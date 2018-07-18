Пограничная служба ФСБ запретила рыбодобывающим компаниям использовать иностранные суда для перевозки продукции
Это может привести к росту цен на рыбу, — пишет газета «Коммерсантъ».
Между тем, председатель правления межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов в интервью РБК сказал, что пока нет оснований прогнозировать рост цен.
Президент Всеросийской ассоциации рыбобпромышленников Герман Зверев в интервью Эху оценил дополнительные затраты отрасли из-за указаний ФСБ в 12 миллиардов рублей в год.
Комментарии15
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
gregor 18 июля 2018 | 12:36
Пересаживайтесь на лодки с вёслами и рыбачьте .... , ишь вы какие ..на империалистических ходят ..... не патриотично .
vedma2017 18 июля 2018 | 12:37
Похоже, рост цен на рыбу - и есть единственная цель "запрета".
eternity88 18 июля 2018 | 13:10
vedma2017: да, что-то верноподданные стали все меньше денежек заносить в кассы храмов и магазинов. а страдают от падения оборотов рыботорговли самые верные импорте... тьфу ты - патриоты России типа Тимченко да Шойгу.
tvitov66 18 июля 2018 | 13:27
eternity88: опять вся рыба попрет в белорусские моря и океаны
yralez 18 июля 2018 | 12:41
Так чекисты для того и существуют, чтобы терроризировать население.
podwodnik 18 июля 2018 | 12:42
Удивительное сочетание: перевозка рыбы и ФСБ. Надо ещё подумать насчёт разрешения откачивать нужники импортным оборудованием. А вдруг?!
jamba 18 июля 2018 | 12:45
Считаю, что для усиления эффекта, следует запретить пенсионерам извлекать из мусорных баков селедочные головы! Одна бабушка, мне честно призналась, что если их отмыть и отмочить, неплохой бульон получается!;)
platonnekafrin 18 июля 2018 | 12:48
Соответствующая разъяснительная работа проведена среди трески и кильки. К местам метания черной икры отправлены наиболее подготовленные оперативники.
marina27 18 июля 2018 | 12:51
А свои то есть?
mardian 18 июля 2018 | 12:53
Бедная страна!
punyoshohlai 18 июля 2018 | 12:54
А какое дело погранцам до производителей судов?
Может и их генералам пересесть с мерседесов на жигули?
doxerom 18 июля 2018 | 13:11
Дебилам из ФСБ известно ли, что у рашки своего флота практически не осталось. Древние БАТМы, СТРы, плавбазы, еще совковое наследие, доживают последние деньки. В совке, постоянной проблемой для нас была сдача улова, а для плавбаз перегруз из-за недостатка "банановозов", рефрижераторов то бишь и были они сплошь иностранной постройки, а нынче они вымерли как класс. Ступор в рыбалке гарантирован. Этим погонцам конечно все фиолетово, они на хороших окладах и им плевать на заработки рыбаков, которые полностью зависят "от хвоста".
vedma2017 18 июля 2018 | 13:18
doxerom:
А еще и на целую страну граждан, для которых еда становится с каждым днем всё более недоступной роскошью.
alexakimfaa 18 июля 2018 | 13:17
А с какого бодуна ФСБ регулирует хозяйственную деятельность гражданского предприятия?...Ладно бы, Росрыболовство слало в низовые звенья свои директивы...А тут ФСБ?...
zorkin75 18 июля 2018 | 13:23
Рыба в стране,где её навязывали населению и были рыбные четверги, имеет сегодня замороженного хека по цене отборной говядины.Прилавки ломятся от рыбы,но её сегодня стали покупать как ананас на Новый год в СССР.