Басманный суд продлил домашний арест Кириллу Серебренникову до 22 августа и Софье Апфельбаум до 19 сентября. Защита настаивала на изменении меры пресечения и будет обжаловать решение в Мосгорсуде.

С ходатайством о продлении домашнего ареста Кириллу Серебренникову и Софье Апфельбаум к суду обратилось следствие. По словам представителя СК, подсудимые обвиняются в совершении тяжкого экономического преступления, могут скрыться или вступить в контакт с другими фигурантами дела. Прокуратура поддержала ходатайство о сохранении меры пресечения. Решение о продлении ареста приняла судья Наталья Дударь.

Кирилл Серебренников говорил, что не будет скрываться, угрожать свидетелям и сейчас заканчивает ознакомление с делом. Его материалы свидетельствуют об абсурдности обвинений, защите отказывают в удовлетворении ходатайств, например, допросить всех сотрудников «Седьмой студии», сказал художественный руководитель «Гоголь-центра».

Софья Апфельбаум в своей речи обратила внимание на то, что Алексею Малобродскому изменили меру пресечения, однако он не скрылся и не совершил никаких нарушений. Апфельбаум подчеркнула, что обвиняемые по делу находятся в неравных условиях, а лично ей некуда и незачем скрываться.

Ходатайство следствия необоснованное и незаконное, никакого ущерба Министерству культуры причинено не было, уверен адвокат Дмитрий Харитонов. Он сказал, что Кирилл Серебреников под домашним арестом лишен возможности работать. Защита сообщала о готовности внести залог до 68 миллионов, 130 поручительств деятелей культуры сохраняют свою силу.

В материалах дела много доказательств невиновности, отметила адвокат Апфельбаум Ирина Повереннова. О залоге защита директора РАМТа не просит, поскольку у семьи нет таких денег.

Под домашним арестом обвиняемым запрещено любое общение, кроме как с семьей и адвокатами.