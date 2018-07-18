Госдума ужесточила наказание за организацию азартны игр без лицензии
Теперь за это предусмотрен штраф до полумиллиона рублей либо лишение свободы на срок до 2 лет, сообщает агентство . В случае, если было использовано служебное положение и получен особо крупный доход, штраф может составить до полутора миллионов. Срок лишения свободы – до 6 лет.
Комментарии3
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tvitov66 18 июля 2018 | 11:37
Мне теперь чо уже и в Forex не зайти?
polsan 18 июля 2018 | 11:42
tvitov66: Вам можно, конечно, но играть в одной компании с банками на деньги, которые подставляют вам "дружественное", как они говорят плечо и при этом не могут ничего проиграть сами, просто бессмысленно! ))
vlastimil_popogrebski 18 июля 2018 | 11:45
Всех любителей забить пулю при свечах ждут нары