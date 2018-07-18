Федеральная коллегия присяжных США предъявила новые обвинения россиянке Марии Бутиной
Федеральная коллегия присяжных США предъявила новые обвинения россиянке Марии Бутиной — в сговоре и деятельности в качестве незарегистрированного иностранного агента, — сообщает газета «Политико». Как ожидается, слушания пройдут сегодня в окружном суде Вашингтона.
Российское посольство заявляет, что трое суток добивается доступа к Бутиной. Дипломаты говорят, что материалы дела засекречены.
Комментарии16
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olegleon 18 июля 2018 | 13:34
"Российское посольство заявляет, что трое суток добивается доступа к Бутиной."
Зою Светову попросите. та быстро до задержанных добирается. правда, это в России, но вдруг в США тоже получится
kit07_12 18 июля 2018 | 13:49
olegleon: 37 год в пиндосии.
У нас вся верхушка либеральной радиостанции работает в сговоре и в интересах США, при этом не регистрируясь как иностранные агенты, давайте может их тоже посадим?
tvitov66 18 июля 2018 | 13:51
kit07_12: ну у нас и ЦБ работает в интересах США, что нам теперь рубли считать враждебной валютой?
kit07_12 18 июля 2018 | 13:58
tvitov66: //ну у нас и ЦБ работает в интересах США//
Зато президент США работает в интересах РФ, как нам говорят либеральные пропагандоны типа Каринки Орловой.
//что нам теперь рубли считать враждебной валютой? //
Можете считать что угодно, но зачем при этом в тюрьму людей сажать по обвинениям в стиле 37 года? В пиндостане совсем с ума сошли на почве русофобии.
mystar 18 июля 2018 | 14:02
kit07_12: В пиндостане совсем с ума сошли на почве русофобии
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Да просто очень надо Трампа затоптать. Для этого все средства хороши.
olegleon 18 июля 2018 | 14:01
kit07_12: всех нельзя. можно только тех, у кого есть гражданство другой страны.
kit07_12 18 июля 2018 | 14:04
olegleon: У каждого уважающего себя российского либерала есть гражданство другой страны, Израиля там, как у Пархоменко, или США, как у Людмилы Алексеевой.
zorkin75 18 июля 2018 | 14:03
olegleon: Племянница Скрипаль тоже подозрительно настойчиво рвётся в Британию для встречи с сестрой.Которая не хочет видеть обосрашкинскую родственницу.
olegleon 18 июля 2018 | 14:09
zorkin75: она, я про сестру, тебе лично об этом сказала?
jetsam 18 июля 2018 | 13:39
@в сговоре и деятельности в качестве незарегистрированного иностранного агента@
"нехай посодют"(с)
у нас общество диабетиков штрафуют. ДИАБЕТИКОВ, карл.
еще чуть чуть и онкобольной вместе с диагнозом будет
получать автоматически штраф, как иноагент, если,
конечно, не докажет, что лечится исключительно корой дуба,
боярышником, марганцовкой и подорожником. и только ими.
kunst54 18 июля 2018 | 13:44
Сговорилась Мария Бутина с Виктором Бутом и подсела к нему на нары.
stas12006 18 июля 2018 | 13:47
Вывод: сумел попасть жить в нормальную страну из россии - не общайся с путинскими мразями!
kit07_12 18 июля 2018 | 14:01
stas12006: Какая же это нормальная страна, если в ней просто за общение с кем-то, могут посадить на 5-10 лет?
Сев. Америка хуже Сев. Кореи. Не демократия, а кусок тоталитарного говна.
vlabumur 18 июля 2018 | 14:01
Путин; "Если что-то не нравится - идите в суд!"
kit07_12 18 июля 2018 | 14:10
vlabumur: в пиндосии нет честного объективного суда.
Пример, доказывающий это: вынесенное пиндосным судом решение об уплате Ираном 5 млрд. долл. в качестве возмещения жертвам теракта 11 сентября в США, хотя всем понятно, что Иран не имел к этому теракту никакого отношения. Это судебное решение принято исключительно затем, чтобы наложить лапу на иранские денюжки, которые иранские аятоллы имели глупость в свое время хранить в американских банках.
hiryrg 18 июля 2018 | 14:14
А вот это уже серьезно. Посадят?