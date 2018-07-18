Трампсогласился с выводами американских спецслужб о том, что Россия вмешивалась в президентские выборы

Президент США согласился с выводами американских спецслужб о том, что Россия вмешивалась в президентские выборы. При этом Дональд Трамп подчеркнул, что на результат вмешательство не повлияло.

После встречи с Владимиром Путиным в Хельсинки Трамп сказал, что верит и американским спецслужбам, и Владимиру Путину в вопросе, связанном с вмешательством в выборы. Российский лидер, напомню, в очередной раз сказал, что Москва не вмешивалась в процесс. слова Трампа подвергли жесткой критике многие политики и издания США.

После этого Трамп стал уверять, что выступая в Хельсинки, оговорился. Он сказал, что его слова должны были звучать так: «Я не вижу причин, по которым Россия не стала бы вмешиваться в ход выборов».