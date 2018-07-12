В заседании Шалинского горсуда, который рассматривает дело Титиева, объявлен перерыв. Процесс возобновится 19 июля.

Об этом сообщает корреспондент «Эха Москвы».

Адвокаты указывали, что приступить к рассмотрению дела без решения Верховного суда, вступившего в законную силу — невозможно. Прокурор эмоционально возражала.