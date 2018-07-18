Словакия выдала России члена банды Шамиля Басаева Аслана Яндиева...

ФСБ считает его причастным к серии терактов во Владикавказе.

Аслан Яндиев был доставлен в Россию накануне рейсом Братислава – Москва, отметили в ФСБ. Экстрадицию совместно организовали национальное бюро Интерпола, Генпрокуратура и ФСИН. Сейчас, добавили в спецслужбах, против Яндиева проводятся дальнейшие следственные действия. Предполагаемого боевика считают одним из организаторов терактов в городском парке и развлекательном центре Владикавказа в 2006 году. Россия добивалась экстрадиции Яндиева семь лет. Его задержали в Словакии еще в 2011 году на основе ориентировки ФСБ, сообщили в спецслужбах. По их данным, за год до ареста Яндиев выехал из России по поддельным документам и пытался легализоваться в Швейцарии, Нидерландах и ряде других европейских государств. В последние же 7 лет после задержания он подавал многочисленные жалобы на решение о своей экстрадиции в Россию, называя обвинения в участии в банде Басаева необоснованными.

Более 10 лет назад ряд других участников группировки, в которую мог входить Яндиев, получили от 18 до 24 лет колонии строгого режима. Осужденные за организацию терактов во Владикавказе Рустам Цуров, Умар Хадзиев и Алихан Оздоев говорили, что действовали по приказу Басаева.