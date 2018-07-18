Дмитрий Гудков обжаловал отказ Мосизбиркома зарегистрировать его кандидатом в мэры

На своей странице в Фэйсбуке политик написал, что подал иск в Мосгорсуд вчера вечером. По словам Гудкова, он не слишком рассчитывает на решение этой инстанции и таким образом собирается открыть себе дорогу в Конституционный суд, где, по мнению политика, у него есть шансы опротестовать решение.

Гудкову отказали в регистрации кандидатом из-за того, что он смог пройти муниципальный фильтр. По словам политика, ещё в 2012 году Конституционный суд уточнил, что муниципальный фильтр нужен для отсева кандидатов, не имеющих поддержки избирателей. Гудков уверен, что такая поддержка у него есть.