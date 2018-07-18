Басманный суд продлил домашний арест Кириллу Серебренникову до 22 августа и Софье Апфельбаум до 19 сентября
Басманный суд продлил домашний арест Кириллу Серебренникову до 22 августа и Софье Апфельбаум до 19 сентября. Защита настаивала на изменении меры пресечения и будет обжаловать решение в Мосгорсуде.
С ходатайством о продлении домашнего ареста Кириллу Серебренникову и Софье Апфельбаум к суду обратилось следствие. По словам представителя СК, подсудимые обвиняются в совершении тяжкого экономического преступления, могут скрыться или вступить в контакт с другими фигурантами дела. Прокуратура поддержала ходатайство о сохранении меры пресечения. Решение о продлении ареста приняла судья Наталья Дударь.
Кирилл Серебренников говорил, что не будет скрываться, угрожать свидетелям и сейчас заканчивает ознакомление с делом. Его материалы свидетельствуют об абсурдности обвинений, защите отказывают в удовлетворении ходатайств, например, допросить всех сотрудников «Седьмой студии», сказал художественный руководитель «Гоголь-центра».
Софья Апфельбаум в своей речи обратила внимание на то, что Алексею Малобродскому изменили меру пресечения, однако он не скрылся и не совершил никаких нарушений. Апфельбаум подчеркнула, что обвиняемые по делу находятся в неравных условиях, а лично ей некуда и незачем скрываться.
Ходатайство следствия необоснованное и незаконное, никакого ущерба Министерству культуры причинено не было, уверен адвокат Дмитрий Харитонов. Он сказал, что Кирилл Серебреников под домашним арестом лишен возможности работать. Защита сообщала о готовности внести залог до 68 миллионов, 130 поручительств деятелей культуры сохраняют свою силу.
В материалах дела много доказательств невиновности, отметила адвокат Апфельбаум Ирина Повереннова. О залоге защита директора РАМТа не просит, поскольку у семьи нет таких денег.
Под домашним арестом обвиняемым запрещено любое общение, кроме как с семьей и адвокатами.
Комментарии3
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abuvgrobu 18 июля 2018 | 12:20
Я не понял а почему вор сидит под домашним арестом а не в изоляторе? Что то с другими не церемонятся а тут вы тока поглядите, страдает дома узник и все продляют, продляют. Ждут пока выйдет срок тюремного заключения возможного, что бы потом в зале суда освободить сразу?
velbkeirf1 18 июля 2018 | 12:24
12:00 Суд в Москве продлил домашний арест фигурантам дела «Седьмой студии» Кириллу Серебренникову и Софье Апфельбаум\\\\\\\\\\\\\\\
а вот нельзя обменять этих расхитителей на Ванштейна?
sadda 18 июля 2018 | 13:14
Бывший директор Большого театра Иксанов миллиарды нагреб на реконструкции Большого
Счетная палата РФ установила , что стоимость реконструкции Большого составила 35,4 миллиарда рублей. Это в несколько раз больше, чем начальная оценка работ. Аудиторы выявили что только стоимость проектных работ завышена в 16 раз. Было возбуждено уголовное дело.
Следователи в ходе следствия установили множество злоупотреблений, лишь одно из них - дирекция театра трижды оплачивала одной и той же организации одни и те же работы.
Но вместо суда и колонии Иксакова назначили советником министра культуры.
Путинская власть просто гнобит неугодных. А угодные могут делать хоть что, все им с рук сойдет.