Пенсионную реформу отказались поддержать публично 12 регионов — в частности, это Дагестан, Чечня и Москва. Об этом говорится в экспертном докладе фонда «Петербургская политика».

Как отмечают эксперты, минимальная публичная активность по этому вопросу наблюдается в регионах, где в сентябре пройдут выборы.



Ранее председатель думского Комитета по труду Ярослав Нилов сообщил, что 77 из 85 регионов направили в парламент отзывы на законопроект о повышении пенсионного возраста. Среди них не было ни одного отрицательного.