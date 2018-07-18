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11:03, 18 июля 2018

В скандале с утечкой данных пользователей Facebook появился «российский след»

По данным британских специалистов, неизвестные люди «из России и других стран» осуществляли доступ к данным миллионов людей, собранным для компании Cambridge Analytica.

Причастность россиян к доступу к данным Cambridge Analytica установило расследование, которое ведут власти Великобритании. Об этом CNN рассказал член британского парламента Дэмиен Коллинс. По его словам, специалистам еще предстоит выяснить детали – например, кто конкретно имел доступ, могли ли они извлечь оттуда какие-либо данные и как-то использовать.

Создатель приложения для сбора данных Александр Коган рассказал CNN, что ездил в Россию в мае 2014 года, еще до того, как приступил к работе в Cambridge Analytica. Следующий его визит в Россию датирован апрелем 2016-го года: по словам Когана, к этому моменту он уже начал удалять собранную для компании информацию, очистив ее от персональных данных пользователей.

Коган также заверил, что никому не передавал эту информацию, и не исключил, что кто-то мог воспользоваться его компьютером.

Скандал вокруг Cambridge Analytica разразился в марте, когда выяснилось, что компания через свое приложение в Facebook собирала данные пользователей соцсети. Предполагалось, что они могли быть использованы во время избирательной кампании в США и референдума о выходе Великобритании из Евросоюза.

Комментарии

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noxepy_7_40_ 18 июля 2018 | 11:05

Пять бутылок "Новичка" нашли? Или пять балалаек?

tvitov66 18 июля 2018 | 11:08

noxepy_7_40_: нефиг оставлять следы валенок с запахом бояры

serhio_25__ 18 июля 2018 | 11:14

tvitov66: Британская компания крадёт данные из американского Фейсбука, а виноваты русские. Неплохо устроились британские спецслужбы - русофобский маразм пробил на западе все днища.

znajka 18 июля 2018 | 11:18

serhio_25__: русские вовсе не виноваты, а просто примазались - использовали данные в своих целях и все

tvitov66 18 июля 2018 | 11:24

znajka: тут уже репутация ... тем более что нонче ВИНО + ВАТА это чисто росиянская смесь

danko1 18 июля 2018 | 11:07

Не жалеют Путина нигде.
На его спине уже места живого нет, а разоблачения его преступлений только нарастать с каждым днем будут.

serhio_25__ 18 июля 2018 | 11:17

danko1: А "нигде", это где? Поподробней можно?

sg91 18 июля 2018 | 11:11

Да кто ж теперь поверит лживым английским ублюдкам после того как обосрались с отравлениями? )))))
Последние их "откровения" вообще шедевр. Вот же недавно говорили что установили двух агентов, которые Скрипалей отравили. Что стопроцентное хайлилайкли. А ту вдруг говорят что возможно женщина. Это видимо из за пузырька из под духов? А когда на гречку грешили - тогда видимо Пригожин был под подозрением? ))
Извоврались, дебилы. Теперь спокойно можно подойти с балалайкой и в косоворотке и прямо на заседании трахнуть сТервозу - все равно английским ублюдкам никто не поверит..

znajka 18 июля 2018 | 11:23

sg91: Не надо путать сливы желтой прессы с официальной версией британских властей и тогда тебе, встану, станет ясно, что 1) англичане не соврали не разу 2) полицейские расследование движется вперед и его результаты поставят точку в этой истории. А мнение тролля sg21 при этом в расчет применятся не будет.

liquidsky__ 18 июля 2018 | 11:14

Нефиг было данные собирать без четкого соглашения людей, что-то я не припомню, что при регистрации в мордакниге участники подписывались бы на передачу данных третьим компаниям или лицам.

srk2658lu 18 июля 2018 | 11:18

Подполковник хочет управлять миром.

terens 18 июля 2018 | 11:33

и других стран, главное. Нет уж. Сказали А - говорите и Б. Каких стран? Список?

viktor_lapin 18 июля 2018 | 11:46

Коган - агент ГРУ. В тюрягу его.

pulalala 18 июля 2018 | 11:48

Вова рулит.
Кибермир в панике.
Русская кнопка на компе стала мощнее кнопки ядерной.
Мир можно разрушить за пару наносекунд.

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