Кириллу Серебренникову продлили домашний арест
Такое решение принял сегодня Басманный суд. Режиссер и руководитель Гоголь-Центра останется под домашним арестом, как минимум, до 22 августа.
Сегодня же суд продлил меру пресечения директору Российского Академического молодежного театра Софье Апфельбаум – она также является фигурантом дела Седьмой студии, как и Серебренникова, ее обвиняют в причастности к хищению бюджетных денег. Апфельбаум останется под домашним арестом до 19 сентября.
От последних заседаний по этому делу сложилось впечатление, что на обвиняемых пытаются оказать давление, — сказала в эфире «Эха» актриса Юлия Ауг.
Накануне суд обязал Серебренникова завершить ознакомление с материалами дела до 1-го сентября.
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sadda 18 июля 2018 | 13:16
Бывший директор Большого театра Иксанов миллиарды нагреб на реконструкции Большого
Счетная палата РФ установила , что стоимость реконструкции Большого составила 35,4 миллиарда рублей. Это в несколько раз больше, чем начальная оценка работ. Аудиторы выявили что только стоимость проектных работ завышена в 16 раз. Было возбуждено уголовное дело.
Следователи в ходе следствия установили множество злоупотреблений, лишь одно из них - дирекция театра трижды оплачивала одной и той же организации одни и те же работы.
Но вместо суда и колонии Иксакова назначили советником министра культуры.
Путинская власть просто гнобит неугодных. А угодные могут делать хоть что, все им с рук сойдет.