Россия сократила вложения в американские государственные облигации
Это следует из данных Минфина США. В апреле Россия занимала место в тридцатке стран-крупнейших держателей американских гособлигаций. Тогда вложения страны в госдолг США оценивались почти в 50 миллиардов долларов. В мае Россия не попала в список крупнейших держателей гособлигаций США.
Вложения страны в американский госдолг в этом месяце по данным агентства «Прайм» составляли около 15 миллиардов долларов.
Речь идет в большей степени о политическом жесте, чем об экономическом, — сказал в эфире «Эха» экономист, главный эксперт компании Финэк Михаил Беляев. По мнению Беляева, замену американским ценным бумагам будет найти тяжело, поскольку они считались наиболее предпочтительными.
Комментарии9
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kottigr1 18 июля 2018 | 13:03
В казне кроме обещаний Путина больше ничего не осталось...
tvitov66 18 июля 2018 | 13:23
kottigr1: там как раз лежат 20% НДС, повышенные тарифы и ПФ за несколько лет
sbk 18 июля 2018 | 13:04
Теперь-то точно крах Америки неизбежен!
tvitov66 18 июля 2018 | 13:25
sbk: у ватанов осталась только одна надежда - на Йеллоустонский капец
luger_max_otto 18 июля 2018 | 13:05
Ага, деньги- 80 арбузов баков- оказались в фонде нацблагосостояния, то есть там, где их проще всего разворовать.
tag188 18 июля 2018 | 13:13
Здесь примечателен ее один факт. Любая долговая бумага имеет срок погашения. Сбрасывать их до этого срока -- значит ниже номинала, т.е. себе в убыток.
platonnekafrin 18 июля 2018 | 13:18
В Сбербанк неситесь. Там есть пока процент по вкладам, единственно, что снять потом нельзя.
sbk 18 июля 2018 | 13:24
platonnekafrin: Теоретически можно и снять. Только нужно доказать, где взял.
bike_nty 18 июля 2018 | 13:26
меня терзают смутные сомнения... у шпака пенсионная реформа, у посла облигации...