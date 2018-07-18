Федеральная коллегия присяжных США предъявила новые обвинения россиянке Марии Бутиной — в сговоре и деятельности в качестве незарегистрированного иностранного агента, — сообщает газета «Политико». Как ожидается, слушания пройдут сегодня в окружном суде Вашингтона.

Российское посольство заявляет, что трое суток добивается доступа к Бутиной. Дипломаты говорят, что материалы дела засекречены.