Пограничная служба ФСБ запретила рыбодобывающим компаниям использовать иностранные суда для перевозки продукции

Это может привести к росту цен на рыбу, — пишет газета «Коммерсантъ».

Между тем, председатель правления межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов в интервью РБК сказал, что пока нет оснований прогнозировать рост цен.

Президент Всеросийской ассоциации рыбобпромышленников Герман Зверев в интервью Эху оценил дополнительные затраты отрасли из-за указаний ФСБ в 12 миллиардов рублей в год.