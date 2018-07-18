Россия выбыла из числа крупнейших держателей гособлигаций США
Об этом свидетельствуют данные американского Минфина. По данным ведомства, в мае у России были гособлигации США чуть меньше чем на 15 миллиардов долларов. При этом в апреле вложения в американский госдолг составляли около 50 миллиардов долларов, а в марте почти сто.
Комментарии17
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
gregor 18 июля 2018 | 12:39
Россия выбыла из числа крупнейших держателей гособлигаций США
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Вот что Обама вытворяет ...... ужас .
olegleon 18 июля 2018 | 12:44
gregor: это украденные деньги пенсионеров вложили в бумагу США!!!
haldey 18 июля 2018 | 12:48
gregor: Детский сад! Повышайте меру понимания процессов.
СГА отстраняют от управления миром. А оплачивать их верховенство нам уже ни к чему. Китай вынужден еще поддерживать доллар, т.к.слишком много хранит своих запасов в этих фантиках. Госдолг продолжит расти, пока не лопнет. Эпоха доллара все равно уйдет в небытие. Сталин не дал втащить нашу страну в "Бреттон вудское соглашение", хрущев нас туда запихнул, и с тех пор мы регулярно оплачивали американское величие за счет нашей страны... Слава Богу, мы от этого уходим.
Гудбай Америка)))
alehan15274 18 июля 2018 | 12:56
haldey: смотри проще- нищает путинская раша:((( денег нет...в совке ты уже вытирал свою голую жопу по талонам? Ну и здесь будет то же самое....
haldey 18 июля 2018 | 13:14
alehan15274: Проще смотри сам... Нравится смотреть и не понимать, твоя проблема. СГА не мы рушим. Трампа не мы поставили для этого. Ситуация выходила из под контроля. Война, которую развязывали СГА по всему миру могла перерасти в мировую, и кирдык планете и тем, "кто дергает за ниточки"...
Почему такое бездарное правительство в Британии, с таким количеством фриков? Думать надо, анализировать происходящие процессы. Англосаксонский мир замещают китайским, но Китай пока не готов, а англосаксонский дальше поддерживать себе дороже. Потому временно решено ЦКУ разместить в России. Неужто не видно?
А вот воспользоваться таким моментом и перехватить управление, и есть задача максимум.
А ты сиди в песочнице и радуйся, что играть дают...
zorkin75 18 июля 2018 | 12:56
haldey: Эпоха доллара длится с момента образования США и доллар менялся только в большую сторону в отличии от ру бля.Большой госдолг означает большую экономику заёмщика,бедным в долг не дают.
r88w556xl4 18 июля 2018 | 13:03
zorkin75: доллар менялся только в большую сторону...
===========
Может хоть статейку по истории стоит тебе почитать? Я уж не говорю про книжку.
О Великой депрессии ты наверно не слышал, как и о девальвации доллара в 1972 году.
abbam 18 июля 2018 | 13:04
zorkin75: Каждый тезис сего высказывания красноречиво говорит о интеллекте автора на уровне 12 летнего школьника.
r88w556xl4 18 июля 2018 | 13:06
zorkin75: Смотри ка, тебе ещё двое лайкнули, которые тоже уверены, что "доллар менялся только в большую сторону". Наверно такие же "историки".
abbam 18 июля 2018 | 12:57
gregor: Ну вот опять... Новость под искривлённым углом.... Россия ВЫБЫЛА..... Никуда она не выбыла, а стала меньше вкладывать в США. Что очень даже хорошо... Если вы адекватное СМИ эта новость вот так должна выглядеть - Вложения России в госдолг США сократились до 11-летнего минимума
ionessi 18 июля 2018 | 12:41
Путин что-то знает....Может, поэтому Трамп так разнервничался после приватного разговора. Может, црушники не все ему докладывают о состоянии экономики?
aallttoo 18 июля 2018 | 12:42
то есть - украли 35 млрд.
vasya_von_smetankin 18 июля 2018 | 12:42
Ну, наконец-то!
Осталось взять кредит в юанях за счёт оставшихся на восток от Уральских гор территорий, и тогда заживём!
seryj_wolk 18 июля 2018 | 12:56
Боюсь, что в результате этой операции, у рфии ничего не прибыло, а только убыло. Патриотишки, аплодируйте!
leda53 18 июля 2018 | 12:57
Общий размер вложений, тем не менее, растет. За этот же месяц, крупнейшие держатели Китай и Япония увеличили свои вложения там, как и почти все крупнейшие экономики мира. Для примера, Китай сегодня 1183 млрд долларов (не считая Гонконга и Макао, у которых расписок больше, чем на 200 млрд), Япония 1048,8 млрд. Сравните с российскими 15 миллиардами, и понятно, как "обеспокоен" минфин США выводом денег России.
Всего на сегодня (данные от 17 июля, вся статистика приводится на 31 мая) общие вложения в американские облигации 6213,6 млрд долларов, и российская доля составляет 0,24%.
Резюме: общее доверие к сбережению в американских ценных бумагах стабильно растет, а Россия по каким-то своим причинам изымает деньги из хранения. Наверно, чтобы куда-то потратить.
liquidsky__ 18 июля 2018 | 12:59
И это правильно.
grischa 18 июля 2018 | 13:03
Всё, копец Америке.