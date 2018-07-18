Певец Клифф Ричард выиграл суд у  ВВС по делу о неприкосновенности личной жизни

Журналисты транслировали полицейский рейд в дом Ричарда при расследовании дела о растлении подростка. ВВС вела съемки с вертолета.

Высокий суд Лондона постановил, что ВВС должна выплатить 210 тысяч фунтов. Кроме того, 77-летний Ричард имеет право на дополнительную компенсацию за нанесенный моральный ущерб.