Трамп согласился с выводами американских спецслужб о том, что Россия вмешивалась в президентские выборы

Президент США согласился с выводами американских спецслужб о том, что Россия вмешивалась в президентские выборы. При этом Дональд Трамп подчеркнул, что на результат вмешательство не повлияло.

На пресс-конференции после встречи с Владимиром Путиным в Хельсинки Трамп сказал, что у него нет оснований думать, будто Россия вмешивалась в американские выборы. Эти слова подверглись жёсткой критике в США. После этого Трамп сказал, что оговорился. Он заверил, что его слова должны звучать так: «Я не вижу причин, по которым Россия не стала бы вмешиваться в выборы».