Илон Маск публично извинился перед дайвером, который участвовал в спасении детей из пещеры в Таиланде
Верн Ансворд раскритиковал идею Маска об использовании минисубмарины для вызволения заблокированных подростков. В ответ бизнесмен назвал его педофилом.
Сегодня бизнесмен написал в Твиттере: «Его действия не могут служить оправданием моих, и я приношу за это извинения».
Комментарии4
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lenin3 18 июля 2018 | 11:42
А депутан Слуцкий даже не извинился перед женщинами,причём остальные депутаны Госдуры его поддержали:типа,нефиг извиняться перед быдлом...
noxepy_7_40_ 18 июля 2018 | 11:42
Во гнида! Какие-такие "действия" были у дайвера? Кроме тех, которыми он спасал детей?
polsan 18 июля 2018 | 11:46
В ответ бизнесмен назвал его педофилом.
И это Маск написал ?! За что, просто за критику его идеи? Не солидно!
А извинился, потому, что больше мог потерять...
a_111111 18 июля 2018 | 11:47
Единственный талант Маска это умение продовать ... т выбивать госфинансирование