В заседании Шалинского горсуда, который рассматривает дело Титиева, объявлен перерыв
В заседании Шалинского горсуда, который рассматривает дело Титиева, объявлен перерыв. Процесс возобновится 19 июля.
Об этом сообщает корреспондент «Эха Москвы».
Адвокаты указывали, что приступить к рассмотрению дела без решения Верховного суда, вступившего в законную силу — невозможно. Прокурор эмоционально возражала.
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