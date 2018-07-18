Басманный суд Москвы продлил до 22 августа домашний арест Кириллу Серебренникову
Басманный суд Москвы продлил до 22 августа домашний арест режиссёру Кириллу Серебренникову. Об этом сообщает корреспондент «Эха Москвы». Решение приняла судья Наталья Дударь. Она отказала в ходатайстве адвокатам, которые предлагали внести залог за освобождение Серебренникова. Кроме того, суд до 19 сентября продлил срок домашнего ареста директору РАМТ Софье Апфельбаум. Она также проходит обвиняемой по делу «Седьмой студии».
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
vernan 18 июля 2018 | 11:44
Аферист должен сидеть в тюрьме. Либо пускай бабло в российский бюджет возвращает и на свои деньги развратные спектакли ставит.