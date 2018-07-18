Георгий Полтавченко предлагает ввести электронные визы для туристов, которые прилетают в северную столицу на 3 дня

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко предлагает ввести электронные визы для туристов, которые прилетают в северную столицу на три дня. Полтавченко считает, что нужно и дальше использовать опыт электронного учета иностранцев, который применялся во время Чемпионата мира по футболу.