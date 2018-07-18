Басманный суд Москвы продлил до 22 августа домашний арест Кириллу Серебренникову

Басманный суд Москвы продлил до 22 августа домашний арест режиссёру Кириллу Серебренникову. Об этом сообщает корреспондент «Эха Москвы». Решение приняла судья Наталья Дударь. Она отказала в ходатайстве адвокатам, которые предлагали внести залог за освобождение Серебренникова. Кроме того, суд до 19 сентября продлил срок домашнего ареста директору РАМТ Софье Апфельбаум. Она также проходит обвиняемой по делу «Седьмой студии».