В причастности к отравлению бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери подозревают 6 человек

Это группа разведчиков во главе с женщиной, пишет британская газета «Дейли мэйл» со ссылкой на источник. Ранее газета «Нью-Йорк Таймс» сообщала, что британские правоохранительные органы продвинулись в установлении личностей людей, стоявших за отравлением Скрипалей.