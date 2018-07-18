Госдума ужесточила наказание за организацию азартны игр без лицензии

Теперь за это предусмотрен штраф до полумиллиона рублей либо лишение свободы на срок до 2 лет, сообщает агентство . В случае, если было использовано служебное положение и получен особо крупный доход, штраф может составить до полутора миллионов. Срок лишения свободы – до 6 лет.