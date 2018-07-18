Сайт Кремля исправил цитату Путина, которая касалась ответственности России за проведение референдума в  Крыму

Сайт Кремля исправил цитату Владимира Путина, которая касалась ответственности России за проведение референдума в Крыму, в результате которого полуостров оказался присоединен к России. «Мы считаем, что провели референдум в строгом соответствии с международным правом, с уставом Организации Объединенных наций», — говорится в новом сообщении.

Однако на пресс-конференции с Дональдом Трампом по итогам переговоров в Хельсинки, Путин сформулировал свою мысль иначе: «Мы считаем. Что мы провели референдум в строгом соответствии с международным правом», — заявил российский президент. Это уже не первое высказывание Путина, которое корректируется после пресс-конференции с Трампом, — отмечает сайт «Инсайдер».

Кстати, и президент США на следующий день после встречи с Путиным скорректировал свое высказывание на прямо противоположное по смыслу. Речь шла о вмешательстве России в президентские выборы в США.