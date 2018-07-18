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12:31, 18 июля 2018

Вновь продлен срок домашнего ареста Кирилла Серебренникова

На этот раз – до 22 августа. Такое решение приняла судья Басманного суда Наталья Дударь. Она отказала в ходатайстве адвокатам режиссера, которые предлагали внести залог размером 68 миллионов рублей за его освобождение.

Суд также продлил до  19 сентября срок домашнего ареста директору РАМТ Софье Апфельбаум. Оба являются фигурантами дела Седьмой Студии, которых обвиняют в хищении бюджетных денег.

Комментарии

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olegleon 18 июля 2018 | 12:47

за что?! ну подумаешь пустил деньги на "обнал" чтобы не платить налоги в бюджет! все пенсионеры рады такой "оптимизации" со стороны режиссёра и требуют отпустить его и дать ещё сотни миллионов рублей на "обнал" ему

motooppic 18 июля 2018 | 12:54

демократически требуем посадить это театральное ворье на зону лет на десять, и пусть этот ушлепок оттуда сказки рассказывает. И тогда демократия восторжествует!

sadda 18 июля 2018 | 12:55

Бывший директор Большого театра Иксанов  миллиарды нагреб на реконструкции Большого
   Счетная палата РФ  установила , что стоимость реконструкции Большого составила 35,4 миллиарда рублей. Это в несколько раз больше, чем начальная оценка работ. Аудиторы выявили  что только  стоимость проектных работ завышена в 16 раз. Было возбуждено уголовное дело.

Следователи в ходе следствия установили множество злоупотреблений,   лишь одно из них - дирекция театра трижды оплачивала одной и той же организации одни и те же работы.
 Но вместо суда и колонии Иксакова назначили советником министра культуры. 
Путинская власть  просто гнобит неугодных. А угодные могут делать хоть что, все им с рук сойдет.

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