Россия выбыла из числа крупнейших держателей гособлигаций США

Об этом свидетельствуют данные американского Минфина. По данным ведомства, в мае у России были гособлигации США чуть меньше чем на 15 миллиардов долларов. При этом в апреле вложения в американский госдолг составляли около 50 миллиардов долларов, а в марте почти сто.