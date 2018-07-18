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12:32, 18 июля 2018

Российский бизнес наблюдает снижение уровня коррупции в стране

Российский бизнес наблюдает снижение уровня коррупции в стране,  — говорится в опросе Торгово-промышленной палаты. В исследовании утверждается, что снижение уровня коррупции заметили почти 40% опрошенных предпринимателей. Чуть более 30% не заметили никаких перемен. Каждый 10-й опрошенный сказал, что уровень коррупции растет. Почти половина участников исследования сказала, что не считает эффективными действия федеральных властей в рамках борьбы с коррупцией.

Согласно исследованию, чаще всего предприниматели сталкиваются со взяточничеством при получении разрешений и справок, в рамках контрольно-надзорной деятельности и в госзакупках.

Каждый четвертый опрошенный сказал, что его бизнес развивался бы успешнее, если бы коррупция исчезла.

Комментарии

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aallttoo 18 июля 2018 | 12:37

....Российский бизнес наблюдает снижение уровня коррупции в стране....
Российский бизнес не наблюдает коррупцию в стране
Российский бизнес участвует в коррупции в стране

jjuddgge_ddrredd 18 июля 2018 | 12:44

Подтверждаю. Новость релевантна.
Пожарники. техническая инспекция и т.д. перестали полностью шакалить.
Налоговая - отчётность и минимум придирок.
Это в рамках Моего предприятия. И по Москве в целом.
По сравнению с тем Адом, что был раньше, сейчас просто Рай.
Спасибо Путе за это. И за этот Великий Чемпионат Мира.
Но в целом, к Путе у Меня отношение негативное. Могбы больше полезного делать, при его возможностях...хе-хе.

pyfrjvsqfldjrfn 18 июля 2018 | 12:48

//Российский бизнес наблюдает снижение уровня коррупции в стране//

Надо же какой наблюдательный. А менты наблюдают рост как количественный, так и стоимости взятки.

haldey 18 июля 2018 | 13:01

jjuddgge_ddrredd: Да ладно))) Истина дороже)))
Поздравляю. Хотеть всего и сразу конечно можно. Но Вас ничему не учит Украинский вариант? Ситуация выправлялась, люди начинали нормально жить, но те проблемы, которые были накоплены, не испарились сразу...
Хочем жить лучше... Ах, вы не цените, что вектор на улучшение уже хорошо, получите повторение невыученных уроков! Как бы не попасть в такую же ловушку и нам.
Главное не то, что есть, а то, куда движемся! Вектор развития лучше понимать, а то вектор текущего состояния затмит собой улучшения, и стремление всего и сразу приведет к резкому ухудшению. Ну, или революция, гражданская война, далее со всеми остановками... или нормальное постепенное поступательное движение к улучшению...

midnightblues 18 июля 2018 | 13:15

haldey: Ты идиот-все наоботот

vinny_vega 18 июля 2018 | 13:26

jjuddgge_ddrredd: Я так понял ты мороженым торгуешь из киоска; развивай бизнес с тебя просто нечего взять. Вот будет НДС, будут аренды, будут муниципальные контракты. Вот тогда про рай мне расскажешь. ЛЮБИТЕЛЬ хренов!

serhio_25__ 18 июля 2018 | 13:02

aallttoo: А от хомяки, которые никогда в жизни не работали, т.б. бизнесом не занимались, не видят снижения коррупции.

midnightblues 18 июля 2018 | 13:23

serhio_25__: Позор рсоссии-это везде

mystar 18 июля 2018 | 13:10

aallttoo: Российский бизнес участвует в коррупции в стране
__________________________________________________
Вот именно. Беда в том что коррупция предполагает несколько учавствующих сторон. Российский бизнес к сожалению это главный сборщик коррупционного налога. Пришли например пожарные в компанию. Бизнесмен спокойно дал взятку а потом переложил ее на плечи потребителей товаров и услуг. Так ему выгоднее и спокойнее чем устанавливать соответсвующую пожарную систему. Потом этот бизнесмен включит сумму взятки в цену товаров или услуг. Это и есть сбор коррупционного налога. Затем этот бизнесмен заявляет как же ему бедному трудно вести бизнес в проклятой коррумпированной России.

bozk 18 июля 2018 | 12:39

Что то как то из прочитанного непонятно, где снижение коррупций

vedma2017 18 июля 2018 | 12:39

"Коррупция" при "получении справок..."...
Ну-ну ...
А то, чем путин и Ко заняты - это что ?????

seryj_wolk 18 июля 2018 | 12:42

При таком обилии жуликов и воров снижения уровня коррупции невозможно. Так что:свежо предание, а верится с трудом. Ж

olegleon 18 июля 2018 | 12:50

seryj_wolk: ну так обратись в местную полицию и заяви на местных взяточников )))
тогда поверишь

platonnekafrin 18 июля 2018 | 12:42

Коррупция вянет вместе с бизнесом. Сдохнет последний - сдохнет и первая, если конечно на фекальный тип питания не успеет перейти.

yralez 18 июля 2018 | 12:43

Лето, отпуска, разьехались по виллам ......временно..

klukvik 18 июля 2018 | 12:44

"все уже украдено до нас"(с)

grazschdanin 18 июля 2018 | 12:54

Даже на эту положительную новость хомяки умудряются гадить.
Ну что за люди...

prof57 18 июля 2018 | 12:55

А много российского бизнеса осталось в стране? Нет бизнеса - нет коррупции. А что? - Гениально.

mystar 18 июля 2018 | 13:15

prof57: А много российского бизнеса осталось в стране?
________________________________________________
Выдите на улицу и оглядитесь вокруг. Сплошной бизнес. Так что поднимайте попу с дивана и идите знакомиться с реалом.

natayak 18 июля 2018 | 12:57

Ура, товарищи. Мы на верном пути. Давайте еще повысим чиновникам оклады на 5-10 млн. и она исчезнет совсем. Да-да, правда-истина.

stas12006 18 июля 2018 | 12:57

а российская коррупция не наблюдает снижение уровня бизнеса в стране?
может это как-то связано? просто не на чем становится паразитировать?

income 18 июля 2018 | 12:59

А не может быть так, что то, что было взяткой, стало законной зарплатой чиновника?

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