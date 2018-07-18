Словакия выдала России члена банды Шамиля Басаева Аслана Яндиева
ФСБ считает его причастным к серии терактов во Владикавказе.
Аслан Яндиев был доставлен в Россию накануне рейсом Братислава – Москва, отметили в ФСБ. Экстрадицию совместно организовали национальное бюро Интерпола, Генпрокуратура и ФСИН. Сейчас, добавили в спецслужбах, против Яндиева проводятся дальнейшие следственные действия. Предполагаемого боевика считают одним из организаторов терактов в городском парке и развлекательном центре Владикавказа в 2006 году. Россия добивалась экстрадиции Яндиева семь лет. Его задержали в Словакии еще в 2011 году на основе ориентировки ФСБ, сообщили в спецслужбах. По их данным, за год до ареста Яндиев выехал из России по поддельным документам и пытался легализоваться в Швейцарии, Нидерландах и ряде других европейских государств. В последние же 7 лет после задержания он подавал многочисленные жалобы на решение о своей экстрадиции в Россию, называя обвинения в участии в банде Басаева необоснованными.
Более 10 лет назад ряд других участников группировки, в которую мог входить Яндиев, получили от 18 до 24 лет колонии строгого режима. Осужденные за организацию терактов во Владикавказе Рустам Цуров, Умар Хадзиев и Алихан Оздоев говорили, что действовали по приказу Басаева.
Комментарии7
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sskull 18 июля 2018 | 12:08
Местные либерошизики уже готовят акции в поддержку этого " борца за независимость"?)
patrikk_1 18 июля 2018 | 12:19
Словакия выдала России члена банды Шамиля Басаева Аслана Яндиева...
Аслану Яндиеву надо срочно вступить в "Мемориал", если он уже не вступил, хотя и без этого, террористов Шамиля Басаева всегда защищали московские либералы, вроде Валерии Новодворской, Евгения Киселёва и Анны Политковской.
mystar 18 июля 2018 | 13:25
patrikk_1: вроде Валерии Новодворской, Евгения Киселёва и Анны Политковской.
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Леночку Масюк еще в список надо добавить. Очень показательная история.
abuvgrobu 18 июля 2018 | 12:22
Жернова мелют медленно. Но - неотвратимо.
oxlomon 18 июля 2018 | 12:26
О! Стоило Пу шугануть Трампа в Хельсинки, как то зараз дал команду своим шавкам и “процессы пошли” (© Горби) :))
sterhogolub 18 июля 2018 | 12:28
Очередной Герой России?
noxepy_7_40_ 18 июля 2018 | 12:29
sterhogolub: Это Герой свободной, демократичекской России. Из святых девяностых.