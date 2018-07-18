В Шалинском городском суде Чечни должен начаться процесс по делу Оюба Титиева

В Шалинском городском суде Чечни должен начаться процесс по делу главы грозненского «Мемориала» Оюба Титиева. Ему грозит от 3 до 10 лет лишения свободы по обвинению в хранении марихуаны. Титиев заявляет, что наркотики подбросили силовики.

Дело слушается в Шали, это районный центр в нескольких десятках километров от Грозного. Титиев – житель села Курчалой, там своего суда нет. По мнению защиты, дело должно рассматриваться за пределами Чечни, так как руководство республики не раз высказывалось о виновности Оюба Титиева. Ходатайство об этом адвокатская группа направила в Верховный суд. Но пока с территориальной подсудностью вопрос не решен. Адвокат Петр Заикин говорит, что обвинение заявило 70 свидетелей. Сам Титиев сегодня в суд будет доставлен лично. Заседание открытое. Накануне комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович призвала генпрокурора Юрия Чайку освободить Титиева из-под стражи. После задержания Титиев передал в СК заявление с просьбой привлечь к ответственности силовика, подбросившего ему наркотики. Следствие трижды отказывалось возбудить дело по заявлению Титиева, а в конце июня Верховный суд Чечни отклонил жалобу защиты на отказ возбудить дело. Ранее глава грозненского представительства «Мемориала» подал в Страсбургский суд жалобу на нарушение его права на свободу и на политические мотивы уголовного преследования. В практике ЕСПЧ недокументированные задержания считаются одним из самых тяжелых нарушений Конвенции.

Ранее решением Шалинского суда арест правозащитнику был продлен до 22 декабря. При этом данное решение, по сути, вступило в противоречие с решением Верховного суда Чечни, который ранее продлил арест Титиеву только до 25 июля, то есть до начала следующей недели.