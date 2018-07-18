Российский бизнес наблюдает снижение уровня коррупции в стране, — говорится в опросе Торгово-промышленной палаты. В исследовании утверждается, что снижение уровня коррупции заметили почти 40% опрошенных предпринимателей. Чуть более 30% не заметили никаких перемен. Каждый 10-й опрошенный сказал, что уровень коррупции растет. Почти половина участников исследования сказала, что не считает эффективными действия федеральных властей в рамках борьбы с коррупцией.

Согласно исследованию, чаще всего предприниматели сталкиваются со взяточничеством при получении разрешений и справок, в рамках контрольно-надзорной деятельности и в госзакупках.

Каждый четвертый опрошенный сказал, что его бизнес развивался бы успешнее, если бы коррупция исчезла.