Трамп согласился с выводами американских спецслужб о том, что Россия вмешивалась в президентские выборы
Президент США согласился с выводами американских спецслужб о том, что Россия вмешивалась в президентские выборы. При этом Дональд Трамп подчеркнул, что на результат вмешательство не повлияло.
На пресс-конференции после встречи с Владимиром Путиным в Хельсинки Трамп сказал, что у него нет оснований думать, будто Россия вмешивалась в американские выборы. Эти слова подверглись жёсткой критике в США. После этого Трамп сказал, что оговорился. Он заверил, что его слова должны звучать так: «Я не вижу причин, по которым Россия не стала бы вмешиваться в выборы».
Комментарии31
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danko1 18 июля 2018 | 11:09
Изворачивается, как уж.
Как могло не повлиять вмешательство Путина в американские выборы, если победил он с минимальным преимуществом за счет выборщиков, проиграв даже по общему числу голосов?
ostapbey 18 июля 2018 | 11:15
Летает ли Крокодил???
А путин же сказал что летает..
Трамп покумекал малость и сказал что низенько.. летает.
Даже..
r88w556xl4 18 июля 2018 | 11:17
danko1: Слушай, все 90-е США только и делали, что вмешивались в российские выборы, чего никогда не скрывали и о чём уже мемуары написаны, Ельцин держался у власти при прямой поддержке США. И прокладоны об этом - ни слова никогда - там же "свои" бандюки. И теперь бандит что-то там кричит о законе, ахазха.
ostapbey 18 июля 2018 | 11:19
r88w556xl4: а какие ваши доказательствия тайного вмешательства в выборы моли в стакане ?
Даже??
danko1 18 июля 2018 | 11:28
ostapbey: Не было никакого вмешательства американцев в наши выборы.
В конце 80-х и в начале 90-х это был чистый энтузиазм.
А в 96 г. было использование мощного административного ресурса, что тоже противозаконно.
tvitov66 18 июля 2018 | 11:33
danko1: позвольте, но утыканная ботексом голова с вами в корне не согласна! Это однозначно был масонский заговор родшильдов с рептилойдами!
r88w556xl4 18 июля 2018 | 11:39
danko1: Ты понимаешь, вообще, что говоришь? Это всегда так у хомячья, оно видит в чужом глазу соринку, в своём бревно не замечает.
Если завтра российские советники в тех же США, или в Великобритании, или Франции, вообще где угодно, в любой стране, возьмут процесс выборов в свои руки, будут управлять и координировать, это автоматически поставит эти выборы вне закона, сделает их нелегитимными, это будет значить прямое иностранное вмешательство. По сути тогда проводилась спецоперация по сохранению власти американского агента влияния в России. Причём, это и не скрывается. Наглая кошачья рожа в сметане выставлена на показ и нагло лыбится.
ostapbey 18 июля 2018 | 11:51
r88w556xl4: может тебе буридану выписать вместо боярышника??
Вдруг вылечишься от мании преследования..
А то мания "величия" тебя засосала в болото великой тундры..
Даже..
tks 18 июля 2018 | 11:41
ostapbey: В политических преступлениях виновный всегда старается уличить потерпевшего в совершении подобного деяния, в котором его обвиняют.
benin_papa__ 18 июля 2018 | 11:37
r88w556xl4:
Так Вы, товарищ, не забывайте, кто кому с колен вставать тогда помогал. Кто девушку ужинает, тот ее и танцует.
Вот сегодня РФ Асаду помогает.
Это ведь не означает, что завтра Асад припрется в Кремль и начнет тут рулить.
Пословицу про то, что не в свои сани садиться не следует, помните, поди?
А про Сеньку и шапку?
А про коня с копытом?
А про свиное рыло и калашный ряд?
То-то и оно.
tvitov66 18 июля 2018 | 11:10
обвисшая макаронина воспрянула!
ppvngavr 18 июля 2018 | 11:10
Мнение Трампа не инвариантно относительно Земного полушария, в котором находится его тело :)
mikescholar 18 июля 2018 | 11:12
Видимо, не только у Путина есть компромат на "вихрастого фанфарона".
nehoroshiy 18 июля 2018 | 11:12
Если никто не будет вмешиваться, то для президентов и политиков будет такая скука.
timwlad79 18 июля 2018 | 11:13
Президент США согласился с выводами американских спецслужб о том, что Россия вмешивалась в президентские выборы. При этом Дональд Трамп подчеркнул, что на результат вмешательство не повлияло.
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Ну вот,мирно поделят Украину по основам минских соглашений.
Но может пойти и по грузинскому так как власть в Киеве постарается хоть чёта сохранить от награбленного.
Но как показал опыт господина Саакашвили,это не осуществимо.
Все будут подвергнуты судебному преследованию за организацию холокоста против своего народа.
Попытка подсунуть защиту прав человека чтобы защищать убийц не приемлема,так как нужно иметь основание для полного устранения всех кто пребывает в киевской власти упырей.
ostapbey 18 июля 2018 | 11:17
timwlad79: кем будешь заполнять дырку Федерации??
Украина оторвалась от федерастов и послала их нафик.
А дырка на России осталась.
Как и у тебя в башке.
От рождения даже..
timwlad79 18 июля 2018 | 11:42
ostapbey: кем будешь заполнять дырку Федерации??
Украина оторвалась от федерастов и послала их нафик.
А дырка на России осталась.
Как и у тебя в башке.
От рождения даже..
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Ну вообще то уже 400 лет от России многие пытаются отваливать после того как оклемаются от нашествия крестовых походов .
Но каждый раз получая по рылу пинком от западных панов возращаются и при этом пытаются ищё и права качать.
Теперь этого не будет,качание прав.
Экономика правит миром где дурак умным не ровня ,но не политическая болтовня по уравниванию дураков к умным.
dorin1987 18 июля 2018 | 11:25
_: /мирно поделят Украину по основам минских соглашений. / - Процитируйте тот пункт соглашений, согласно которого Вы тут пустозвоните о разделе? Я то уже привык, что Вы тут только то и делаете, что доказываете поговорку "не мешки ворочать", но тыкать ваше лицо в вашу же ложь все равно смешно :)
timwlad79 18 июля 2018 | 11:39
dorin1987: _: /мирно поделят Украину по основам минских соглашений. / - Процитируйте тот пункт соглашений, согласно которого Вы тут пустозвоните о разделе? Я то уже привык, что Вы тут только то и делаете, что доказываете поговорку "не мешки ворочать", но тыкать ваше лицо в вашу же ложь все равно смешно :)
-------------
Ну вообще в Минских Соглашениях 2 все пункты говорят о модальности особого статуса для Донбасса.
Модальная логика в широком смысле оперирует:
знаниями
предположениями (то, что не знаем)
вопросами (частично в логике знаний)
задачами (что сделать, чтобы получить знание
И так перечитайте ищё раз все пункты соглашения МИНСК 2.
Или ты из тез кто смотрит в книгу и видит фигу.
Одно значение модальной логики ко всем пунктам соглашения где говорится о местных выборах на Донбассе по принятым на Украине законов под наблюдением международных наблюдателей с участием иностранных банков.
Ты реально дебил махровый dorin1987.
dorin1987 18 июля 2018 | 11:42
_: Итак, Вовик, как и ожидалось - Вы тут только и делаете, что пустозвоните, ибо простое дело - процитировать пункт, согласно которого Вам почудился "раздел Украины" Вы не осилили. Значит, ровно так же будет и с разделом.
А вот то, что как только сдохнет царек РФ, совок в лице РФ продолжит разлагаться и делиться - более вероятно, Вовик ) Такие дела :)
Ну и конечно же за это - "Ты реально дебил махровый dorin1987." - награда :)
timwlad79 18 июля 2018 | 11:49
dorin1987: _: Итак, Вовик, как и ожидалось - Вы тут только и делаете, что пустозвоните, ибо простое дело - процитировать пункт, согласно которого Вам почудился "раздел Украины" Вы не осилили. Значит, ровно так же будет и с разделом.
А вот то, что как только сдохнет царек РФ, совок в лице РФ продолжит разлагаться и делиться - более вероятно, Вовик ) Такие дела :)
Ну и конечно же за это - "Ты реально дебил махровый dorin1987." - награда :)
---------------
Тебе протестантизму дебилу лень прочитать и требуешь чтобы тебе всё поднесли назначенные тобой рабы.
Ну рабов не нема и потому коли не можешь сам про=итать и усвоить ,то ты реальные дебил махровый.
Хлеб ха брюхом не ходит.Так то тварь протестантская блядь помойная ты dorin1987.
tararabumbia 18 июля 2018 | 11:13
Трамп из ОПГ "Ромашка" ))
largo1122 18 июля 2018 | 11:16
Трампуша совсем заврался, пора ему под зад коленом
sg91 18 июля 2018 | 11:18
> на результат вмешательство не повлияло.
То есть все таки Клинтон выбрали? А чего тогда Рыжий вместо нее мотается по миру?
ostapbey 18 июля 2018 | 11:23
sg91: вот ты Яныка выбрал, и помогло это Яныку??
Сидит он за решеткой в темнице сырой у тех, кто его и выбрал. С шапкой. На два срока..
Даже..
uralruss 18 июля 2018 | 11:28
Простите. дамы и господа., однако американец - презик выглядит сейчас ровно так, как охарактеризовывал в свое время ненавистных оппонентов Ульянов то бишь Ленин.
benin_papa__ 18 июля 2018 | 11:30
Ясен пень, что не повлияло. Трамп же победил, стало быть все честно))
Не в этом дело. А в том, что теперь и Трамп подтвердил, что путинские пацаны свой пятак в выборы таки всовывали.
Упс! А потому санкции будут теперь закреплены за РФ, как за колхозом земля.
И исчезнут только вместе с колхозом.
yralez 18 июля 2018 | 11:33
ТрамПутата продолжается..
tks 18 июля 2018 | 11:37
И здесь самое интересное - это реанимация "дела Браудера". Похоже, что именно при помощи этого дела будет попытка объяснить взлом серверов Демпартии (факт которого признал ВВП в интервью Fox News) "12-ю апостолами" из ГРУ - Браудер финансировал Демпартию из денег, украденных в РФ. Только это "подгонка" выходит. А любая подгонка всегда чревата разоблачением.
tks 18 июля 2018 | 11:47
Т.е. вмешательство случилось случайно, потому что российское следствие отследило движение денег Браудера и обнаружило их след в Демпартии. Именно поэтому на пресс-конференции Путин вспомнил про это дело. Теперь "дело Браудера" пойдет в жесткой связке с делом о вмешательстве.
Но это изначально очень ущербный путь, при всех кажущихся плюсах.
pulalala 18 июля 2018 | 11:44
Крепко держит Вова Трампа за обвисшие коки.
Секс по-взрослому.