Певец Клифф Ричард выиграл суд у ВВС по делу о неприкосновенности личной жизни
Журналисты транслировали полицейский рейд в дом Ричарда при расследовании дела о растлении подростка. ВВС вела съемки с вертолета.
Высокий суд Лондона постановил, что ВВС должна выплатить 210 тысяч фунтов. Кроме того, 77-летний Ричард имеет право на дополнительную компенсацию за нанесенный моральный ущерб.
Комментарии2
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mystar 18 июля 2018 | 13:46
А ВВС пофигу. Рейтинг принесет больше чем штраф.
olegleon 18 июля 2018 | 14:04
если ВВС это общественная компания, то штраф заплатят британские пенсионеры!