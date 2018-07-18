«Роллс-ройс» презентовал роботов тараканов, которых будет использовать для оперативного осмотра авиационных двигателей

Презентация прошла в рамках авиасалона Фарнборо в Великобритании. Как заявили в «Роллс-ройс», миниатюрные роботы позволят значительно ускорить проверку двигателей, производством которых занимается компания.

На Фарнборо представлены увеличенные прототипы роботов тараканов. Планируется, что в дальнейшем они будут уменьшены до 15 миллиметров и оснащены камерами.