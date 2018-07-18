Россия сократила вложения в американские государственные облигации

Это следует из данных Минфина США. В апреле Россия занимала место в тридцатке стран-крупнейших держателей американских гособлигаций. Тогда вложения страны в госдолг США оценивались почти в 50 миллиардов долларов. В мае Россия не попала в список крупнейших держателей гособлигаций США.

Вложения страны в американский госдолг в этом месяце по данным агентства «Прайм» составляли около 15 миллиардов долларов.

Речь идет в большей степени о политическом жесте, чем об экономическом, — сказал в эфире «Эха» экономист, главный эксперт компании Финэк Михаил Беляев. По мнению Беляева, замену американским ценным бумагам будет найти тяжело, поскольку они считались наиболее предпочтительными.