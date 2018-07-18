Пенсионную реформу отказались поддержать публично 12 регионов
Пенсионную реформу отказались поддержать публично 12 регионов — в частности, это Дагестан, Чечня и Москва. Об этом говорится в экспертном докладе фонда «Петербургская политика».
Как отмечают эксперты, минимальная публичная активность по этому вопросу наблюдается в регионах, где в сентябре пройдут выборы.
Ранее председатель думского Комитета по труду Ярослав Нилов сообщил, что 77 из 85 регионов направили в парламент отзывы на законопроект о повышении пенсионного возраста. Среди них не было ни одного отрицательного.
Комментарии18
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yralez 18 июля 2018 | 13:43
12 регионов — Дагестана, Чечни, Якутии, Камчатского края, Иркутской, Кемеровской, Омской, Орловской, Ярославской и Еврейской автономной областей, а также Москвы.
Почему там не предали людей ?
И где 12-й ?
danko1 18 июля 2018 | 13:44
yralez: Постеснялись открыто поддерживать антинародную реформу.
Поддержат тайно.
yralez 18 июля 2018 | 13:55
danko1: yralez: ясно, что рамдыров отстоит своих, а на остальных положат
polsan 18 июля 2018 | 14:00
danko1: это ничего не даст! Реформа будет проведена.
margo821 18 июля 2018 | 14:13
yralez: Насколько мне известно, наши, кемеровские депутаты поддержали пенсионную реформу
margo821 18 июля 2018 | 14:20
yralez: в Кемеровской области депутаты поддержали, но с оговорками. Мужчин 63 года, женщин 58 лет
ostapbey 18 июля 2018 | 14:48
yralez: Не Татарстан ли?? так он не подписал федеративный договор с субьектами Федерации..
..Но Чечня тоже не подписала..Но она хоть за дань хана борется. И за дань аллаха даже..
abborigen 18 июля 2018 | 13:43
Умиляет эховское изложу ение материала. Читает шас это некий обыватель , и делает вывод, дескать, в Дагестане и Чечне пенсионный возраст остаётся прежний и за всё платит рязанский мужик. По этой новости местные полоумные уже изошли плачем ярославны.
olegleon 18 июля 2018 | 13:45
а Собянин в курсе, что он против реформы?
oleg_andreevich 18 июля 2018 | 14:13
olegleon: а избиратели Собянина в курсе?
yuriyp 18 июля 2018 | 13:54
Да хоть бы и все 85, в том числе 22 республики, 9 краёв, 46 областей, 3 города федерального значения, 1 автономная область и 4 автономных округа.
Свое право что-либо решать россияне давно потеряли: Россия, включая ее население и природные ресурсы приватизирована несколькими кланами, и решать будут именно они...
stas12006 18 июля 2018 | 13:57
Тем кто против - не повышать !
А терпилам , которые не против - повысить . Можно и вообще отменить. Рабам не нужны деньги.
ed10075 18 июля 2018 | 14:02
Нилову соврать, - что высмокаться. Лишь бы оправдать свое присутствие в уютном кресле, у сытой кормушки.
platonnekafrin 18 июля 2018 | 14:05
"Ну раз народ так хочет, то надо бы Пескову немного подтереть мое за 2005 год:«повышения пенсионного возраста ----- будет, пока я президент».
compare 18 июля 2018 | 14:06
так и скажут: большинство регионов поддержали "нужную" реформу....когда возвращались к тем.кто в меньшинстве,был против?
bike_nty 18 июля 2018 | 14:15
Чот у меня с арифметикой нелады, подскажите миллюди, 85 минус 77 у меня 8 получается, а должно быть 12. Я уж и столбиком и на калькуляторе - все едино не вырисовывается... Подскажите, где ошибку допускаю?
radionews 18 июля 2018 | 14:31
Чтобы платить пенсии лугандону, надо их у кого-то отобрать.
Прошу первый канал показать митинги горячей поддержки крымчане повышения пенсионного возраста в России.
vadimp 18 июля 2018 | 14:32
"Среди них не было ни одного отрицательного."
От кедаж им взятся, когда нет ни одного реального депутата?
Сплошной одобрямс, как при Совке!