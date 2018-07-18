Роналду, Мбаппе и Кейн вошли в символическую сборную чемпионата мира по футболу
Криштиан Роналду, Килиан Мбаппе и Гарри Кейн вошли в символическую сборную чемпионата мира по футболу по версии болельщиков. Голосование проходило на сайте ФИФА.
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Криштиан Роналду, Килиан Мбаппе и Гарри Кейн вошли в символическую сборную чемпионата мира по футболу по версии болельщиков. Голосование проходило на сайте ФИФА.
Республиканцы готовы к импичменту. Но не Трампа, а того, кто курирует расследование против него Трамп отказывается признавать ход расследования и появившиеся итоги о том, что российская разведка и негосударственные агенты, действовавшие с санкции Кремля вмешивались в выборы США 2016 с целью помочь избранию Трампа…
Комментарии5
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neyexo 18 июля 2018 | 12:38
Этот ЧМ показал, что звезды без своей команды мало что могут сделать
Вместо них появляются новые звезды
romashka__ 18 июля 2018 | 12:52
Роналду, Мбаппе и Кейн вошли в символическую сборную чемпионата мира по футбол-2018.
Что и следовало доказать.
jamba 18 июля 2018 | 12:50
Хорватский костяк и всего понемногу, очень интересный результат! Безусловно, хорваты, самое неожиданное открытие чемпионата. Шлейф их энергетики, будет ощущаться еще очень долго!)
grazschdanin 18 июля 2018 | 12:52
Криштиан Роналду, Килиан Мбаппе и Гарри Кейн вошли в символическую сборную чемпионата мира по футболу
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Полузащитник сборной России Денис Черышев вошел в символическую сборную чемпионата мира-2018 по версии британской газеты The Guardian.
Полузащитник Денис Черышев и нападающий Артем Дзюба вошли в символическую сборную открытий чемпионата мира по футболу по версии ESPN.
jamba 18 июля 2018 | 13:27
Мем "Французы победили, но хорваты украли наши сердца!" - бьет рекорды в социальных сетях. Такого эффекта не ожидал никто, Мало кто знает, что до начала чемпиона, лидер хорватов Лука Модрич- во-первых, не вылезал из турниров с июля 2017; во-вторых, на родине ему ( и Ловрену) предъявлены обвинения в лжесвидетельствах в пользу высокопоставленного хорватского футбольного чиновника Мамика. Последнего обвиняют в коррупционных сделках при продаже футболистов в европейские клубы. Мамик - это, что то вроде нашего Мутки!
На этом фоне, в хорватской прессе уже начались споры на тему: Найдется ли в стране судья, который теперь посмеет подтвердить обвинения Модричу? Что выше для страны - футбол или закон? В общем, любопытно. Кстати, в Загребе исчезли граффити, которые критиковали Модрича после игры с датчанами. Власти и полиция уверяют, что они к этому не причастны. Легко верится, когда читаешь о том, что в 4-х миллионной стране, за несколько дней, было продано около 1 миллиона футбольных маек с шашечной символикой!