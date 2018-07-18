Минюст может ввести санкции против радиостанции «Голос Америки»
В ведомстве сообщили, что она единственная из СМИ, признанных иностранными агентами, не представила отчет о своей деятельности.
Когда Минюст рассмотрит вопрос санкций против «Голоса Америки», пока не ясно. В ведомстве лишь говорят, что сделают это в установленные законом сроки. По нынешнему закону об иностранных агентах «Голосу Америки» грозит штраф до 300 тысяч рублей. Тем временем в Минюсте пояснили, что остальные восемь СМИ-иноагентов – в их числе «Радио Свобода» и несколько его подразделений – все отчеты за второй квартал этого года уже предоставили. Это произошло на фоне предыдущего заявления Минюста, сделанного в начале июля. Тогда «Радио Свобода» было оштрафовано на 100 тысяч рублей за то, что финансовая отчетность не была отправлена в срок. Минюст же говорил, что этого не сделало ни одно СМИ-иноагент, а значит, ко всем могут быть применены ограничения. Позднее «Радио Свобода» и остальные его подразделения свою отчетность предоставили.
Закон о СМИ — иностранных агентах был подписан в конце ноября прошлого года. Ими могут быть признаны все издания, получающие финансирование из-за рубежа. Закон стал ответом на действия Вашингтона, признавшего американское отделение телеканала RT иностранным агентом.
Комментарии5
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kottigr1 18 июля 2018 | 13:13
Надо бы Минюсту РФ ещё и на Playboy замахнуться... "Дурная голова рукам покоя не дает.."
echo_shar 18 июля 2018 | 13:25
kottigr1:
Пиши в Австралию, где пытаются судить RT за мнение.
plank1957 18 июля 2018 | 13:17
Чем больше Кремль свирепствует, тем ближе финал мафиозной власти в РФ.
zver777 18 июля 2018 | 13:25
plank1957: Когда же? Уточни дату, а то только обещаете уже четыре года.
plank1957 18 июля 2018 | 13:27
zver777:
К Всевышнему, друг мой, к Всевышнему. А я на брудершафт с ним не пил.