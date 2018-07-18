Басманный суд Москвы продлил домашний арест Серебренникову и Апфельбаум
Басманный суд Москвы продлил домашний арест художественному руководителю Гоголь-Центра Кириллу Серебренникову, а также директору Российского Академического молодежного театра Софье Апфельбаум. Они останутся под арестом до 22 августа и до 19 сентября соответственно.
Накануне этот же суд разрешил им знакомиться с материалами дела до 1 сентября, хотя следствие просило этот срок ограничить.
Комментарии3
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olegleon 18 июля 2018 | 13:40
интересно, а сам Серебренников понял то, что он сегодня наговорил?
обналичка как уход от налогов. и после этого он говорит, что ничего не нарушал??
minerr 18 июля 2018 | 13:57
Кстати, что-то давненько ничего о Сенцова не слышно. Походу "прогрессивная" общественность и "интеллектуальное меньшинствао" забыли о его т. н. голодовке. Вот и показали они очень даже наглядно до какой степени им глубоко плевать на него.
zorkin75 18 июля 2018 | 14:11
Всем коллабрационистам Пуйловского режима-по максимальному сроку!Всем свободолюбивым украинцам типа Сенцова-свободу!