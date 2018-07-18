Илон Маск публично извинился перед дайвером, который участвовал в спасении детей из пещеры в Таиланде

Верн Ансворд раскритиковал идею Маска об использовании минисубмарины для вызволения заблокированных подростков. В ответ бизнесмен назвал его педофилом.

Сегодня бизнесмен написал в Твиттере: «Его действия не могут служить оправданием моих, и я приношу за это извинения».