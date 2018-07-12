Суд в Чечне начал рассматривать дело Оюба Титиева и почти сразу объявил перерыв до 19 июля
Суд в Чечне начал рассматривать дело главы чеченского «Мемориала» Оюба Титиева и почти сразу объявил перерыв до завтрашнего дня. Это связано с тем, что в суде ждут ещё одного адвоката правозащитника Илью Новикова. Об этом сообщает наш специальный корреспондент в республике.
Судебное разбирательство по делу Титиева может сильно затянуться. На это указывают заявления стороны обвинения, сказал Эху адвокат правозащитника Пётр Заикин.
Оюба Титиева обвиняют в хранении наркотиков. Сам он говорит, что запрещённые вещества ему подбросили силовики.
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