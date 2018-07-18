Сайт Кремля исправил цитату Путина, которая касалась ответственности России за проведение референдума в Крыму
Сайт Кремля исправил цитату Владимира Путина, которая касалась ответственности России за проведение референдума в Крыму, в результате которого полуостров оказался присоединен к России. «Мы считаем, что провели референдум в строгом соответствии с международным правом, с уставом Организации Объединенных наций», — говорится в новом сообщении.
Однако на пресс-конференции с Дональдом Трампом по итогам переговоров в Хельсинки, Путин сформулировал свою мысль иначе: «Мы считаем. Что мы провели референдум в строгом соответствии с международным правом», — заявил российский президент. Это уже не первое высказывание Путина, которое корректируется после пресс-конференции с Трампом, — отмечает сайт «Инсайдер».
Кстати, и президент США на следующий день после встречи с Путиным скорректировал свое высказывание на прямо противоположное по смыслу. Речь шла о вмешательстве России в президентские выборы в США.
Комментарии55
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romashka__ 18 июля 2018 | 13:36
Что сказано, то сказано. Не переписать и не исправить.
"МЫ провели референдум" (Вэ.Вэ.Путин).
danko1 18 июля 2018 | 13:41
romashka__: Референдум, проведенный без согласования с Украиной и только на территории Крыма, а не по всей Украине и в России, считаться законным не может.
Тем более, что Референдум был проведен, когда оккупанты сгоняли депутатов Крыма под дулами автоматов, чтобы получить их согласие на Референдум.
Референдум, который проведен без многомесячного обсуждения, с нарушением сроков, не может быть законным.
И почему, если в Крыму референдум считается законным, то в Карелии на человека, который только в интернете задал вопрос о возможности проведения там референдума о присоединении к Финляндии, завели уголовное дело по ст. сепаратизм?
zver777 18 июля 2018 | 13:45
danko1: Хорошо. выйди сейчас на площадь например Севастополя и крикни: "Кто не хочет обратно вна Украину, тот пусть бросит в меня камень".
СЛАБО?
vasyakirin 18 июля 2018 | 13:51
zver777: У ФСБшников там пост?
danko_viola 18 июля 2018 | 14:00
zver777: старуха не сможет выйти, у неё там пост на диване. Она стирается.
tks 18 июля 2018 | 13:52
zver777: Наверное, в Вене 1938 года почти также говорили после Аншлюса.
putinv 18 июля 2018 | 13:56
zver777: Путин проговорился проговорился и признал что незаконно организовал и провел референдум в Крыму
Вчера на пресс-конференции с Трампом Путин сделал одну оговорку, которая была сразу же замечена: "..."У нас другая точка зрения, мы считаем, что мы провели референдум [в Крыму] в строгом соответствии с международным правом, с уставом Организации Объединенных Наций". "Для нас, для Российской Федерации, этот вопрос закрыт. Все", - заявил Путин..."
http://tass.ru/politika/5378662
Исходная версия событий - народ Крыма единодушно самоорганизовался, сам провел референдум и сам принял решение. Россия лишь милостиво согласилась с нижайшей просьбой.
Однако теперь получается, что "мы провели". Хоть как, но до даты референдума Крым не был территорией России, а потому она вообще не имела права там что-либо организовать и проводить. Где Путин увидел там соответствие международному праву и уставу ООН - неведомо никому.
danko_viola 18 июля 2018 | 13:57
putinv: вешайся холуй с холуйкой бабкой данко1.
pavelmistery 18 июля 2018 | 13:59
zver777: Это не играет никакой роли. Есть договоры о дружбе между Украиной и России, есть международные законы, которые признаёт Россия, есть законы Украины, которые не разрешают в одностороннем порядке проводить референдум в АО.
Но на всё это Россия плюнула, силой присоединив к себе чужую территорий.
Насчет желания народа, то почему Чечне и Татарстану не дали свободу, хотя по итогам референдума они выбрали независимость?
oleg_andreevich 18 июля 2018 | 14:10
zver777: "Кто не хочет обратно..." (с)
Да, да, крымчане не привыкли, что спрашивают их мнение. Так и с "референдумом" - даже голоса считать не стали. Ведь и так все ясно. :))))
punyoshohlai 18 июля 2018 | 14:12
zver777: например Севастополя
Севастополь зачищен - там чекистов больше, чем моряков.
А в Джанкое, например, прокатит
raffal 18 июля 2018 | 14:24
zver777: Хорошо. выйди сейчас на площадь...
________________
А это всё равно, что если Выборг (это ворованный у Финляндии Виипури) окажется на какое-то время в составе Финляндии, потом выйти на площадь и крикнуть: "Кто хочет обратно в Россию...?"
Это же в отношении жителей Курильской гряды. И не только.
СЛАБО?
В 1938 году у жителей отторгнутых чешских Судет и Австрии после ашлюса, тоже был восторг и эйфория. И риторика была примерно такая же, о "возвращении в родную гавань". Спустя не так много времени жестоко раскаялись. И дам дружеский совет: никогда не скажите австрийцу. что он немец. Можно и схлопотать. Хотя, фактически, один народ. Один, но... не один.
gregor 18 июля 2018 | 14:36
zver777:
А если выйти на площадь ,например в Калининграде ,и крикнуть ;-" Кто хочет в родные немецкие пенаты с их уровнем жизни и пенсий ?
Думаю не надо будет долго уговаривать .
luger_max_otto 18 июля 2018 | 14:11
А потому, что это путинский режим. А что путинское заявление на сайте поправили- смешно и глупо: люди не слепые да и гугль, до которого путину не дотянуться- всё помнит.
tvitov66 18 июля 2018 | 13:41
romashka__: рукописи не горят - их правят!
testmeter 18 июля 2018 | 13:46
romashka__: Но МЫ все-таки осталось, хоть замазали немножко. Весь этот саммит забудется, а это МЫ запомнится. Точно так же, как забудется футболобесие ЧМО 2018, а запомнится "Слава Украине!"
malanoff 18 июля 2018 | 14:09
romashka__: "Что написано пером не вырубишь топором" /народная пословица/
rus095 18 июля 2018 | 14:31
romashka__: вы это Трампу скажите- он за сутки уже два раза менял свои слова , сказанные на встрече с Путиным
gригорьич 18 июля 2018 | 13:36
Угу. Голого короля приказано считать полуобнаженным
call911 18 июля 2018 | 13:39
"Тот, кто контролирует прошлое, тот контролирует будущее" "Тот, кто контролирует прошлое, тот контролирует будущее. Кто контролирует настоящее, тот контролирует прошлое."
tvitov66 18 июля 2018 | 13:44
call911: "Это как сказать про сон, что это ни сон а про ни сон сказать что это сон. Короче пронисон сон а про сон проинсон.... Повелеваю!"(с)
sterhogolub 18 июля 2018 | 13:36
Ай молодцы) А чего встречались то?
tvitov66 18 июля 2018 | 13:48
sterhogolub: пуделю мячик подарили
olegleon 18 июля 2018 | 13:38
да итак понятно, что референдум о присоединении проводили. Крым к тому времени уже 11 марта принял декларацию независимости и мог проводить референдум как независимое образование
pavelmistery 18 июля 2018 | 13:52
olegleon: Не сами так называемые отрядов самообороны, как говорил Путин и федеральные СМИ, а Россия провела референдум на чужой территорий. Именно это Путин сказал, а на сайте убрали.
И, кстати, АО не может в одностороннем порядке принимать декларацию о независимости, этот абсурд.
olegleon 18 июля 2018 | 14:16
pavelmistery: референдум проводили после того, как была принята декларация независимости Крыма, т.е. это было независимое, суверенное образование.
и если уж вспоминать об абсурдах, то и Хрущёв не мог передать Крым. а Севастополь так вообще не передавал. и абсурд был в признании Севастополя украинским вообще без единого документа о смене его статуса на украинский
а разве не абсурд, что украинцы говорят, что Крым принадлежал Украине, т.к. это было записано в конституции Украины?
вся жизнь в СССР была абсурдом
physik 18 июля 2018 | 13:54
olegleon: Вот и приведите статью Конституции Украины, в соответствии с которой была принята эта самая "декларация независимости".
На худой конец из Конституции РФ.
olegleon 18 июля 2018 | 14:12
physik: с удовольствием, как только Вы приведёте статью из Конституции Украины, по которой сняли Януковича, когда он находился на Украине. только не надо новую редакцию приводить. в феврале 2014 года там успешно действовала конституция. и да, у президента было 14 дней на подписание или отклонение решений Рады.
oleg_andreevich 18 июля 2018 | 14:52
olegleon: вообще-то Януковича не сняли. Он ам сбежал.
oleg_andreevich 18 июля 2018 | 14:55
olegleon: кто 11 марта принял декларацию о независимости?
greeg1 18 июля 2018 | 13:38
Может кремлёвские ещё и прошедший саммит отменят? Поздняк метаться. Слово не воробей. Вылетит не поймаешь.
ed10075 18 июля 2018 | 13:39
Что с возу упало, то не вырубишь топором! Это как с часами нано-священника.
fosst13 18 июля 2018 | 13:41
Пссс, эхо, по секрету подскажу лайфхак: мониторьте украинские сми, лучше самые русофобские типо цензора, обозревателя. Они там вчера ещё эту новость напечатали. Вы же по идее из одной когорты, чего вы так асинхронно.
vpoiskahdna 18 июля 2018 | 13:44
Эдак можно наговорить чего угодно, а потом поправочку сделать. Пургу, у нас оказывается, не только Песков несет, но его шеф.
zorkin75 18 июля 2018 | 13:47
vpoiskahdna: Устами младенца по интеллекту глаголет истина......
vasya_von_smetankin 18 июля 2018 | 13:46
Учитесь, как надо "фальсифицировать историю"
На лету.
kunst54 18 июля 2018 | 13:47
Если цитаты обоих президентов соединить вместе, а потом снова разделить и прочитать, то все ***еют.
platonnekafrin 18 июля 2018 | 13:47
"Коррекция цитат"!!!! Это только наше! Только в самой наглой и безумной башне Кремля мог зародится этот жанр! Пусть на великое множество не подконтрольных "видео регистраторов" им плевать, но ведь "цитатник" жив еще и умирать не хочет - он "в самом начале пути", мог же сам себя поправить.
yuriyp 18 июля 2018 | 13:48
Вообще говоря, проведение референдумов по любым законам предусматривает достаточно длительное обсуждение. Объявление и проведение референдума в течение нескольких дней не предусмотрено конституцией ни одной мировой державы...
demosua 18 июля 2018 | 14:08
yuriyp: вот новость! 4 года вынашивал?
leonty 18 июля 2018 | 13:49
Балаган какой то, короче...
vladimirgornitsky 18 июля 2018 | 13:50
Общеизвестно - первое слово дороже второго. Так что поздно. Все поняли, что Путин допустил чудовищный "ляп", сказав ненароком правду - референдум организовала Россия, которая таким образом пыталась легитимизировать аннексию Крыма. Обмануть, конечно, никого не удалось, весь мир считает Крым аннексированным. Но Акеле все-таки не стоит так промахиваться. Известно, что за этим следует. И Маугли, который заступится, не найдется...
А попытка скорректировать "ляп" выглядит так же неуклюже и бездарно, как все, что исходит от путинского окружения, где, похоже, просто нет людей, способных формулировать мысли и излагать их. Во всяком случае, из тех, кто выступает публично. Наиболее яркий пример полной профессиональной некомпетентности, который у всех на виду, - человек с усами и часами.
srk2658lu 18 июля 2018 | 13:50
Конечно "Мы"!
Путин признался, что решение о вводе "зелёных" человечков в Крым принимал он.
tks 18 июля 2018 | 13:50
Интересно, сколько всего в итоге будет редакций "фрейдистских" оговорочек?
dan24 18 июля 2018 | 13:50
а пирожки на майдане в 2014м, а не печеньки ( которые по его словам привели к свержению режима Януковича) будут исправлять?
mikhail_spb_ 18 июля 2018 | 13:51
Они, видите ли, провели свой "референдум", а страдать теперь должны как сами крымские жители, так и россияне.
addi 18 июля 2018 | 13:54
Думать надо, прежде чем говоришь. Однако, слово не воробей вылетит и уже
никакими кремлёвскими сайтами не исправишь....
sg91 18 июля 2018 | 13:56
Чо разорались то, болезные? Правильно сказал. Крым теперь кто? Россия? Россия и есть мы. Наш регион 4 года назад провел референдум и теперь он наш. Скалообразные тоже пишут "Мы в 1990 провели референдум.." Кто мы то? УССР что ли?
kottigr1 18 июля 2018 | 14:17
sg91: Из "твоего" в России есть только бесплатный валежник в лесах и то.. со следующего года и если Вошьдь не передумает.
raffal 18 июля 2018 | 14:29
sg91: Крым теперь кто? Россия? Россия и есть мы.
_______________________
-Скажите, Моня, в Крыму таки бил рэфэрэндум?
- Бил.
- И шо результаты?
- 97% за присоединение к России.
- И почему эти 97% таки хотели присоединяться к России?
- Потому, что их притесняли остальные 3%.
- Да шо ви говорите?
- А ви шо, сомневаетесь? Так ви не сомневайтесь. Вот в России тоже очень много русских, а таки все беды у них из-за евреев и пиндосов.
platonnekafrin 18 июля 2018 | 13:58
Таааак, 14 год подкорректировали, подтираем за Путиным 2005 год: «повышения пенсионного возраста ----- будет, пока я президент»
i_c_e 18 июля 2018 | 13:59
Нравится мне это «в строгом соответствии с международным правом». Сослались на претендент с Косово, где, кстати, сами-то голосовали в созванном международном суде(!) «против» такого самоопределения.
Хоть бы остановились на, пусть не соответствующем конституции Украине, но объявлении «независимости» этого Богом обиженного места.
ansata 18 июля 2018 | 14:03
Фразу скорректировать конечно можно, но сделано то, что сделано.
oleg_andreevich 18 июля 2018 | 14:06
Это где в Уставе ООН написано, что одна страна может проводить референдумы на территории другой страны?
punyoshohlai 18 июля 2018 | 14:10
Мы считаем. Что мы провели референдум ...
Гаага! Гаага ! - послышалось ему из-под облаков))))))