Вновь продлен срок домашнего ареста Кирилла Серебренникова

На этот раз – до 22 августа. Такое решение приняла судья Басманного суда Наталья Дударь. Она отказала в ходатайстве адвокатам режиссера, которые предлагали внести залог размером 68 миллионов рублей за его освобождение.

Суд также продлил до 19 сентября срок домашнего ареста директору РАМТ Софье Апфельбаум. Оба являются фигурантами дела Седьмой Студии, которых обвиняют в хищении бюджетных денег.