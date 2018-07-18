В скандале с утечкой данных пользователей Facebook появился «российский след»

По данным британских специалистов, неизвестные люди «из России и других стран» осуществляли доступ к данным миллионов людей, собранным для компании Cambridge Analytica.

Причастность россиян к доступу к данным Cambridge Analytica установило расследование, которое ведут власти Великобритании. Об этом CNN рассказал член британского парламента Дэмиен Коллинс. По его словам, специалистам еще предстоит выяснить детали – например, кто конкретно имел доступ, могли ли они извлечь оттуда какие-либо данные и как-то использовать.

Создатель приложения для сбора данных Александр Коган рассказал CNN, что ездил в Россию в мае 2014 года, еще до того, как приступил к работе в Cambridge Analytica. Следующий его визит в Россию датирован апрелем 2016-го года: по словам Когана, к этому моменту он уже начал удалять собранную для компании информацию, очистив ее от персональных данных пользователей.

Коган также заверил, что никому не передавал эту информацию, и не исключил, что кто-то мог воспользоваться его компьютером.

Скандал вокруг Cambridge Analytica разразился в марте, когда выяснилось, что компания через свое приложение в Facebook собирала данные пользователей соцсети. Предполагалось, что они могли быть использованы во время избирательной кампании в США и референдума о выходе Великобритании из Евросоюза.