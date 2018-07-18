«Роллс-ройс» презентовал роботов тараканов, которых будет использовать для оперативного осмотра авиационных двигателей
Презентация прошла в рамках авиасалона Фарнборо в Великобритании. Как заявили в «Роллс-ройс», миниатюрные роботы позволят значительно ускорить проверку двигателей, производством которых занимается компания.
На Фарнборо представлены увеличенные прототипы роботов тараканов. Планируется, что в дальнейшем они будут уменьшены до 15 миллиметров и оснащены камерами.
Комментарии4
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andygo__ru 18 июля 2018 | 11:44
Уффф... Даже и не знаю, что на это сказать. Пожалуй, как обычно: зато у нас - Рогозин есть! Ну, размеров - не тараканьих, конечно, но... зато свой!
Да и ваще: тараканов у нас - как гуталина!
...и даже - в головах (и в моей, ессно, тоже). ;)
tvitov66 18 июля 2018 | 11:45
Опоздали с технологиями - у нашего нацЛидера этих тараканов полна коробочка!
vladimir1_57 18 июля 2018 | 11:46
Теперь поаккуратней надо с тараканами, убьешь, а окажется робот. Засудят потом за порчу дорогостоящего имущества )
rampa 18 июля 2018 | 11:52
vladimir1_57: не боИсь! Это не про наших тараканов. Своих можешь смело давить