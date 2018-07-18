В причастности к отравлению бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери подозревают 6 человек
Это группа разведчиков во главе с женщиной, пишет британская газета «Дейли мэйл» со ссылкой на источник. Ранее газета «Нью-Йорк Таймс» сообщала, что британские правоохранительные органы продвинулись в установлении личностей людей, стоявших за отравлением Скрипалей.
Комментарии6
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noxepy_7_40_ 18 июля 2018 | 11:39
Иван Драга, генерал Пушкин, русский резидент Борис, братья Корабляцкие, агент Кракен... Стоп! А разве агент Кракен это человек?!! Вы чего?
mikhail_spb_ 18 июля 2018 | 11:39
В этот раз целую бригаду отправили, включая бабу с флаконом из-под духов с новичком.
А когда травили Литвиненко, то обошлись только парой убийц.
vladimir1_57 18 июля 2018 | 11:39
Ну и кто эта ГРУшница?
tvitov66 18 июля 2018 | 11:42
vladimir1_57: на выборах в "ГосДуру"(тм) узнаешь - будет рядом с луговой собачкой неприкосновенность получать
kotvinder2 18 июля 2018 | 11:43
vladimir1_57: Придумай случайное имя и фамилию - готово, можно зачитывать приговор!
fosst13 18 июля 2018 | 11:49
И кот Масяня! Который таки сбежал от специалистов Великобритании. Как они про главного агента забыли! Фу, непрофессионалы.