Десять детей отравились в летнем лагере в Тверской области
Десять детей отравились в летнем лагере в Тверской области. Началась проверка, — сообщает Следственный комитет. Там уточнили, что заболели дети в возрасте от 10 до 12 лет, отдыхавшие в лагере «Романтик» в Калининском районе региона.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
zorkin75 18 июля 2018 | 13:14
А Роспозорстыд в это время предупреждает россиян об опасности употребления Макдональдса в Сан-Диего.Смотрите Инт.