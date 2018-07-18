Пограничная служба ФСБ запретила российским рыболовам использовать судна, если они принадлежат иностранным лицам
Пограничная служба ФСБ запретила российским рыболовам использовать судна, если они принадлежат иностранным физическим или юридическим лицам. Этот запрет приведет к значительным дополнительным расходам рыболовецких предприятий на доставку и транспортировку рыбопродукции. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев.
«Это приведет к дополнительным расходам предприятий на доставку и транспортировку рыбопродукции из районов промыслов в порты, к увеличению издержек предприятий и их себестоимости примерно на 12 миллиардов рублей в течение года», — сказал он.
Г.Зверев пояснил, что такая оценочная цифра расходов связана с тем, что предприятия будут вынуждены отказаться от использования части транспортного флота, увеличатся простои судов, а также вырастут расходы на топливо, связанные с прямой доставкой продукции самими рыбопромысловыми судами в порт. Однако он не уточнил, изменятся ли из-за новых требований цены на рыбу.
Г.Зверев также добавил, что точная формулировка запрещает рыболовам ходить на иностранных судах под российским флагом. «Судов, которые находятся под российским флагам, принадлежат российским юридическим лицам, но в собственности этих российских юридических лиц имеются иностранные физические или юридические лица», — пояснил президент ВАРПЭ.
Комментарии4
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ura_123 18 июля 2018 | 12:21
Прощай,не самая дешёвая рыбка...
tag188 18 июля 2018 | 12:25
Этот запрет приведет к значительным дополнительным расходам рыболовецких предприятий на доставку и транспортировку рыбопродукции.
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Кого это волнует? В конечном итоге за все заплатит обыватель.
velbkeirf1 18 июля 2018 | 12:29
Рыбы мы один хрен особо не видим потому как выгоднее продавать за бугром а вмонтировать шпионское оборудование можно куда угодно
aallttoo 18 июля 2018 | 12:35
И правильно! Нечего вражескими судами расейскую рыбу перевозить - быстро и дешево.
Истинные патриоты Расеи должны рыбу возить только отечественными судами.
Дорого и очень дорого.