Басманный суд Москвы продлил домашний арест Серебренникову и Апфельбаум

Басманный суд Москвы продлил домашний арест художественному руководителю Гоголь-Центра Кириллу Серебренникову, а также директору Российского Академического молодежного театра Софье Апфельбаум. Они останутся под арестом до 22 августа и до 19 сентября соответственно.

Накануне этот же суд разрешил им знакомиться с материалами дела до 1 сентября, хотя следствие просило этот срок ограничить.