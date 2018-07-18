Дмитрий Гудков обжаловал отказ Мосизбиркома зарегистрировать его кандидатом в мэры
На своей странице в Фэйсбуке политик написал, что подал иск в Мосгорсуд вчера вечером. По словам Гудкова, он не слишком рассчитывает на решение этой инстанции и таким образом собирается открыть себе дорогу в Конституционный суд, где, по мнению политика, у него есть шансы опротестовать решение.
Гудкову отказали в регистрации кандидатом из-за того, что он смог пройти муниципальный фильтр. По словам политика, ещё в 2012 году Конституционный суд уточнил, что муниципальный фильтр нужен для отсева кандидатов, не имеющих поддержки избирателей. Гудков уверен, что такая поддержка у него есть.
Комментарии4
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noxepy_7_40_ 18 июля 2018 | 11:11
Вошь, котороя зарычала)))))))))
polsan 18 июля 2018 | 11:31
noxepy_7_40_: и что Вм дало, что Вы это написали, удовлетворение?!
noxepy_7_40_ 18 июля 2018 | 11:36
polsan: С какой целью интересуешься, поросёночек?
nns33 18 июля 2018 | 11:38
Муниципальный фильтр и избиратели ,это как небо и земля. Оппозиции надо было не между собой ругаться, а бороться за отмену бюрократического фильтра,который никакого отношения не имеет к принципам демократии.