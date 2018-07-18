Георгий Полтавченко предлагает ввести электронные визы для туристов, которые прилетают в северную столицу на 3 дня
Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко предлагает ввести электронные визы для туристов, которые прилетают в северную столицу на три дня. Полтавченко считает, что нужно и дальше использовать опыт электронного учета иностранцев, который применялся во время Чемпионата мира по футболу.
Комментарии2
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vasyakirin 18 июля 2018 | 13:48
А с аборигенов культурностоличный сбор стричь.....
zorkin75 18 июля 2018 | 13:53
Г.Полтавченку уже давно внедрён под черепную коробку чип ЕБ,ещё один чип -от православной церкви.Интересно,кто будет нейтрализовать ебшного андроида,когда придёт время,но сделать это будет просто-там же нет мозга,одна кость.