над которым Советский Союз имел законное право налагать вето на основании договора, потому что он получил заверения в том, что НАТО не будет расширяться после того, как он выведет свои войска из Восточной Европы от Джеймса Бейкера, президента Джорджа Буша-старшего, Ханса-Дитриха Геншера, канцлера ФРГ Хельмута Коля, директора ЦРУ Роберта Гейтса, президента Франции Франсуа Миттерана, премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер, министра иностранных дел Великобритании Дуглас Херда, премьер-министра Великобритании Джон Мейджор и генеральный секретарь НАТО Манфреда Вернера."
https://nationalinterest.org/blog/the-buzz/newly-declassified-documents-gorbachev-told-nato-wouldnt-23629
Впечатляет? ВСЕ высшее руководство запада. И это только первая волна.
tks 18 июля 2018 | 14:09
Вмешательство в выборы и влияние на выборы - разноплановые деяния, не нужно их смешивать, как это обычно делают на Центральных Трубах Российской ТелеКанализации.
Интересно количество исправлений в уже сказанное - это прямое свидетельство полного фиаско.
zemljanka 18 июля 2018 | 14:32
Брехня. Двух старцев.
Браудер нашел убийц Магнитского. Вскрыл весь ужас системы. Без суда.Продажное следствие.
prusol 18 июля 2018 | 14:36
tks: "Фиаско" кого или чего?
tks 18 июля 2018 | 14:43
prusol:
1. Фиаско ВВП.
2. Фиаско путинских правоохранителей.
Т.е., "двойное фиаско".
tks 18 июля 2018 | 14:12
В этой связи у меня версия родилась, по поводу пресс-конференции Путин-Трамп и сказанному там.
Самое интересное - это реанимация "дела Браудера". Похоже на то, что именно при помощи этого дела будет попытка объяснить взлом серверов Демпартии (факт которого признал даже ВВП в интервью Fox News - он же сказал, в смысле, что разве махинации Демпартии не правда?) "12-ю апостолами" из ГРУ. Цели взломать сервера для вмешательства в выборы не было, цель была проследить движение денег. И тут как бы выяснилось, Браудер финансировал Демпартию из денег, украденных в РФ. Т.е. вмешательство случилось случайно, потому что российское следствие с помощью ГРУ отследило движение денег Браудера и обнаружило их след в Демпартии. Именно поэтому на пресс-конференции Путин вспомнил про это дело. Теперь "дело Браудера" пойдет в жесткой связке с делом о вмешательстве. Только это "подгонка" "старых мехов" под существующую ситуацию. А любая подобная подгонка всегда чревата разоблачением.
Тут изначально очень ущербный путь, при всех кажущихся плюсах и заманчивостях.
ed10075 18 июля 2018 | 14:15
И какого хрена он полез в президенты Америки?
Был относительно успешным бизнесменом, стал бездарным политиком.
"Чем выше обезьяна забирается на пальму, тем дальше виден ее красный зад" - старая английская поговорка, применимая в данном случае к Трампу.
zemljanka 18 июля 2018 | 14:36
ed10075: Алчность.
Бизнес ближнего круга - пошел в гору.
abuvgrobu 18 июля 2018 | 14:19
И это президент США - супердержавы.
Теперь получается, что обделался дважды: на саммите от встречи с Путиным, и теперь от давления своей же "державы".
zorkin75 18 июля 2018 | 14:19
Рейгана бы заместо рыжей прошмандовки попавшей по золотой дождь с проститутками.Тот счас же определил Россию не как империю Зла,а как империю Лжи.
vasya_von_smetankin 18 июля 2018 | 14:20
Такое впечатление, что Дональд злоупотребляет боярышником.
condor00 18 июля 2018 | 14:27
Если была только попытка вмешательства, то тогда однозначно можно говорить о неэффективности вмешательства.
Если же вмешательство было осуществлено, искажение выборов (в цифрах) уже допустимо и, более того, имеется. И имеется ещё больший аргумент, - влияние на сознание избирателя произошло однозначно.
И последнее... Если судом, а не только правоохранительными органами, будет доказано вмешательство (при этом степень вмешательства не имеет никакого значения), результаты выборов следует признать недействительными.
marchuk 18 июля 2018 | 14:31
Ограбленеие банка не удалось, поэтому налетчиков понять и простить ))) Эпический дятел. Он порой рассуждает, как пень из-под пивного ларька. Несет отсебятину, первую пришедшую на ум. У него вообще какой-нибудь помощник есть? Или все "с колес"- и в прессу?
prusol 18 июля 2018 | 14:33
Трамп ведёт себя как настоящий шоумен.
listen_up 18 июля 2018 | 14:35
Из непрерывного потока комментариев, влившегося в уши слушателей и в глаза зрителей за минувшие 24 часа, можно сделать короткий вывод. Трамп до сих пор опасается, что признание вмешательства России в выборы 2016 будет означать нелегитимность его избрания. Объективно, это не так. Все, влючая Мюллера, согласны, что русские да пытались, но их усилия не повлияли на результат. И главное, не было сговора. Но Доня все равно боится, поэтому попытался прислониться к Путину. А вот это - большая ошибка.