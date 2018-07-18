Трампсогласился с выводами американских спецслужб о том, что Россия вмешивалась в президентские выборы
Президент США согласился с выводами американских спецслужб о том, что Россия вмешивалась в президентские выборы. При этом Дональд Трамп подчеркнул, что на результат вмешательство не повлияло.
После встречи с Владимиром Путиным в Хельсинки Трамп сказал, что верит и американским спецслужбам, и Владимиру Путину в вопросе, связанном с вмешательством в выборы. Российский лидер, напомню, в очередной раз сказал, что Москва не вмешивалась в процесс. слова Трампа подвергли жесткой критике многие политики и издания США.
После этого Трамп стал уверять, что выступая в Хельсинки, оговорился. Он сказал, что его слова должны были звучать так: «Я не вижу причин, по которым Россия не стала бы вмешиваться в ход выборов».
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
plank1957 18 июля 2018 | 13:10
Самое лучшее для Трампа - это подать в отставку, и Кремль останется с фигой.
podwodnik 18 июля 2018 | 13:13
Вмешивались, но не повлияли? Да он нашим спецслужбам просто в лицо плюнул! Заруби себе на носу Трамп - у нас "органы" просто так не вмешиваются :).
sbk 18 июля 2018 | 13:14
Верю - не верю...
Факты не учитываются?
zolingen 18 июля 2018 | 13:21
Рыжий клоун, уже не смешной и жалкий.