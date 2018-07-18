Кириллу Серебренникову продлили домашний арест

Такое решение принял сегодня Басманный суд. Режиссер и руководитель Гоголь-Центра останется под домашним арестом, как минимум, до 22 августа.

Сегодня же суд продлил меру пресечения директору Российского Академического молодежного театра Софье Апфельбаум – она также является фигурантом дела Седьмой студии, как и Серебренникова, ее обвиняют в причастности к хищению бюджетных денег. Апфельбаум останется под домашним арестом до 19 сентября.

От последних заседаний по этому делу сложилось впечатление, что на обвиняемых пытаются оказать давление, — сказала в эфире «Эха» актриса Юлия Ауг.

Накануне суд обязал Серебренникова завершить ознакомление с материалами дела до 1-го сентября.