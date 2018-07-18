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12:31, 18 июля 2018

Пограничная служба ФСБ запретила рыбодобывающим компаниям использовать иностранные суда для перевозки продукции

Это может привести к росту цен на рыбу, — пишет газета «Коммерсантъ».

Между тем, председатель правления межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов в интервью РБК сказал, что пока нет оснований прогнозировать рост цен.

Президент Всеросийской ассоциации рыбобпромышленников Герман Зверев в интервью Эху оценил дополнительные затраты отрасли из-за указаний ФСБ в  12 миллиардов рублей в год.

Комментарии

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gregor 18 июля 2018 | 12:36

Пересаживайтесь на лодки с вёслами и рыбачьте .... , ишь вы какие ..на империалистических ходят ..... не патриотично .

vedma2017 18 июля 2018 | 12:37

Похоже, рост цен на рыбу - и есть единственная цель "запрета".

eternity88 18 июля 2018 | 13:10

vedma2017: да, что-то верноподданные стали все меньше денежек заносить в кассы храмов и магазинов. а страдают от падения оборотов рыботорговли самые верные импорте... тьфу ты - патриоты России типа Тимченко да Шойгу.

tvitov66 18 июля 2018 | 13:27

eternity88: опять вся рыба попрет в белорусские моря и океаны

yralez 18 июля 2018 | 12:41

Так чекисты для того и существуют, чтобы терроризировать население.

podwodnik 18 июля 2018 | 12:42

Удивительное сочетание: перевозка рыбы и ФСБ. Надо ещё подумать насчёт разрешения откачивать нужники импортным оборудованием. А вдруг?!

jamba 18 июля 2018 | 12:45

Считаю, что для усиления эффекта, следует запретить пенсионерам извлекать из мусорных баков селедочные головы! Одна бабушка, мне честно призналась, что если их отмыть и отмочить, неплохой бульон получается!;)

platonnekafrin 18 июля 2018 | 12:48

Соответствующая разъяснительная работа проведена среди трески и кильки. К местам метания черной икры отправлены наиболее подготовленные оперативники.

marina27 18 июля 2018 | 12:51

А свои то есть?

mardian 18 июля 2018 | 12:53

Бедная страна!

punyoshohlai 18 июля 2018 | 12:54

А какое дело погранцам до производителей судов?
Может и их генералам пересесть с мерседесов на жигули?

doxerom 18 июля 2018 | 13:11

Дебилам из ФСБ известно ли, что у рашки своего флота практически не осталось. Древние БАТМы, СТРы, плавбазы, еще совковое наследие, доживают последние деньки. В совке, постоянной проблемой для нас была сдача улова, а для плавбаз перегруз из-за недостатка "банановозов", рефрижераторов то бишь и были они сплошь иностранной постройки, а нынче они вымерли как класс. Ступор в рыбалке гарантирован. Этим погонцам конечно все фиолетово, они на хороших окладах и им плевать на заработки рыбаков, которые полностью зависят "от хвоста".

vedma2017 18 июля 2018 | 13:18

doxerom:
А еще и на целую страну граждан, для которых еда становится с каждым днем всё более недоступной роскошью.

alexakimfaa 18 июля 2018 | 13:17

А с какого бодуна ФСБ регулирует хозяйственную деятельность гражданского предприятия?...Ладно бы, Росрыболовство слало в низовые звенья свои директивы...А тут ФСБ?...

zorkin75 18 июля 2018 | 13:23

Рыба в стране,где её навязывали населению и были рыбные четверги, имеет сегодня замороженного хека по цене отборной говядины.Прилавки ломятся от рыбы,но её сегодня стали покупать как ананас на Новый год в СССР.

(комментарий скрыт)

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